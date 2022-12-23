Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мяу! Привет, мои маленькие друзья! Меня зовут котенок Кэтцхен, я заблудился во времени и пространстве. Мне нужно вернуться к моей маленькой хозяйке: она очень волнуется. Поможете мне? Без вас мне не справиться! А по пути к дому я расскажу вам много интересных историй о родном районе — северном Амалиенау.
Вы узнаете много нового во время нашей прогулки, а ещё вас ждут увлекательные истории. Почему трамваи в Кёнигсберге были разного цвета и куда исчезла река Ландграбен? Почему первые переселенцы послевоенного города жаловались в местную газету? Что такое адвент-кранц и где живёт настоящий домовой?
Прогулка начнётся возле школы имени Крауса и Гиппеля, а затем вы не спеша пройдёте по всем закоулкам рабочего района. Вы прочувствуете атмосферу довоенного Кёнигсберга и увидите район северного Амалиенау таким, каким он был сто лет назад. Узнаете как он менялся, развивался и как живёт сейчас.
Скорее отправляйтесь за мной! Экскурсия отлично подойдёт и детям, и взрослым, так что обязательно возьмите с собой родителей. Даже если вы уже давно живёте здесь, вас ждёт много интересных открытий.
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Развлечение для вас и ваших детей — интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Спланированный маршрут по Калининграду с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чернышевского, 56 А
Завершение: улица Коммунальная, 79
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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