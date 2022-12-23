Мяу! Привет, мои маленькие друзья! Меня зовут котенок Кэтцхен, я заблудился во времени и пространстве. Мне нужно вернуться к моей маленькой хозяйке: она очень волнуется. Поможете мне? Без вас мне не справиться! А по пути к дому я расскажу вам много интересных историй о родном районе — северном Амалиенау.

Вы узнаете много нового во время нашей прогулки, а ещё вас ждут увлекательные истории. Почему трамваи в Кёнигсберге были разного цвета и куда исчезла река Ландграбен? Почему первые переселенцы послевоенного города жаловались в местную газету? Что такое адвент-кранц и где живёт настоящий домовой?

Прогулка начнётся возле школы имени Крауса и Гиппеля, а затем вы не спеша пройдёте по всем закоулкам рабочего района. Вы прочувствуете атмосферу довоенного Кёнигсберга и увидите район северного Амалиенау таким, каким он был сто лет назад. Узнаете как он менялся, развивался и как живёт сейчас.

Скорее отправляйтесь за мной! Экскурсия отлично подойдёт и детям, и взрослым, так что обязательно возьмите с собой родителей. Даже если вы уже давно живёте здесь, вас ждёт много интересных открытий.

Как проходит аудиоэкскурсия: