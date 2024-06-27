Калининградская кругосветка по старинным городам: от Кёнигсберга до Истенбурга

Увидеть средневековые замки, побывать на самой западной набережной и продегустировать сыр
Отправляемся в большое путешествие по городам, что помнят визиты Петра I и Наполеона, где сохранились замки рыцарей тевтонского ордена и где творилась история.

Увидим главные достопримечательности Калининграда, побываем на родине сыра
читать дальше

«Тильзитер» в Советске, пройдёмся по старинным улочкам Черняховска (Истенбурга) и осмотрим военные корабли на набережной Балтийска (Пиллау).

А ещё насладимся видами Куршской косы, вдоволь надышимся морским воздухом, пообщаемся с орнитологами и увидим, как танцуют деревья.

Калининградская кругосветка по старинным городам: от Кёнигсберга до Истенбурга
Калининградская кругосветка по старинным городам: от Кёнигсберга до Истенбурга
Калининградская кругосветка по старинным городам: от Кёнигсберга до Истенбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград

По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. После заселения, в 16:30, начнём экскурсию по вечернему городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа.

Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».

Завершим экскурсию в 21:00.

Добро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в Калининград
2 день

Тильзит и Неман

В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра «Тильзитер». Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.

Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.

Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.

Тильзит и НеманТильзит и НеманТильзит и НеманТильзит и Неман
3 день

Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам

В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.

В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад в Калининград.

Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам
4 день

Экскурсия по Черняховску

В 9:00 поедем в Черняховск, маленький европейский городок со старинными домами, скульптурами, кирхами и даже замками. Вы увидите руины замка Инстербург, где обучаются реставраторы, и хорошо сохранившийся замок Георгенбург, здание школы, где в годы Первой Мировой войны находился лазарет. В Черняховске, а в те времена он назывался Инстербург, бывал и сам Наполеон!

Пообедаем в кафе, которое находится в здании кинотеатра 20 века. Когда-то здесь выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Атмосферу прошлого века бережно воссоздали, поэтому мы сможем перенестись в эпоху чёрно-белого кино и почувствовать и себя знаменитыми актрисами и актёрами.

Завершим экскурсию в 17:00 и поедем обратно в Калининград.

Экскурсия по ЧерняховскуЭкскурсия по ЧерняховскуЭкскурсия по ЧерняховскуЭкскурсия по Черняховску
5 день

Прогулка по Балтийску

В 9:00 отправимся в Балтийск, бывший Пиллау. Здесь прогуляемся по самой западной набережной России и посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чему подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра.

На пароме переправимся на Балтийскую косу, увидим оборонительные сооружения 18-19 веков — люнеты. Хозяева расскажут, как укрепления строились, покажут интересные фильмы и накормят вкусными пирожками. А со стен форта «Западный» полюбуемся удивительным пейзажем, где сталкиваются море, залив и канал.

Завершим экскурсию в 16:00.

Прогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по Балтийску

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (при размещении в гостинице "Турист" или "Мартон Палас")
  • Дегустация на сыроварне
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
  • Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 16:30. Встретимся у гостиницы «Турист» (ул. Невского, 53) или на Южном вокзале
Завершение: Калининград, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеДворцы, замки и особнякиКуршская КосаПопулярные местаВыездныеСоветскЧерняховскБалтийскНеманБалтийская косаВсе туры5-дневные турыТанцующий лесСтарый городНабережная

Похожие туры из Калининграда

Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
43 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 25 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам