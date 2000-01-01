Начнем экскурсию с замка Вальдау
Начнем экскурсию с замка Вальдау.
На берегу реки Анграпа познакомимся с замком Инстербург, примерим рыцарские доспехи, посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь проповедника Бруно. Следующая остановка замок Георгенбург, где разводят Тракененских жеребцов, там же можно будет на них покататься.
Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города Инстербург.
Конечной точкой путешествия окажется город Гусев-Гумбинен, где дислоцировалась Наполеоновская армия.
На берегу реки Анграпа познакомимся с замком Инстербург, примерим рыцарские доспехи, посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь проповедника Бруно. Следующая остановка замок Георгенбург, где разводят Тракененских жеребцов, там же можно будет на них покататься.
Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города Инстербург.
Конечной точкой путешествия окажется город Гусев-Гумбинен, где дислоцировалась Наполеоновская армия.
Что вы увидите 🤩
- Замки: Вальдау, Инстербург, Георгенбург, Свято-Михайловский собор и католическую церковь Бруно.
- Древнюю архитектуру Восточной Пруссии г. Черняховска и Гусева.
Что вас ждет:
- Начнем экскурсию с замка Вальдау. На берегу реки Анграпа познакомимся с замком Инстербург, примерим рыцарские доспехи, посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь проповедника Бруно.
- Следующая остановка замок Георгенбург, где разводят Тракененских жеребцов, там же можно будет на них покататься. Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города Инстербург. Конечной точкой путешествия окажется город Гусев-Гумбинен, где дислоцировалась Наполеоновская армия.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида
- транспорт
- Что не входит
- обед
- посещение музеев
- Место начала и завершения
- Шевченко д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: с понедельника 9.00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
с понедельника 9.00
Руслан А.
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