Программа в Янтарном

Бывший немецкий городок Пальмникен переименован в Янтарный не случайно, именно здесь находится крупнейшее месторождение солнечного камня. Мы посетим Янтарную мануфактуру, где познакомимся с основными свойствами янтаря и его обработкой, увидим замечательные изделия ручной работы и, по желанию, отведаем фирменный калининградский напиток.

Далее нас ждет прогулка по великолепному парку Морица Беккера с вековыми деревьями, привезенными из разных уголков мира, и выходом на лучший пляж России, который удостоен награды «Голубой флаг».

Вы сможете посетить бывшую католическую кирху XIX века постройки, в которой сегодня действует православный храм Иконы Божией Матери Казанской.

У нас будет достаточно времени, чтобы в полной мере насладиться Балтийским побережьем, проникнуться красотой этого места и отдохнуть на пляже в теплую солнечную погоду!

Прогулка по Светлогорску

Далее нас ждет переезд в город Светлогорск – жемчужину балтийского взморья. По пути остановимся в одном из самых красивых мест побережья и полюбуемся на великолепный пейзаж с высоты птичьего полета. Сможете сделать потрясающие фото и сверить их с кадрами популярных фильмов, например «Желтый глаз тигра».

Почему Светлогорск назывался Раушеном, кто любил отдыхать на первоклассном курорте, и почему именно в этом городке больше всего санаториев – я Вам поведаю во время переезда.

В Светлогорске у нас будет время для обеда, ведь нам нужны еще силы, чтобы осмотреть этот дивный курорт со всех ракурсов!

Я покажу вам самые красивые и значимые места Светлогорска, мы окунемся в довоенную эпоху бюргерского курорта, прогуливаясь тенистыми улочками, осматривая сохранившиеся виллы и вдыхая потрясающий целебный воздух бывшего Раушена!