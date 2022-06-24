Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Соревнования пройдут на J/70 — скоростной яхте монотипа. Длина — 6,93 м с осадкой в 1,45 м, ширина — 2,25 м. Удостоена звания «Лучшей спортивной яхты 2013 года» в Европе и Америке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград, аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Алексей — Организатор в Калининграде
Морские, приём!
На связи Алексей Мясников, основатель морского клуба. С 2015 года мы с командой создаём самые крутые экспедиции на парусниках и организовываем регаты. Я родился и вырос на Байкале и уже третий год подряд привожу сюда своих друзей и клиентов, чтобы показать его самым необычным образом: пройти на яхтах по заповедным местам озера, которое местные жители иначе как «священным морем» не зовут. Нас ждут самые интересные и дикие места, где порой не ступала нога человека, ведь добраться до них можно только по воде.