Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана

Приготовить тар-тар из оленины, попробовать мандариновое пиво и прокатиться по заливу на катере
Начнём знакомство с кёнигбсергскими яствами в средневековом замке Шаакен и отведаем крафтовые сыры с местной сыроварни. На пивоварне «Понарт» попробуем самые неожиданные варианты пенного напитка.

Как насчёт томатного пива? В старинном
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ресторане Светлогорска насладимся блюдами по историческим рецептам. На Куршской косе пообедаем ухой из 3 видов рыбы и отведаем рыбку из собственной коптильни ресторана. На десерт — изысканный марципан. А ещё вас ждут мастер-классы по приготовлению тар-тара и сугудая от шеф-поваров.

Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в загородном отеле «Усадьба» 4* в Калининграде, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в гостинице «Турист» 3* на берегу озера Верхнее.

Питание. В программу включены завтраки в отеле и четыре обеда.

Программа тура по дням

1 день

Сыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повара

Встретим вас в аэропорту Храброво в 11:30. Знакомство с Калининградом, как и полагается, начнём с необычной локации — настоящего средневекового замка Шаакен. Сейчас здесь находится крафтовая сыроварня и агропарк, где мы и позавтракаем.

Затем попадём внутрь замка и исследуем его вдоль и поперёк, даже в подвалы спустимся! А ещё осмотрим экспозицию музея советского быта. Вас ждут развлечения: постреляем из лука, сделаем фотографии в рыцарских доспехах и узнаем, для чего использовали ведьмин камень. Завершим экскурсию на вкусной ноте — продегустируем сыры местного производства.

Прибудем в Калининград, отдохнём и пойдём на мастер-класс в ресторан «Мушкино». Повар научит вас готовить тар-тар из свежей оленины с собственной фермы.

Сыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повараСыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повараСыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повараСыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повараСыроварня, средневековый замок и мастер-класс от шеф-повара
2 день

Экскурсия по Калининграду и дегустация пива

В 9:00 позавтракаем и начнём экскурсию по Калининграду. Увидим его главные достопримечательности: посетим остров Канта и полюбуемся Кафедральным собором, прогуляемся по районам Амалиенау и Ратсхофф с роскошными виллами в стиле модерн и осмотрим многочисленные ворота и форты.

Побываем в форте № 11 «Дёнхофф». Места, которые некогда занимали воинам, теперь принадлежат кроликам и индоуткам.

На этом историческая часть дня завершается — начинается гастрономическая. На обед мы отведаем традиционные кёнигсбергские клопсы, строганину или немецкие колбаски в ресторане-пивоварне «Редюит».

Вечером посетим историческую пивоварню «Понарт». Познакомимся с традициями изготовления напитка и, конечно, попробуем как традиционное пиво, так и сваренное по самым неожиданным рецептам: от светлого до томатного и мандаринового.

Экскурсия по Калининграду и дегустация пиваЭкскурсия по Калининграду и дегустация пиваЭкскурсия по Калининграду и дегустация пиваЭкскурсия по Калининграду и дегустация пиваЭкскурсия по Калининграду и дегустация пива
3 день

Прогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок Янтарный

После завтрака в 9:00 поедем в Светлогорск — некогда курортный городок Раушен. Атмосфера здесь настраивает на отдых, не хочется никуда спешить, только гулять и любоваться сказочными домиками. В воздухе разливаются хвойные ароматы и морская свежесть.

После прогулки посетим ресторан «Хартман», открытый ещё в 19 веке. Отведаем блюда, приготовленные шеф-поваром по историческим рецептам.

В посёлке Янтарный увидим, как добывают и обрабатывают янтарь, а ещё продегустируем сыры на сыроварне Branden. Отдохнём на одном из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды Голубой флаг.

Прогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок ЯнтарныйПрогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок ЯнтарныйПрогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок ЯнтарныйПрогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок ЯнтарныйПрогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок ЯнтарныйПрогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок ЯнтарныйПрогулка по Светлогорску, исторический ресторан и посёлок Янтарный
4 день

Рыбный день, Куршская коса и вечерний Зеленоградск

4 день — рыбный день. Утром встретим рыбаков со свежим уловом, из которого мы под руководством шеф-повара гастропроекта «Гнездо» приготовим сугудай.

Затем поедем в национальный парк «Куршская коса». Пройдёмся по Танцующему лесу с деревьями причудливой формы, а потом на катере промчимся по Куршскому заливу, любуясь песчаной косой с воды. В ресторане «Альтримо» попробуем уху из 3 видов рыбы и отведаем 3 варианты рыбы из собственной коптильни.

Вечером прогуляемся по Зеленоградску — городу кошек. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, важно расхаживают по улочкам, сидят на скамейках или спят в специально построенных для них домиках.

Рыбный день, Куршская коса и вечерний ЗеленоградскРыбный день, Куршская коса и вечерний ЗеленоградскРыбный день, Куршская коса и вечерний ЗеленоградскРыбный день, Куршская коса и вечерний Зеленоградск
5 день

Марципан, музей-квартира "Альтес Хаус" и "Дом хомлинов"

Наконец-то добрались до десерта. Начнём день со сладкого и отправимся в Музей марципана в Бранденбургских воротах. Вы попробуете запечённый кёнигсбергский марципан — изысканное и необычное лакомство.

Заглянем в музей-квартиру «Альтес Хаус» и попадём в гости к негоцианту Густаву Гроссману, жившему здесь сто лет назад. В квартире бережно воссоздали интерьер до мельчайших деталей. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое!

В «Доме хомлинов» мы выпьем чашечку кофе с десертом и узнаем историю духов-хранителей Калининграда, которых можно встретить рядом с главными достопримечательностями города.

Марципан, музей-квартира "Альтес Хаус" и "Дом хомлинов"Марципан, музей-квартира "Альтес Хаус" и "Дом хомлинов"Марципан, музей-квартира "Альтес Хаус" и "Дом хомлинов"

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном размещении в отеле «Усадьба» - 81 000 руб
  • Стоимость тура при размещении в отеле «Турист» - 63 600 руб. при 2-местном размещении и 73 000 руб. при 1-местном
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:30
Завершение: Калининград, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскЗеленоградскВсе туры5-дневные турыВодные развлеченияНа катереПивные туры

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