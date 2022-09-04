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Описание
Что вас ожидает
Прогулка-погружение в прусскую эпоху
В сердце Светлогорска вас встретит актер из Раушена 30 — 40 годов 20 века. С этого момента начнется погружение в историю курорта и контекст предстоящего спектакля. Вы узнаете о быте и нравах того времени, представите, каким был город больше века назад. Здания Светлогорска оживут, поделятся секретами и станут для нас театральными декорациями.
Иммерсивный спектакль в духе Раушена
Не спеша мы доберемся до секретной площадки, где вы станете зрителем и даже участником иммерсивного спектакля. В этой истории будут любовь и выстрел, трагедия и комедия, тайна и глубокая идея. Перед вами развернется история Замландского театра, пропитанная духом ушедшей эпохи и судьбами реальных людей.
Но чем же все закончится?
Формат спектакля таков, что практически невозможно увидеть одно и то же действо дважды: мы до последнего не раскрываем площадку спектакля, задействуем два состава артистов и две истории, взятые из документальных источников. При этом у каждой истории есть шесть возможных финалов. Каким же будет именно ваш театральный опыт? Не терпится узнать!
Организационные детали
Спектакль играется в городе Светлогорск Калининградской области на нетеатральных площадках — в гостиницах, ресторанах, музеях, связанных с историей курортной жизни. Место проведения спектакля держится в тайне — сбор зрителей происходит у одной из городских достопримечательностей.
Возрастные рекомендации для зрителей: 12+. Для зрителей с детьми более младшего возраста (от 6 лет) предусмотрена отдельная образовательно-игровая программа на время спектакля.
в четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на вокзальной площади Светлогорск-2
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела 42 экскурсии для 58 туристов
Наша миссия — очеловечить историю Светлогорска через театральные практики и помочь участникам погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи. В работе над нашим театральным проектом приняли участие актеры ведущих калининградских театров, продюсер Наталья Туровская, режиссер Максим Максимов, лауреат «Золотой маски» драматург Настасья Федорова, театральный художник Александра Галиуллина, композитор Ролан Мукминов. Историческим консультантом, музой и идейным вдохновителем проекта стала директор светлогорского музея «Колесо истории» Лариса Быстрова.