Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор

Увидеть значимые места, послушать орган в соборе и дополнить тур экскурсией на свой вкус
Всего за выходные вы узнаете, чем живёт Калининград, заглянете в его сердце — Кафедральный собор — и послушаете орган. Прогуляетесь по европейскому городу с богатым прошлым и погрузитесь в историю
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Кёнигсберга. Посетите Музей марципана и Музей янтаря — то, без чего невозможно представить Калининград.

Во второй день выберете одно из направлений за городом: сможете увидеть знаменитую Куршскую косу, подышать морским воздухом на набережной Зеленоградска, рассмотреть архитектуру замка, продегустировать сыры и отправиться в Советск, где был заключён Тильзитский мир.

Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Параисо», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в пешей доступности от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности («Мартон Палас»), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.

Проживание. В 2-звёздочной гостинице «Параисо». Размещение в 2-местных номерах (двуспальные и раздельные кровати, удобства в номере). Обязательна доплата за 1-местное размещение, если вы едете без компании. Возможно разместить третьего человека в номере на дополнительном месте (стоимость номера на троих ниже) и повышение уровня жилья (размещение в 4-звёздочном отеле «Мартон Палас») за доплату.

*Фото гостиницы взято с сайта ostrovok.ru

Питание. Завтрак «шведский стол» включён в стоимость при проживании в отеле «Мартон Палас». Завтрак оплачивается дополнительно, если вы выбрали размещение в гостинице «Параисо». Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Возраст по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом и органный концерт

Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду. Продолжительность — 5-6 часов.

Отправление автобуса:
1) В 12:30 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 12:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)

На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.

Заселение в гостиницу после экскурсии.

Знакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концерт
2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Выезд из отеля до 12:00. Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Порекомендуем места по вашим пожеланиям.

Возможно отправиться на дополнительные экскурсии:
1) Куршская коса и Зеленоградск
2) Советск (бывший Тильзит)
3) Комплекс «Замок Шаакен», сыроварня и замок «Нессельбек»
4) Куршская коса и свободное время на побережье Балтийского моря

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер гостиница 2* (за одного)5 500 ₽
1-местный номер гостиница 2*8 000 ₽
2-мест.номер с доп.местом гостиница 2* (за одного)5 000 ₽
2-мест.номер отель 4* (за одного)6 500 ₽
1-мест.номер отель 4*8 500 ₽
2-мест.номер с доп.местом отель 4*6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак (только при размещении в отеле «Мартон Палас»)
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение в первый день
  • Входные билеты и экологические сборы
  • Билет на органный концерт
  • Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал - 1000-1500 руб. в одну сторону
  • Обеды и ужины
  • Завтрак (при размещении в гостинице «Параисо») - около 500 руб
  • 1-местное размещение в гостинице «Параисо» (обязательно, если вы без компании) - 8000 руб. за тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в 2-местном номере - 6500 руб. за человека за тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в 1-местном номере - 8500 руб. за человека за тур
  • Экскурсия на выбор во второй день - от 1700 до 2500 руб. за взрослого (есть льготы)
  • Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского 53), 12:30 (при размещении в гостинице "Параисо") / г. Калининград, гостиница "Калининград" (Ленинский пр. 81), 12:50 (при размещении в отеле "Мартон Палас")
Завершение: Г. Калининград, до 12:00 или после 18:00 (если выбрали дополнительную экскурсию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеКафедральный соборПопулярные местаСвятые местаАмалиенауМузей янтаряМузеиБранденбургские воротаМузей марципанаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

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