Средневековый рыцарский замок 🏰

Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии 🧭 нас ждёт первая остановка – замок 🏰 Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества. Сделаем ярчайшие фото и отправимся в Зеленоградск. Переезд займёт не более 20 минут, в ходе которых мы познакомимся с многовековой историей бывшего Кранца и особенностями жизни курорта сегодня.

Променад по Зеленоградску

По приезду нас ждёт увлекательная прогулка 👣 с гидом по центральной части города, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Встретим десятки котов и кошек — символов Зеленоградска, после чего отправимся к главной точке притяжения города — променаду. У нас будет предостаточно времени, чтобы надышаться морским воздухом, удивить подписчиков в Инстаграм и выпить 🍹 кофе в одной из многочисленных кофеен.

Кошки, совы, скелеты и ангелы

После пешеходной части экскурсии 🧭 мы отправимся к одной из визитных карточек Кранца — водонапорной башне 1905 года, где посетим смотровую площадку с великолепным видом на город и море 🌊. Там же нас ждёт увлекательный визит в музей 🖼 кошек (Мурариум). Также, помимо Мурариума у вас будет возможность посетить музей 🖼 Черепов и Скелетов, а также Домик Ангелов. Далее нас ждёт ещё один удивительный музей 🖼 Филинов и Сов (Философия), после чего мы отправимся к Замку Шаакен, войдя в ворота которого вы окунетесь в атмосферу настоящего средневековья. Сделаем великолепные фото и также продегустируем местные сыры и шоколад.

Важная информация: