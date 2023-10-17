Большое авторское путешествие по 4 курортным историческим городам Балтийского моря Калининградской области. Мы посетим 4 совершенно разных курортных мест по ландшафту, истории и культуре за один день.

В каждом городе посетим лучшие места — по несколько локаций и обзорных прогулок сделаем серию красивых фотографий балтийской и прусской архитектуры и разных видов побережья.

Программа фото маршрута по Балтийскому побережью Калининградской области•Светлогорск — осмотрим место архитектурных и культурных изысков Калининградской области и подышим ароматом гигантов сосен.

Зеленоградск — побываем в балтийской курортной Гаване с самым длинным променадом в области и погуляем по красивым маленьким улочкам бывшего Кранца.

Отрадное и Приморье — сфотографируемся на фоне самой живописной в области Филинской бухте и мысе Таран и посмотрим на высокие обрывы, покрытые деревьями.

Янтарный — прогуляемся по самому широкому и чистому пляжу и деревянному променаду в области и красивейшему парку Морица Беккера и посетим места добычи янтаря. Покатаемся на качелях с видом на море, посмотрим на лютеранскую кирху Пальмникена.

Что вас ждет:• Свежий и соленный воздух впечатлений и видов разнообразия балтийских ландшафтов:

Возможность пособирать янтарь на берегу моря рядом с местом добычи янтаря в мире.

Пройдете кошачьим маршрутом и насладитесь уличной живописью в стиле стрит-арт.

Продегустировать разные виды пляжей и качества песка и камней и морской воды.

Посмотреть на море с высоты птичьего полета и с высоты волнорезов.

Ощутить брызги моря на своем лице.

Пройтись по узким улочкам и прусским дворикам.

Прочувствуете лучшие места силы на самой западной точке земли Самбийского полуострова.

Во время прогулки вы получите: