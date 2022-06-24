Алексей — Организатор в Калининграде

Морские, приём! На связи Алексей Мясников, основатель морского клуба. С 2015 года мы с командой создаём самые крутые экспедиции на парусниках и организовываем регаты. Я родился и вырос на Байкале и уже третий год подряд привожу сюда своих друзей и клиентов, чтобы показать его самым необычным образом: пройти на яхтах по заповедным местам озера, которое местные жители иначе как «священным морем» не зовут. Нас ждут самые интересные и дикие места, где порой не ступала нога человека, ведь добраться до них можно только по воде.