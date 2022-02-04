Что вы можете увидеть 🤩

Зеленоградск - город деталей. Их множество и их не разглядеть сразу, если не знать. На неторопливой прогулке по самым интересным улицам королевского курорта вы пройдёте своим темпом и при этом узнаете и многовековую историю города, о людях, здесь живших и бывавших.

Вы узнаете о таких известных личностях как королева Луиза Прусская и Адам Мицкевич. Побываете в гостях у Александра Васильева, пока, правда, виртуально.

Увидите Зеленоградск глазами архитектора и узнаете почти всё о курортной жизни начала XX века. На пути у вас будет три прекрасных музея и при желании вы сможете их посетить!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).