Замки и архитектура Восточной Пруссии

Начнем экскурсию с замка Вальдау

Начнем экскурсию с замка Вальдау.

На берегу реки Анграпа познакомимся с замком Инстербург, примерим рыцарские доспехи, посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь проповедника Бруно. Следующая остановка замок Георгенбург, где разводят Тракененских жеребцов, там же можно будет на них покататься.

Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города Инстербург.

Конечной точкой путешествия окажется город Гусев-Гумбинен, где дислоцировалась Наполеоновская армия.
Замки и архитектура Восточной Пруссии
Замки и архитектура Восточной Пруссии
Замки и архитектура Восточной Пруссии
Замки и архитектура Восточной Пруссии
Замки и архитектура Восточной Пруссии
Замки и архитектура Восточной Пруссии
Замки и архитектура Восточной Пруссии

Что вы увидите 🤩

  • Замки: Вальдау, Инстербург, Георгенбург, Свято-Михайловский собор и католическую церковь Бруно.
  • Древнюю архитектуру Восточной Пруссии г. Черняховска и Гусева.

Что вас ждет:

  • Начнем экскурсию с замка Вальдау. На берегу реки Анграпа познакомимся с замком Инстербург, примерим рыцарские доспехи, посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь проповедника Бруно.
  • Следующая остановка замок Георгенбург, где разводят Тракененских жеребцов, там же можно будет на них покататься. Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города Инстербург. Конечной точкой путешествия окажется город Гусев-Гумбинен, где дислоцировалась Наполеоновская армия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • обед
  • посещение музеев
Место начала и завершения
Шевченко д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

с понедельника 9.00

Руслан А.
Руслан А.
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