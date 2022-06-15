Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.
Длительность экскурсии 3 часа.
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (входной билет оплачивается дополнительно).
Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
По одной из версий знаменитая "Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель "Золотая бухта"
(центральная часть)
420 руб.
по желанию на месте
11.01-31.03.2022, 01.10-28.12.2022
9 100 двухместный взрослый
8 600 двухместный детский
12 500 одноместный стандарт
8 700 трехместное размещение взрослый
8 200 трехместное размещение детский
|Отель «Гламур»
2 завтрака
включено
11.01-31.03.2022
10 200 двухместный взрослый
9 700 двухместный детский
15 500 одноместное в двухместном
1.04-31.12.2022
11 000 двухместный взрослый
10 500 двухместный детский
17 000 одноместное в двухместном
Отель «Шерлок»
(центр)
1,5 км от места посадки
2 завтрака
континентальный
11.01-29.04.2022, 1.10-28.12.2022
10 400 двухместный стандарт взрослый
9 900 двухместный стандарт детский
13 500 одноместный стандарт
14 900 одноместное в двухместном
9 500 трехместное раз-ние взрослый
9 100 трехместное раз-ние детский
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
440 руб./на месте
шведский стол
по желанию
11.01-29.04.2022
10 500 двухместный стандарт взрослый
9 900 двухместный стандарт детский
11 400 двухместная студия взрослый
10 900 двухместная студия детский
14 600 одноместный
10 700 трехместная студия взрослый,
10 200 трехместная студия детский
14 450 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
14 000 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
17 900 одноместный бизнес с завтраком
13 000 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
12 500 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.