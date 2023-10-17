Жемчужины Балтийского моря за 1 день
Вас ждет большое авторское путешествие по курортным историческим городам Балтийского моря Калининградской области. Мы посетим 4 совершенно разных курортных мест по ландшафту, истории и культуре за один день.
В каждом городе посетим лучшие места — по несколько локаций и обзорных прогулок сделаем серию красивых фотографий балтийской и прусской архитектуры и разных видов побережья.
В каждом городе посетим лучшие места — по несколько локаций и обзорных прогулок сделаем серию красивых фотографий балтийской и прусской архитектуры и разных видов побережья.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Зеленоградск
- Светлогорск
- Янтарное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Большое авторское путешествие по 4 курортным историческим городам Балтийского моря Калининградской области. Мы посетим 4 совершенно разных курортных мест по ландшафту, истории и культуре за один день.
В каждом городе посетим лучшие места — по несколько локаций и обзорных прогулок сделаем серию красивых фотографий балтийской и прусской архитектуры и разных видов побережья.
Программа фото маршрута по Балтийскому побережью Калининградской области•Светлогорск — осмотрим место архитектурных и культурных изысков Калининградской области и подышим ароматом гигантов сосен.
- Зеленоградск — побываем в балтийской курортной Гаване с самым длинным променадом в области и погуляем по красивым маленьким улочкам бывшего Кранца.
- Отрадное и Приморье — сфотографируемся на фоне самой живописной в области Филинской бухте и мысе Таран и посмотрим на высокие обрывы, покрытые деревьями.
- Янтарный — прогуляемся по самому широкому и чистому пляжу и деревянному променаду в области и красивейшему парку Морица Беккера и посетим места добычи янтаря. Покатаемся на качелях с видом на море, посмотрим на лютеранскую кирху Пальмникена.
Что вас ждет:• Свежий и соленный воздух впечатлений и видов разнообразия балтийских ландшафтов:
- Возможность пособирать янтарь на берегу моря рядом с местом добычи янтаря в мире.
- Пройдете кошачьим маршрутом и насладитесь уличной живописью в стиле стрит-арт.
- Продегустировать разные виды пляжей и качества песка и камней и морской воды.
- Посмотреть на море с высоты птичьего полета и с высоты волнорезов.
- Ощутить брызги моря на своем лице.
- Пройтись по узким улочкам и прусским дворикам.
- Прочувствуете лучшие места силы на самой западной точке земли Самбийского полуострова.
Во время прогулки вы получите:
- 3 жемчужины Балтийского моря за 1 день — Зеленоградск, Светлогорск, Янтарное, индивидуальное путешествие на машине и 300 авторских фотографий с Вами.
- Хорошее настроение, разные истории от местного творческого жителя, влюбленного в Балтийское море и его города, осмотр большого количества достопримечательностей прибалтийских городов с новых ракурсов. • Около 300 хороших фотографий в каждом городе в разных достопримечательностях и красивых видах побережья Балтийского моря от профессионального фотографа.
- Вкусный кофе в лучших кофейнях курортного побережья.
- Важная информация:• Возьмите с собой воду.
- Предстоят пешие прогулки, надевайте, пожалуйста удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Увлекательный маршрут
- Много впечатлений и профессиональная фотосессия
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Место начала и завершения?
- Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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