Янтарь, море, пляж и сосны

Самый красивый пляж, янтарная мануфактура и дегустация фирменного калининградского напитка, а также посещение

5
1 отзыв
Самый красивый пляж, янтарная мануфактура и дегустация фирменного калининградского напитка, а также посещение бюргерского курорта Восточной Пруссии – вас ждет незабываемая поездка в мини-группе, полная ярких впечатлений и отличных фотографий!
Янтарь, море, пляж и сосны
Янтарь, море, пляж и сосны
Янтарь, море, пляж и сосны
Янтарь, море, пляж и сосны
Янтарь, море, пляж и сосны
Янтарь, море, пляж и сосны

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха XIV века
  • Поселок Янтарный
  • Янтарная мануфактура
  • Лучший пляж России
  • Парк Морица Беккера с уникальными деревьями
  • Шлосс-отель
  • Кирха XIX века
  • Филинская бухта
  • Светлогорск
  • Башня Раушена
  • Лиственничный сквер
  • Макет средневекового Кенигсберга
  • Органный зал (бывшая капелла)
  • Янтарь-холл
  • Солнечные часы
  • Скульптуры Германа Брахерта
  • Променад Светлогорска
  • Курзал
  • Видовой лифт

Программа в Янтарном

Бывший немецкий городок Пальмникен переименован в Янтарный не случайно, именно здесь находится крупнейшее месторождение солнечного камня. Мы посетим Янтарную мануфактуру, где познакомимся с основными свойствами янтаря и его обработкой, увидим замечательные изделия ручной работы и, по желанию, отведаем фирменный калининградский напиток.
Далее нас ждет прогулка по великолепному парку Морица Беккера с вековыми деревьями, привезенными из разных уголков мира, и выходом на лучший пляж России, который удостоен награды «Голубой флаг».
Вы сможете посетить бывшую католическую кирху XIX века постройки, в которой сегодня действует православный храм Иконы Божией Матери Казанской.
У нас будет достаточно времени, чтобы в полной мере насладиться Балтийским побережьем, проникнуться красотой этого места и отдохнуть на пляже в теплую солнечную погоду!

Прогулка по Светлогорску

Далее нас ждет переезд в город Светлогорск – жемчужину балтийского взморья. По пути остановимся в одном из самых красивых мест побережья и полюбуемся на великолепный пейзаж с высоты птичьего полета. Сможете сделать потрясающие фото и сверить их с кадрами популярных фильмов, например «Желтый глаз тигра».
Почему Светлогорск назывался Раушеном, кто любил отдыхать на первоклассном курорте, и почему именно в этом городке больше всего санаториев – я Вам поведаю во время переезда.
В Светлогорске у нас будет время для обеда, ведь нам нужны еще силы, чтобы осмотреть этот дивный курорт со всех ракурсов!
Я покажу вам самые красивые и значимые места Светлогорска, мы окунемся в довоенную эпоху бюргерского курорта, прогуливаясь тенистыми улочками, осматривая сохранившиеся виллы и вдыхая потрясающий целебный воздух бывшего Раушена!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Ул. Шевченко, 11 А
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг, 9:00

Отзывы от туристов

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