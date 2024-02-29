Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Авторский тур в Калининграде

Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем

5
2 отзыва
За три дня путешествия вы объедете Кёнигсберг и близлежащие города.

Насладитесь видом и запахом Балтики, ощутите европейскую атмосферу, пройдётесь по тихим улочкам с прусскими виллами.

Мы заглянем на завод по добыче и переработке янтаря, где вы понаблюдаете за процессом производства, а в местной сыроварне продегустируете сыры. Будет познавательно, вкусно и приятно, а небольшая компания позволит учесть пожелания каждого.
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
6
мая
7
мая
9
мая
11
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло/люлька имеется).

Проживание. В отелях 3* или 4* г. Калининграда или г. Зеленоградска. Размещение в двухместном номере категории «стандарт».

Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны, чтобы вы могли выбрать питание на свой вкус.

Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло и люлька имеется).

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и Нессельбек

После встречи и размещения отправляемся на авто-пешеходную обзорную экскурсию по Калининграду. Сначала побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вы узнаете историю основания Кёнигсберга, в соборе посмотрите на алтарь из самого дорогого белого янтаря, увидите домик смотрителя Высокого моста и кирху Святого Семейства с необычными сводами. Затем поедем к Бранденбургским воротам, сохранившимся со времён Прусской империи.

Проедем через двухъярусный мост, сделанный без единого шва, к Аусфальским воротам. Посетим жилые старинные районы Кёнигсберга. Вы побываете в «бедном» и элитном Амалиенау. Здесь же увидите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо. Посетим Форт № 3. По пути осмотрим Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, оборонительную казарму «Кронпринц», бастион «Грольман» и другие примечательные места.

Далее отправимся в замок Шаакен. Вы увидите настоящий каминный зал, собственную конюшню и Музей инквизиции. Здесь же, в семейной сыроварне, вы понаблюдаете за производством сыра и продегустируете 6 видов сыра и 4 вида шоколада. На обратном пути остановимся у рыцарского замка Нессельбек, воссозданного по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. При желании зайдём внутрь, будет возможность пообедать в ресторане, стилизованном под Средневековье, и взглянуть на процесс изготовления пивных напитков и кваса.

Обзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и НессельбекОбзорная экскурсия по Калининграду и замки Шаакен и Нессельбек
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

С утра отправимся на Куршскую косу — полоску суши между пресноводным заливом и Балтийским морем. Вы узнаете, как она образовалась, в чём её уникальность, услышите историю дюн и полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа. Прогуляемся по Танцующему лесу и заглянем в музейный комплекс.

Далее едем в Зеленоградск. Пройдёмся по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймёте, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Светлогорск и посёлок Янтарный, Балтийск

Сегодня первым посетим Светлогорск. Пройдёмся по узким улочкам, полюбуемся нарядными виллами и пышной зеленью. Вы услышите рассказ об исторической ценности города, традициях и бывавших здесь знаменитостях. Осмотрим Водонапорную башню, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.
В посёлке Янтарный в действующем цеху вы понаблюдаете за процессом изготовления изделий из янтаря, узнаете секрет проверки минерала на подлинность, попробуете настойку на нём. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже с Голубым флагом.

Затем отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы посмотрите на старые казармы, где для немецкой армии тренировали моряков-подводников, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы узнаете, как здесь основали крупнейшую в Прибалтике военно-морскую базу. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Вы полюбуетесь живописными дикими пляжами и оцените вид громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.

Светлогорск и посёлок Янтарный, БалтийскСветлогорск и посёлок Янтарный, БалтийскСветлогорск и посёлок Янтарный, БалтийскСветлогорск и посёлок Янтарный, БалтийскСветлогорск и посёлок Янтарный, БалтийскСветлогорск и посёлок Янтарный, Балтийск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
  • Проживание (2 ночи)
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Работа гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты на поезд/самолёт
  • Питание
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате (1-2 человека), стоимость - 60 000 руб
  • Также можем провести тур и для компании 5-8 человек - стоимость оговаривается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 09:00
Завершение: Калининград, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Н
29 фев 2024
Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!
Анастасия
28 июля 2022
Программа путешествия очень насыщенная и интересная, самим за три дня невозможно было бы посмотреть такое количество интересных мест. Мы успели побывать в Балтийске, Янтарном, Светлогорске, Зеленоградске, Немане; посетить янтарную мастерскую, сыроварню, монастырь, и, конечно, Куршскую косу. Рассказы экскурсовода были очень живыми, организация хорошая. Наша компания с удовольствием попутешествовала с командой Трипстера еще раз.
Программа путешествия очень насыщенная и интересная, самим за три дня невозможно было бы посмотреть такое количество

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСветлогорскВыездныеВсе туры3-дневные турыКрепость ПиллауПопулярные местаЯнтарный комбинатНовый год и Рождество

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