Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день

Посетить старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами

Зеленоградск и Светлогорск — места с многовековой историей, очаровательной немецкой архитектурой и волшебным колоритом.

Вы оцените великолепные набережные и уютные улицы, прокатитесь на фуникулере, побываете в музеях Моря и Кошек.

А еще заедете в Филинскую бухту, откуда открывается вид на горы, леса и бескрайнюю водную гладь.
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта за 1 день

Что вас ожидает

Природа, архитектура идиллические панорамы

Вы погрузитесь в немецкое прошлое Калининградской области и насладитесь ее удивительными пейзажами. В программе:

  • Зеленоградск — город котов и нетронутой войной немецкой архитектуры. Мы прогуляемся по знаменитому Курортному проспекту, посетим музей Кошек и «Домик Ангелов»: частную арт-коллекцию, где собрано более тысячи изображений ангелов. Пройдем по променаду и заглянем на пирс, чтобы увидеть всё побережье. По пути я расскажу историю Зеленоградска и его знаменитых жителей.
  • Светлогорск — курорт, где отдыхали короли. Мы осмотрим необычную коллекцию музея Моря, исследуем живописные старинные улицы и прокатимся на фуникулере к современному променаду. Вы погрузитесь в сказочную атмосферу города и поймете, почему он всегда пользовался огромной популярностью у путешественников.
  • Филинская бухта — одно из самых живописных мест Калининградской области. Мы поднимемся на скалистые уступы и полюбуемся Балтийским морем.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: музей Кошек — 280 р. взрослые, 230 р. дети, музей Моря — 250 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Приморском кольце
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Савва
Савва
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Светлогорск#Зеленоградск

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
7 800
за 1-4 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Индивидуальная экскурсия
5
1
4ч 30м
7 700
за 1-4 чел.
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Старинные города - курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно...
По договоренности
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
12000
10 800
за 1-4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
9 000
за 1-5 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или один день на курорте
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
5
12
10520
9 468
за 1-4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Совершить променад по старинным центрам морского отдыха, слушая истории знаковых городов побережья
К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте
4.8
479
1380
1 242
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
ежедневно в 09:30
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-7 чел.
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
С первых минут нашей экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на...
В 9:00
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
12 000
за 1-4 чел.
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Полюбоваться золотыми дюнами и погулять по старинному курортному городу в душевной компании
Три города Балтики за один день
Индивидуальная экскурсия
4.6
22
8 100
за 1-4 чел.
Три города Балтики за один день
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск и военно-морской Балтийск
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Яркое экспресс-знакомство с Калининградом, Балтийском, Янтарным, Светлогорском и Зеленоградском
Все сокровища Балтики за один день!
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
9 800
за 1-3 чел.
Все сокровища Балтики за один день!
Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни

Савва проводит ещё 1 экскурсию

Сокровенные тайны Куршской косы
Индивидуальная экскурсия
5
26
7 000
за 1-4 чел.
Сокровенные тайны Куршской косы
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺