Оказавшись в самом западном городе России, вы пройдете по улочкам бывшего прусского Пиллау и откроете историю русского флота со времён Петра I до наших дней. Наша программа охватит главные символы Балтийска:
Действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля.
Реформаторскую кирху, которая превратилась в православный морской собор Балтийского флота.
Шведскую крепость — форт-цитадель 17 века, где сегодня располагается действующая военная база.
Гавань Балтийска — морские ворота в Калининградский торговый и военный порты. Прогуливаясь по пристани и пляжу Балтийского моря, вы рассмотрите мощные военные корабли и гражданские суда.
Памятник Елизавете Петровне — крупнейший конный памятник в России. Вы узнаете, как императрица связана с историей Пиллау.
Панорама с видом на Балтийскую косу, воды пролива и корабли, стоящие на рейде.
Организационные детали
На комфортабельном автобусе в группе до 30 человек
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дорога до Балтийска занимает около часа
в среду в 09:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсьен — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 561 экскурсию для 577 туристов
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
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елена
27 авг 2021
Экскурсия не понравилась. К гиду как рассказчику вопросов нет, сама экскурсия на любителя. Очень большая группа, особо смотреть не на что. Посмотрели на корабли,сходили на западную точку и все. Не зашла:((
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