Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту

Зеленоградск

Индивидуально
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту
Зеленоградск: аудиопрогулка по королевскому курорту

Что вы можете увидеть 🤩

  • Сквер королевы Луизы
  • Капелла святого Андрея
  • Капелла святого Андрея
  • Музей котов "Мурариум"
  • Музей ангелов
  • Кирха святого Адальберта
  • Парк "Плантаже"
  • Памятник-карусель Зеленоградским котам
  • Курхаус Кранца
  • Кошачий сквер и «Котофейня»
  • Вилла "Крелль" – музей Зеленоградска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Зеленоградск - город деталей. Их множество и их не разглядеть сразу, если не знать. На неторопливой прогулке по самым интересным улицам королевского курорта вы пройдёте своим темпом и при этом узнаете и многовековую историю города, о людях, здесь живших и бывавших.
Вы узнаете о таких известных личностях как королева Луиза Прусская и Адам Мицкевич. Побываете в гостях у Александра Васильева, пока, правда, виртуально.
Увидите Зеленоградск глазами архитектора и узнаете почти всё о курортной жизни начала XX века. На пути у вас будет три прекрасных музея и при желании вы сможете их посетить!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входные билеты в музеи по маршруту — вы можете посетить их самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал города Зеленоградска (улица Вокзальная, 2)
Завершение: Скульптура "Бегущая по волнам" (улица Ленина, 12)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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