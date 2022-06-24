Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив

Посоревноваться в гонках на яхтах и посетить орнитологическую станцию

Авторский тур
Осмотреть архитектуру самого западного города страны, оставить следы на песке морского побережья, почувствовать ветер Балтики и увидеть с воды заповедный залив можно успеть за 3 дня.

Не верите? Едем с нами! Сбежим к парусам судна-легенды и звукам органа, азарту регаты, увлекательным рассказам о пернатых и заповедной красоте Куршской косы.

Нас ждут атмосферные выходные!
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Соревнования пройдут на J/70 — скоростной яхте монотипа. Длина — 6,93 м с осадкой в 1,45 м, ширина — 2,25 м. Удостоена звания «Лучшей спортивной яхты 2013 года» в Европе и Америке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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