Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск

Прокатиться на катере по заливу, увидеть дом из романа «Война и мир» и подняться на дюну Болотная
Золотой песок, солнечный янтарь, европейские городки, старинные замки, кирхи и виллы — это и не только мы приглашаем вас увидеть в туре.

Программа путешествия насыщенная и интересная: побываем на Куршской косе
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и проводим закат на берегу моря, посетим прусские курорты Раушен и Кранц, пройдёмся по средневековым улочкам Правдинска, Железнодорожного и Черняховска.

Будем осматривать старинные замки, гулять по европейским улочкам, дышать свежим морским бризом и наслаждаться спокойствием маленьких городков.

Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая», 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист», 3*, «Мартон Палас», 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. Не включено в стоимость. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» завтраки включены в стоимость.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. Заселение в отель с 14:00. Сегодня не запланировано никаких экскурсий, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть от дороги или самостоятельно погулять.

2 день

Экскурсия по Калининграду

Утром вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн, осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.

По желанию и за доплату можем устроить вечернюю прогулку по городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа. Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».

Завершим экскурсию в 22:00.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
3 день

Куршская коса и прогулка на катере

В 15:00 отправимся в национальный парк «Куршская коса», где властвуют песок, вода и ветер. Увидим завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Поднимемся сначала на дюну Болотная, а затем на смотровую площадку «Высота Эфа». Послушаем шелест песчинок под ногами и перешёптывание сосен и полюбуемся морским пейзажем.

В посёлке Рыбачий усядемся в катер и устроим прогулку по заливу, чтобы увидеть песчаную косу с нового ракурса. За доплату поужинаем в кафе «Гнездо» прямо на берегу моря, проводим закат и поедем назад. Экскурсию завершим в 22:00.

Куршская коса и прогулка на катереКуршская коса и прогулка на катереКуршская коса и прогулка на катереКуршская коса и прогулка на катереКуршская коса и прогулка на катереКуршская коса и прогулка на катере
4 день

Зеленоградск и Светлогорск

В 9:00 поедем к морю, в курортный городок Зеленоградск. Он знаменит не только своими видами, набережной и красивой пешеходной улицей, но и котиками. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, для них построены специальные домики, а в уличных автоматах можно купить корм. Прогуляемся по главной улице Кранца, а затем выйдем на променад, где полюбуемся побережьем Балтийского моря. Желающие смогут попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза».

Дальше отправимся в Светлогорск. Он будто сошёл со страниц сказки: под лапами сосен и елей прячутся красивые виллы и домики. Мы пройдём по старинным улочкам, увидим Водонапорную башню и современный театр эстрады «Янтарь-холл». А ещё вы узнаете, что такое «читаслоу» и почему в Светлогорске так приятно отдохнуть от суеты мегаполисов. Обязательно погуляем по променаду, попасть туда можно, спустившись по лестнице или на лифте, а подняться — на фуникулёре.

Завершим экскурсию в 17:00.

Зеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и Светлогорск
5 день

Советск и Неман (за доплату)

Сегодняшняя программа — по желанию и за доплату. В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра Тильзитер. Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.

Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.

Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.

Советск и Неман (за доплату)Советск и Неман (за доплату)Советск и Неман (за доплату)Советск и Неман (за доплату)
6 день

Правдинск и Железнодорожный

Продолжим исследовать Калининградскую область. На очереди Правдинск, бывший Фридланд. Осмотрим кирху Святого Георгия 14 века в готическом стиле и увидим дом, описанный в романе «Война и Мир». Переедем в Железнодорожный, основанный в 1325 году как замок Гердауэн. Здесь сохранилась атмосфера старины. Покажется, будто мы вдруг перенеслись в средние века. Вы увидите кирху, замковую мельницу и заглянете в антуражное кафе-музей «Патефон». А ещё осмотрим шлюз Мазурского канала и пройдёмся по прусским аллеям, которые по королевскому указу массово высаживали в 18 веке.

Завершим экскурсию в 17:00.

Правдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и Железнодорожный
7 день

Экскурсия по Черняховску

В 9:00 поедем в Черняховск, маленький европейский городок со старинными домами, скульптурами, кирхами и даже замками. Вы увидите руины замка Инстербург, где обучаются реставраторы, и хорошо сохранившийся замок Георгенбург, здание школы, где в годы Первой Мировой войны находился лазарет. В Черняховске, а в те времена он назывался Инстербург, бывал и сам Наполеон!

Пообедаем в кафе, которое находится в здании кинотеатра 20 века. Когда-то здесь выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Атмосферу прошлого века бережно воссоздали, поэтому мы сможем перенестись в эпоху чёрно-белого кино и почувствовать и себя знаменитыми актрисами и актёрами.

Завершим экскурсию в 17:00 и поедем обратно в Калининград.

Экскурсия по ЧерняховскуЭкскурсия по ЧерняховскуЭкскурсия по ЧерняховскуЭкскурсия по Черняховску
8 день

Отъезд

После выселения из гостиницы — трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала Калининграда за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 175 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
  • Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Экскурсия «Дорогами королей» в 5 день - 2700 руб. для взрослых и 2600 руб. для детей
Место начала и завершения?
Калининград, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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