в среду в 09:15

Люсьен — ваша команда гидов в Калининграде

Провели 561 экскурсию для 577 туристов

Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!