Когда мы думаем о Калининградской области, то представляем себе немецких рыцарей и средневековые замки. Однако до появления крестоносцев здесь разворачивалась совсем другая история. Мы доедем до одного из сохранившихся святилищ древних язычников-пруссов, по пути познакомимся с их культурой и традициями и поймем, почему эти земли были лакомым кусочком для завоевателей. А на месте проведем настоящий шаманский обряд с костром и барабанами.

Описание

Что вас ожидает

Традиции древних пруссов

Обычно историю Калининградской области напрямую связывают со средневековыми замками, рыцарями и Тевтонским орденом. Но я бы хотел рассказать вам о том, что было до прихода немецких завоевателей. О древних пруссах, населявших эти земли много веков назад, их культуре, верованиях и традициях. Во время экскурсии вы узнаете:

О первых стоянках человека в этих краях, начиная с эпохи палеолита.

О том, что здесь делали римляне в начале нашей эры.

О том, кто такие эстии и как появились пруссы.

О первом прусском короле Вейдевуте.

О Брутене, прусском самодержце, и о его переходе в касту жрецов.

О богах, которых почитали пруссы, и их святилищах.

О причине прибытия крестоносцев в Пруссию и учиненной ими бойне.

Маршрут экскурсии

За день мы проедем около 150 километров.

Город Ладушкин. Выезжаем из Калининграда по западному направлению в сторону Ладушкина, минуя развалины замка Бранденбург. Здесь я покажу дуб возрастом 900 лет, окружность его основания — 13 метров. Мы зарядимся атмосферой спокойствия и умиротворения, исходящих от древнего дерева, и отправимся дальше.

Город Мамоново. По пути к городу также заедем к развалинам средневекового замка. В Мамоново (бывший Хайлигенбайль) нас ждет городской музей, фонд которого насчитывает порядка 5000 экспонатов: предметы быта, инструменты, оружие и украшения. Мы увидим, как жили местные, начиная с древнейших времен и заканчивая послевоенным временем.

Поселок Липовка. Здесь находится древнее святилище пруссов, к которому мы отправимся по лесной пешеходной тропе. Здесь разведем огонь, постучим на барабане и устроим настоящий шаманский обряд на благополучие. А после, счастливые и отдохнувшие, вернемся в Калининград.

Организационные детали