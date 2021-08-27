в среду в 09:15

Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск

Увидеть корабли Балтийского флота и познакомиться с достопримечательностями бывшего Пиллау

Отправляемся в город Балтийск — еще недавно закрытую для свободного посещения базу Балтийского флота.

В группе до 30 человек вы осмотрите прусское наследие города: Шведскую крепость, знаменитый маяк и реформаторскую кирху.

А также прогуляетесь по живописному морскому пляжу и рассмотрите военные корабли в гавани Балтийска.
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
Западный рубеж России: автобусная экскурсия в Балтийск
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Описание

Что вас ожидает

Оказавшись в самом западном городе России, вы пройдете по улочкам бывшего прусского Пиллау и откроете историю русского флота со времён Петра I до наших дней. Наша программа охватит главные символы Балтийска:

  • Действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля.
  • Реформаторскую кирху, которая превратилась в православный морской собор Балтийского флота.
  • Шведскую крепость — форт-цитадель 17 века, где сегодня располагается действующая военная база.
  • Гавань Балтийска — морские ворота в Калининградский торговый и военный порты. Прогуливаясь по пристани и пляжу Балтийского моря, вы рассмотрите мощные военные корабли и гражданские суда.
  • Памятник Елизавете Петровне — крупнейший конный памятник в России. Вы узнаете, как императрица связана с историей Пиллау.
  • Панорама с видом на Балтийскую косу, воды пролива и корабли, стоящие на рейде.

Организационные детали

  • На комфортабельном автобусе в группе до 30 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дорога до Балтийска занимает около часа

в среду в 09:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
е
27 авг 2021
Экскурсия не понравилась. К гиду как рассказчику вопросов нет, сама экскурсия на любителя. Очень большая группа, особо смотреть не на что. Посмотрели на корабли,сходили на западную точку и все. Не зашла:((

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