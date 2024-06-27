Увидим главные достопримечательности Калининграда, побываем на родине сыра
Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград
По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. После заселения, в 16:30, начнём экскурсию по вечернему городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа.
Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».
Завершим экскурсию в 21:00.
Тильзит и Неман
В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра «Тильзитер». Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.
Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.
Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.
Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам
В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.
В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад в Калининград.
Экскурсия по Черняховску
В 9:00 поедем в Черняховск, маленький европейский городок со старинными домами, скульптурами, кирхами и даже замками. Вы увидите руины замка Инстербург, где обучаются реставраторы, и хорошо сохранившийся замок Георгенбург, здание школы, где в годы Первой Мировой войны находился лазарет. В Черняховске, а в те времена он назывался Инстербург, бывал и сам Наполеон!
Пообедаем в кафе, которое находится в здании кинотеатра 20 века. Когда-то здесь выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Атмосферу прошлого века бережно воссоздали, поэтому мы сможем перенестись в эпоху чёрно-белого кино и почувствовать и себя знаменитыми актрисами и актёрами.
Завершим экскурсию в 17:00 и поедем обратно в Калининград.
Прогулка по Балтийску
В 9:00 отправимся в Балтийск, бывший Пиллау. Здесь прогуляемся по самой западной набережной России и посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чему подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра.
На пароме переправимся на Балтийскую косу, увидим оборонительные сооружения 18-19 веков — люнеты. Хозяева расскажут, как укрепления строились, покажут интересные фильмы и накормят вкусными пирожками. А со стен форта «Западный» полюбуемся удивительным пейзажем, где сталкиваются море, залив и канал.
Завершим экскурсию в 16:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 520 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки (при размещении в гостинице "Турист" или "Мартон Палас")
- Дегустация на сыроварне
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
- Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
- Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины