Как насчёт томатного пива? В старинном
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в загородном отеле «Усадьба» 4* в Калининграде, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в гостинице «Турист» 3* на берегу озера Верхнее.
Питание. В программу включены завтраки в отеле и четыре обеда.
Программа тура по дням
Сыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повара
Встретим вас в аэропорту Храброво в 11:30. Знакомство с Калининградом, как и полагается, начнём с необычной локации — настоящего средневекового замка Шаакен. Сейчас здесь находится крафтовая сыроварня и агропарк, где мы и позавтракаем.
Затем попадём внутрь замка и исследуем его вдоль и поперёк, даже в подвалы спустимся! А ещё осмотрим экспозицию музея советского быта. Вас ждут развлечения: постреляем из лука, сделаем фотографии в рыцарских доспехах и узнаем, для чего использовали ведьмин камень. Завершим экскурсию на вкусной ноте — продегустируем сыры местного производства.
Прибудем в Калининград, отдохнём и пойдём на мастер-класс в ресторан «Мушкино». Повар научит вас готовить тар-тар из свежей оленины с собственной фермы.
Экскурсия по Калининграду и дегустация пива
В 9:00 позавтракаем и начнём экскурсию по Калининграду. Увидим его главные достопримечательности: посетим остров Канта и полюбуемся Кафедральным собором, прогуляемся по районам Амалиенау и Ратсхофф с роскошными виллами в стиле модерн и осмотрим многочисленные ворота и форты.
Побываем в форте № 11 «Дёнхофф». Места, которые некогда занимали воинам, теперь принадлежат кроликам и индоуткам.
На этом историческая часть дня завершается — начинается гастрономическая. На обед мы отведаем традиционные кёнигсбергские клопсы, строганину или немецкие колбаски в ресторане-пивоварне «Редюит».
Вечером посетим историческую пивоварню «Понарт». Познакомимся с традициями изготовления напитка и, конечно, попробуем как традиционное пиво, так и сваренное по самым неожиданным рецептам: от светлого до томатного и мандаринового.
Прогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок Янтарный
После завтрака в 9:00 поедем в Светлогорск — некогда курортный городок Раушен. Атмосфера здесь настраивает на отдых, не хочется никуда спешить, только гулять и любоваться сказочными домиками. В воздухе разливаются хвойные ароматы и морская свежесть.
После прогулки посетим ресторан «Хартман», открытый ещё в 19 веке. Отведаем блюда, приготовленные шеф-поваром по историческим рецептам.
В посёлке Янтарный увидим, как добывают и обрабатывают янтарь, а ещё продегустируем сыры на сыроварне Branden. Отдохнём на одном из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды Голубой флаг.
Рыбный день, Куршская коса и вечерний Зеленоградск
4 день — рыбный день. Утром встретим рыбаков со свежим уловом, из которого мы под руководством шеф-повара гастропроекта «Гнездо» приготовим сугудай.
Затем поедем в национальный парк «Куршская коса». Пройдёмся по Танцующему лесу с деревьями причудливой формы, а потом на катере промчимся по Куршскому заливу, любуясь песчаной косой с воды. В ресторане «Альтримо» попробуем уху из 3 видов рыбы и отведаем 3 варианты рыбы из собственной коптильни.
Вечером прогуляемся по Зеленоградску — городу кошек. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, важно расхаживают по улочкам, сидят на скамейках или спят в специально построенных для них домиках.
Марципан, музей-квартира "Альтес Хаус" и "Дом хомлинов"
Наконец-то добрались до десерта. Начнём день со сладкого и отправимся в Музей марципана в Бранденбургских воротах. Вы попробуете запечённый кёнигсбергский марципан — изысканное и необычное лакомство.
Заглянем в музей-квартиру «Альтес Хаус» и попадём в гости к негоцианту Густаву Гроссману, жившему здесь сто лет назад. В квартире бережно воссоздали интерьер до мельчайших деталей. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое!
В «Доме хомлинов» мы выпьем чашечку кофе с десертом и узнаем историю духов-хранителей Калининграда, которых можно встретить рядом с главными достопримечательностями города.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|66 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура при 1-местном размещении в отеле «Усадьба» - 81 000 руб
- Стоимость тура при размещении в отеле «Турист» - 63 600 руб. при 2-местном размещении и 73 000 руб. при 1-местном