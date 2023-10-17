Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное

Жемчужины Балтийского моря за 1 день

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Вас ждет большое авторское путешествие по курортным историческим городам Балтийского моря Калининградской области. Мы посетим 4 совершенно разных курортных мест по ландшафту, истории и культуре за один день.

В каждом городе посетим лучшие места — по несколько локаций и обзорных прогулок сделаем серию красивых фотографий балтийской и прусской архитектуры и разных видов побережья.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Зеленоградск
  • Светлогорск
  • Янтарное
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Описание

Большое авторское путешествие по 4 курортным историческим городам Балтийского моря Калининградской области. Мы посетим 4 совершенно разных курортных мест по ландшафту, истории и культуре за один день.
В каждом городе посетим лучшие места — по несколько локаций и обзорных прогулок сделаем серию красивых фотографий балтийской и прусской архитектуры и разных видов побережья.
Программа фото маршрута по Балтийскому побережью Калининградской области•Светлогорск — осмотрим место архитектурных и культурных изысков Калининградской области и подышим ароматом гигантов сосен.
  • Зеленоградск — побываем в балтийской курортной Гаване с самым длинным променадом в области и погуляем по красивым маленьким улочкам бывшего Кранца.
  • Отрадное и Приморье — сфотографируемся на фоне самой живописной в области Филинской бухте и мысе Таран и посмотрим на высокие обрывы, покрытые деревьями.
  • Янтарный — прогуляемся по самому широкому и чистому пляжу и деревянному променаду в области и красивейшему парку Морица Беккера и посетим места добычи янтаря. Покатаемся на качелях с видом на море, посмотрим на лютеранскую кирху Пальмникена.

Что вас ждет:• Свежий и соленный воздух впечатлений и видов разнообразия балтийских ландшафтов:

  • Возможность пособирать янтарь на берегу моря рядом с местом добычи янтаря в мире.
  • Пройдете кошачьим маршрутом и насладитесь уличной живописью в стиле стрит-арт.
  • Продегустировать разные виды пляжей и качества песка и камней и морской воды.
  • Посмотреть на море с высоты птичьего полета и с высоты волнорезов.
  • Ощутить брызги моря на своем лице.
  • Пройтись по узким улочкам и прусским дворикам.
  • Прочувствуете лучшие места силы на самой западной точке земли Самбийского полуострова.

Во время прогулки вы получите:

  • 3 жемчужины Балтийского моря за 1 день — Зеленоградск, Светлогорск, Янтарное, индивидуальное путешествие на машине и 300 авторских фотографий с Вами.
  • Хорошее настроение, разные истории от местного творческого жителя, влюбленного в Балтийское море и его города, осмотр большого количества достопримечательностей прибалтийских городов с новых ракурсов. • Около 300 хороших фотографий в каждом городе в разных достопримечательностях и красивых видах побережья Балтийского моря от профессионального фотографа.
  • Вкусный кофе в лучших кофейнях курортного побережья.
  • Важная информация:• Возьмите с собой воду.
  • Предстоят пешие прогулки, надевайте, пожалуйста удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Увлекательный маршрут
  • Много впечатлений и профессиональная фотосессия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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