ежедневно в 18:00

Что вас ожидает

Пикантные тайны

В одном только центре Кенигсберга насчитывалось около 40 мест, о которых все знали, но боялись говорить. Бордели, подпольные казино и притоны — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Я покажу фото известных маньяков, слухи о которых заставляли закрывать засветло целые торговые улицы. Поделюсь историями прусских бутлегеров и поясню, почему Первая мировая война спасла их от тюрьмы.

Новый взгляд на город

Мы прогуляемся не совсем стандартным маршрутом: от бывшей Ганза плац до острова Кнайпхоф. Вы узнаете о знаменитом шляпном салоне на улице Лангассе и о том, как работал бизнес знакомств, как пирожное разрушило брак главного полицейского Кенигсберга и как письмо с одним словом возродило из пепла целый театр. А еще рассмотрите двухъярусный мост и необычный дом на Штайндаммер Валь штрассе.

Организационные детали

Экскурсия основана на подлинных историях — в том числе семейных. Практически все фото, которые я буду показывать, отсканированы из личного архива моего прадеда.