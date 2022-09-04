в четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30

Готовы заглянуть за кулисы актерской жизни и перенестись в Светлогорск 30-х годов? Наш иммерсивный спектакль познакомит вас с историей курорта не через монотонный рассказ, но через чувственное переживание. Перед вами оживут судьбы актеров Замландского курортного театра, нравы того времени и, конечно, сам Раушен — такой, каким он был столетие назад.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка-погружение в прусскую эпоху

В сердце Светлогорска вас встретит актер из Раушена 30 — 40 годов 20 века. С этого момента начнется погружение в историю курорта и контекст предстоящего спектакля. Вы узнаете о быте и нравах того времени, представите, каким был город больше века назад. Здания Светлогорска оживут, поделятся секретами и станут для нас театральными декорациями.

Иммерсивный спектакль в духе Раушена

Не спеша мы доберемся до секретной площадки, где вы станете зрителем и даже участником иммерсивного спектакля. В этой истории будут любовь и выстрел, трагедия и комедия, тайна и глубокая идея. Перед вами развернется история Замландского театра, пропитанная духом ушедшей эпохи и судьбами реальных людей.

Но чем же все закончится?

Формат спектакля таков, что практически невозможно увидеть одно и то же действо дважды: мы до последнего не раскрываем площадку спектакля, задействуем два состава артистов и две истории, взятые из документальных источников. При этом у каждой истории есть шесть возможных финалов. Каким же будет именно ваш театральный опыт? Не терпится узнать!

Организационные детали