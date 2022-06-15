Зимние выходные в Калининграде

Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде зимой - это прекрасная возможность провести свободное время

5
3 отзыва
Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде зимой – это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России.

Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличным настроением!
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Светлогорск
Светлогорск
Проникнемся прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Экскурсия на Куршскую косу

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу”  это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (входной билет оплачивается дополнительно).

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00. 

Длительность экскурсии 6 часов.

Экскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косу
3 день
Янтарный – Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

По одной из версий знаменитая "Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный – СветлогорскЯнтарный – СветлогорскЯнтарный – Светлогорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Проживание  ПитаниеСтоимость с человека в рублях

Отель "Золотая бухта"

(центральная часть)

420 руб.

по желанию на месте

11.01-31.03.2022, 01.10-28.12.2022

9 100 двухместный взрослый

8 600 двухместный детский

12 500 одноместный стандарт

8 700 трехместное размещение взрослый

8 200 трехместное размещение детский

Отель «Гламур»

     

2 завтрака

включено

11.01-31.03.2022

10 200 двухместный взрослый

9 700 двухместный детский

15 500 одноместное в двухместном

1.04-31.12.2022

11 000 двухместный взрослый

10 500 двухместный детский

17 000 одноместное в двухместном

Отель «Шерлок»

(центр)

1,5 км от места посадки

2 завтрака

континентальный

11.01-29.04.2022, 1.10-28.12.2022

10 400 двухместный стандарт взрослый

9 900 двухместный стандарт детский

13 500 одноместный стандарт

14 900 одноместное в двухместном

9 500 трехместное раз-ние взрослый

9 100 трехместное раз-ние детский

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

440 руб./на месте

шведский стол

по желанию

11.01-29.04.2022

10 500 двухместный стандарт взрослый

9 900 двухместный стандарт детский

11 400 двухместная студия взрослый

10 900 двухместная студия детский

14 600 одноместный

10 700 трехместная студия взрослый,

10 200 трехместная студия детский

14 450 двухместная студия бизнес взр. с завтраком

14 000 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

17 900 одноместный бизнес с завтраком

13 000 трехместная студия бизнес взр. с завтраком

12 500 трехместная студия бизнес дет. с завтраком

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Завтраки (если указано)
  • Проживание 2 ночи в выбранном отеле
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Встреча / проводы:
  • В аэропорту – 1 000 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте – 350 + 150 руб
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!
С
5 июня 2022
Это уже второй тур, который бронирую через "Больше страну". Впечатления самые положительные!

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