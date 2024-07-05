Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.
Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Параисо», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в пешей доступности от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности («Мартон Палас»), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Проживание. В 2-звёздочной гостинице «Параисо». Размещение в 2-местных номерах (двуспальные и раздельные кровати, удобства в номере). Обязательна доплата за 1-местное размещение, если вы едете без компании. Возможно разместить третьего человека в номере на дополнительном месте (стоимость номера на троих ниже) и повышение уровня жилья (размещение в 4-звёздочном отеле «Мартон Палас») за доплату.
*Фото гостиницы взято с сайта ostrovok.ru
Питание. Завтрак «шведский стол» включён в стоимость при проживании в отеле «Мартон Палас». Завтрак оплачивается дополнительно, если вы выбрали размещение в гостинице «Параисо». Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. Возраст по договорённости.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и органный концерт
Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду. Продолжительность — 5-6 часов.
Отправление автобуса:
1) В 12:30 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 12:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Выезд из отеля до 12:00. Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Порекомендуем места по вашим пожеланиям.
Возможно отправиться на дополнительные экскурсии:
1) Куршская коса и Зеленоградск
2) Советск (бывший Тильзит)
3) Комплекс «Замок Шаакен», сыроварня и замок «Нессельбек»
4) Куршская коса и свободное время на побережье Балтийского моря
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер гостиница 2* (за одного)
|5 500 ₽
|1-местный номер гостиница 2*
|8 000 ₽
|2-мест.номер с доп.местом гостиница 2* (за одного)
|5 000 ₽
|2-мест.номер отель 4* (за одного)
|6 500 ₽
|1-мест.номер отель 4*
|8 500 ₽
|2-мест.номер с доп.местом отель 4*
|6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак (только при размещении в отеле «Мартон Палас»)
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение в первый день
- Входные билеты и экологические сборы
- Билет на органный концерт
- Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал - 1000-1500 руб. в одну сторону
- Обеды и ужины
- Завтрак (при размещении в гостинице «Параисо») - около 500 руб
- 1-местное размещение в гостинице «Параисо» (обязательно, если вы без компании) - 8000 руб. за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле в 2-местном номере - 6500 руб. за человека за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле в 1-местном номере - 8500 руб. за человека за тур
- Экскурсия на выбор во второй день - от 1700 до 2500 руб. за взрослого (есть льготы)
- Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате