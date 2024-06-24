Программа путешествия насыщенная и интересная: побываем на Куршской косе
Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая», 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист», 3*, «Мартон Палас», 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. Не включено в стоимость. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» завтраки включены в стоимость.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. Заселение в отель с 14:00. Сегодня не запланировано никаких экскурсий, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть от дороги или самостоятельно погулять.
Экскурсия по Калининграду
Утром вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн, осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.
По желанию и за доплату можем устроить вечернюю прогулку по городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа. Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».
Завершим экскурсию в 22:00.
Куршская коса и прогулка на катере
В 15:00 отправимся в национальный парк «Куршская коса», где властвуют песок, вода и ветер. Увидим завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Поднимемся сначала на дюну Болотная, а затем на смотровую площадку «Высота Эфа». Послушаем шелест песчинок под ногами и перешёптывание сосен и полюбуемся морским пейзажем.
В посёлке Рыбачий усядемся в катер и устроим прогулку по заливу, чтобы увидеть песчаную косу с нового ракурса. За доплату поужинаем в кафе «Гнездо» прямо на берегу моря, проводим закат и поедем назад. Экскурсию завершим в 22:00.
Зеленоградск и Светлогорск
В 9:00 поедем к морю, в курортный городок Зеленоградск. Он знаменит не только своими видами, набережной и красивой пешеходной улицей, но и котиками. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, для них построены специальные домики, а в уличных автоматах можно купить корм. Прогуляемся по главной улице Кранца, а затем выйдем на променад, где полюбуемся побережьем Балтийского моря. Желающие смогут попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза».
Дальше отправимся в Светлогорск. Он будто сошёл со страниц сказки: под лапами сосен и елей прячутся красивые виллы и домики. Мы пройдём по старинным улочкам, увидим Водонапорную башню и современный театр эстрады «Янтарь-холл». А ещё вы узнаете, что такое «читаслоу» и почему в Светлогорске так приятно отдохнуть от суеты мегаполисов. Обязательно погуляем по променаду, попасть туда можно, спустившись по лестнице или на лифте, а подняться — на фуникулёре.
Завершим экскурсию в 17:00.
Советск и Неман (за доплату)
Сегодняшняя программа — по желанию и за доплату. В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра Тильзитер. Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.
Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.
Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.
Правдинск и Железнодорожный
Продолжим исследовать Калининградскую область. На очереди Правдинск, бывший Фридланд. Осмотрим кирху Святого Георгия 14 века в готическом стиле и увидим дом, описанный в романе «Война и Мир». Переедем в Железнодорожный, основанный в 1325 году как замок Гердауэн. Здесь сохранилась атмосфера старины. Покажется, будто мы вдруг перенеслись в средние века. Вы увидите кирху, замковую мельницу и заглянете в антуражное кафе-музей «Патефон». А ещё осмотрим шлюз Мазурского канала и пройдёмся по прусским аллеям, которые по королевскому указу массово высаживали в 18 веке.
Завершим экскурсию в 17:00.
Экскурсия по Черняховску
В 9:00 поедем в Черняховск, маленький европейский городок со старинными домами, скульптурами, кирхами и даже замками. Вы увидите руины замка Инстербург, где обучаются реставраторы, и хорошо сохранившийся замок Георгенбург, здание школы, где в годы Первой Мировой войны находился лазарет. В Черняховске, а в те времена он назывался Инстербург, бывал и сам Наполеон!
Пообедаем в кафе, которое находится в здании кинотеатра 20 века. Когда-то здесь выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Атмосферу прошлого века бережно воссоздали, поэтому мы сможем перенестись в эпоху чёрно-белого кино и почувствовать и себя знаменитыми актрисами и актёрами.
Завершим экскурсию в 17:00 и поедем обратно в Калининград.
Отъезд
После выселения из гостиницы — трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала Калининграда за доплату.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 175 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
- Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
- Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Экскурсия «Дорогами королей» в 5 день - 2700 руб. для взрослых и 2600 руб. для детей