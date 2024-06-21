Встречаемся в Калининграде и разместимся в гостинице. Заселяться можно с 8:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.

В 18:30 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.