Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня, посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка 👣 по которому приятна в любое время года. Свое имя он получил от купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк 🌳 в 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево 🌲, ставшее символом парка.

Светлогорск — самый красивый и уютный курорт калининградского побережья. Во время прогулки по историческому центру вы узнаете легенды и историю 📖 этого городка. Посмотрим красивые 🤩 сувениры 🎁 в магазине «Парк янтарного периода» с необычной интерактивной экспозицией – движущимися фигурами динозавров. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее».