Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло/люлька имеется).

Проживание. В отелях 3* или 4* г. Калининграда или г. Зеленоградска. Размещение в двухместном номере категории «стандарт».

Питание. Не входит в стоимость. Мы порекомендуем кафе и рестораны, чтобы вы могли выбрать питание на свой вкус.

Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло и люлька имеется).