Зеленоградск и Светлогорск — места с многовековой историей, очаровательной немецкой архитектурой и волшебным колоритом.



Вы оцените великолепные набережные и уютные улицы, прокатитесь на фуникулере, побываете в музеях Моря и Кошек.



А еще заедете в Филинскую бухту, откуда открывается вид на горы, леса и бескрайнюю водную гладь.