Погулять по вечерним улицам и раскрыть «темную сторону» жизни города прошлых столетий

В начале XIX века Кенигсберг стал не только одной из основных европейских деловых и торговых столиц, но и туристическим центром.

Вместе с путешественниками в нем появились злачные места: бордели и казино.

Вы рассмотрите архивные снимки владельца фотографической лаборатории на Кайзерштрассе, узнаете о тильзитских Бонни и Клайде и великих сыщиках того времени.
Злачный Кенигсберг
Злачный Кенигсберг
Злачный Кенигсберг
Злачный Кенигсберг
Злачный Кенигсберг
Злачный Кенигсберг

Что вас ожидает

Пикантные тайны

В одном только центре Кенигсберга насчитывалось около 40 мест, о которых все знали, но боялись говорить. Бордели, подпольные казино и притоны — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Я покажу фото известных маньяков, слухи о которых заставляли закрывать засветло целые торговые улицы. Поделюсь историями прусских бутлегеров и поясню, почему Первая мировая война спасла их от тюрьмы.

Новый взгляд на город

Мы прогуляемся не совсем стандартным маршрутом: от бывшей Ганза плац до острова Кнайпхоф. Вы узнаете о знаменитом шляпном салоне на улице Лангассе и о том, как работал бизнес знакомств, как пирожное разрушило брак главного полицейского Кенигсберга и как письмо с одним словом возродило из пепла целый театр. А еще рассмотрите двухъярусный мост и необычный дом на Штайндаммер Валь штрассе.

Организационные детали

Экскурсия основана на подлинных историях — в том числе семейных. Практически все фото, которые я буду показывать, отсканированы из личного архива моего прадеда.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 18:00

Denis
Denis
Я нахожу факты и мифы, подтвержденные историческими документами. Храню наследие Восточной Пруссии, организую поисковые и археологические экспедиции, сохраняю честную историю самого красивого европейского города, каким Кёнигсберг считался до войны. Я журналист, экскурсовод и блоггер. В доступной и простой форме, без скучных цифр и общеизвестных штампов расскажу о городе и покажу то, чего не увидят обычные туристы и не расскажут официальные гиды.
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