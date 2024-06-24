Утром вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн, осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.

По желанию и за доплату можем устроить вечернюю прогулку по городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа. Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».

Завершим экскурсию в 22:00.