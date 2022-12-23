Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов

Узнать о культуре и верованиях древних пруссов и провести шаманский обряд на благополучие

Когда мы думаем о Калининградской области, то представляем себе немецких рыцарей и средневековые замки. Однако до появления крестоносцев здесь разворачивалась совсем другая история.

Мы доедем до одного из сохранившихся святилищ древних язычников-пруссов, по пути познакомимся с их культурой и традициями и поймем, почему эти земли были лакомым кусочком для завоевателей. А на месте проведем настоящий шаманский обряд с костром и барабанами.
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
Знакомство с миром древних: поездка к святилищу пруссов
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Описание

Что вас ожидает

Традиции древних пруссов

Обычно историю Калининградской области напрямую связывают со средневековыми замками, рыцарями и Тевтонским орденом. Но я бы хотел рассказать вам о том, что было до прихода немецких завоевателей. О древних пруссах, населявших эти земли много веков назад, их культуре, верованиях и традициях. Во время экскурсии вы узнаете:

  • О первых стоянках человека в этих краях, начиная с эпохи палеолита.
  • О том, что здесь делали римляне в начале нашей эры.
  • О том, кто такие эстии и как появились пруссы.
  • О первом прусском короле Вейдевуте.
  • О Брутене, прусском самодержце, и о его переходе в касту жрецов.
  • О богах, которых почитали пруссы, и их святилищах.
  • О причине прибытия крестоносцев в Пруссию и учиненной ими бойне.

Маршрут экскурсии

За день мы проедем около 150 километров.
Город Ладушкин. Выезжаем из Калининграда по западному направлению в сторону Ладушкина, минуя развалины замка Бранденбург. Здесь я покажу дуб возрастом 900 лет, окружность его основания — 13 метров. Мы зарядимся атмосферой спокойствия и умиротворения, исходящих от древнего дерева, и отправимся дальше.
Город Мамоново. По пути к городу также заедем к развалинам средневекового замка. В Мамоново (бывший Хайлигенбайль) нас ждет городской музей, фонд которого насчитывает порядка 5000 экспонатов: предметы быта, инструменты, оружие и украшения. Мы увидим, как жили местные, начиная с древнейших времен и заканчивая послевоенным временем.
Поселок Липовка. Здесь находится древнее святилище пруссов, к которому мы отправимся по лесной пешеходной тропе. Здесь разведем огонь, постучим на барабане и устроим настоящий шаманский обряд на благополучие. А после, счастливые и отдохнувшие, вернемся в Калининград.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. Путешествие проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex Urban Exclusive.
  • В Калининградской области сохранилось два святилища пруссов, поэтому я могу предложить вам альтернативный маршрут. Во второй точке нас встретит экстрасенс (услуги экстрасенса за дополнительную оплату по договоренности).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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