Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Калининграда
Проникнуться самым атмосферным курортом Янтарного края, прогуляться 👣 по пропитанным историей 📖 улочкам, вдоволь надышаться морским воздухом, посетить современные музеи 🖼 кошек и сов, продегустировать местные сыры и шоколад, а также увидеть и насладиться сразу двумя замками — Шаакен и Нессельбек.

Обязательная к посещению экскурсия!
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Экскурсия

1 190 ₽ за человека

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Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!

Что вы увидите 🤩

  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
  • Замок Шаакен
  • Мурариум
  • Музей Черепов и Скелетов
  • Домик Ангелов
  • Музей Филинов и Сов
Средневековый рыцарский замок 🏰
Всего лишь через 10 минут после начала экскурсии 🧭 нас ждёт первая остановка – замок 🏰 Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества. Сделаем ярчайшие фото и отправимся в Зеленоградск. Переезд займёт не более 20 минут, в ходе которых мы познакомимся с многовековой историей бывшего Кранца и особенностями жизни курорта сегодня.
Променад по Зеленоградску
По приезду нас ждёт увлекательная прогулка 👣 с гидом по центральной части города, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Встретим десятки котов и кошек — символов Зеленоградска, после чего отправимся к главной точке притяжения города — променаду. У нас будет предостаточно времени, чтобы надышаться морским воздухом, удивить подписчиков в Инстаграм и выпить 🍹 кофе в одной из многочисленных кофеен.
Кошки, совы, скелеты и ангелы
После пешеходной части экскурсии 🧭 мы отправимся к одной из визитных карточек Кранца — водонапорной башне 1905 года, где посетим смотровую площадку с великолепным видом на город и море 🌊. Там же нас ждёт увлекательный визит в музей 🖼 кошек (Мурариум). Также, помимо Мурариума у вас будет возможность посетить музей 🖼 Черепов и Скелетов, а также Домик Ангелов. Далее нас ждёт ещё один удивительный музей 🖼 Филинов и Сов (Философия), после чего мы отправимся к Замку Шаакен, войдя в ворота которого вы окунетесь в атмосферу настоящего средневековья. Сделаем великолепные фото и также продегустируем местные сыры и шоколад.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно до начала экскурсии по желанию оплачивается:
  • музейно-замковый пакет — 650 руб. (музей Кошек, музей Сов, замок Шаакен)
  • дегустация сыров — 250 руб.
  • дегустация шоколада — 250 руб.
  • обед во время экскурсии (по желанию)
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: Замки, музеи, дегустации и море!
Время проведения: По пятницам в 09:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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