Всего за выходные вы узнаете, чем живёт Калининград, заглянете в его сердце — Кафедральный собор — и послушаете орган. Прогуляетесь по европейскому городу с богатым прошлым и погрузитесь в историю

Кёнигсберга. Посетите Музей марципана и Музей янтаря — то, без чего невозможно представить Калининград. Во второй день выберете одно из направлений за городом: сможете увидеть знаменитую Куршскую косу, подышать морским воздухом на набережной Зеленоградска, рассмотреть архитектуру замка, продегустировать сыры и отправиться в Советск, где был заключён Тильзитский мир.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Параисо», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в пешей доступности от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности («Мартон Палас»), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.