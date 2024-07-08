Встретим вас в аэропорту Храброво в 11:30. Знакомство с Калининградом, как и полагается, начнём с необычной локации — настоящего средневекового замка Шаакен. Сейчас здесь находится крафтовая сыроварня и агропарк, где мы и позавтракаем.

Затем попадём внутрь замка и исследуем его вдоль и поперёк, даже в подвалы спустимся! А ещё осмотрим экспозицию музея советского быта. Вас ждут развлечения: постреляем из лука, сделаем фотографии в рыцарских доспехах и узнаем, для чего использовали ведьмин камень. Завершим экскурсию на вкусной ноте — продегустируем сыры местного производства.

Прибудем в Калининград, отдохнём и пойдём на мастер-класс в ресторан «Мушкино». Повар научит вас готовить тар-тар из свежей оленины с собственной фермы.