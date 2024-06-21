Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Авторский тур в Калининграде

Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате

Сёрфинг гораздо ближе, чем кажется: мы отправимся не на юг или в далёкие страны, а в Калининград! Будем тренироваться на побережье и обкатывать балтийские волны, промчимся по улочкам бывшего курорта Кранц и прогуляемся по старинному району Амалиенау в Калининграде.

Вы увидите роскошные виллы Кёнигсберга, узнаете, почему его называли «городом-садом» и кто жил в необычных особняках в стиле модерн. Тур подойдёт людям с базовыми навыками плавания.
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Ближайшие даты:
21
июн
21
июл
2
авг
16
авг
6
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для участия в туре необходимы базовые навыки плавания.

Программа может быть изменена из-за погодных условий.

Возможно участие с 14 лет.

Проживание. Будем жить в хостеле, 2-местное размещение с удобствами на этаже. На территории есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).

Питание. В программу включены завтраки и ужины.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встречаемся в Калининграде и разместимся в гостинице. Заселяться можно с 8:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.

В 18:30 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.

Прибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное время
2 день

Первая тренировка по сёрфингу

После завтрака поедем в Зеленоградск, где вы познакомитесь с тренерами и изучите теорию, научитесь натягивать гидрокостюм всего за минуту и первый раз зайдёте в воду.

Пообедаем на пляже под шум волн и крики чаек и вернёмся в Калининград. Отдохнём, а затем начнём неспешную прогулку по старинным улочкам города мимо роскошных вилл, утопающих в зелени. Вы узнаете, кто жил в усадьбах, как удалось сохранить элитный район и какие традиции города-сада до сих пор чтятся в современном Калининграде.

На ужин вернёмся в гостиницу.

Первая тренировка по сёрфингуПервая тренировка по сёрфингуПервая тренировка по сёрфингуПервая тренировка по сёрфингуПервая тренировка по сёрфингу
3 день

Обкатываем балтийские волны и изучаем Зеленоградск

Позавтракаем и снова отправимся в Зеленоградск, чтобы продолжить осваивать сёрфинг. Вас ждут теория на берегу и практика в море. После обеда сменим доски на электросамокаты и прокатимся по курортному городку 20 века, ранее бывшему любимым местом отдыха жителей Пруссии и носившему название Кранц.

Промчимся мимо уютных кофеен, откуда доносятся кофейные ароматы, смешиваясь с морским бризом, заглянем в сувенирные лавки и проедем по длинному променаду, любуясь побережьем с песчаными пляжами.

Вечером вернёмся в Калининград и поужинаем в гостинице.

Обкатываем балтийские волны и изучаем ЗеленоградскОбкатываем балтийские волны и изучаем ЗеленоградскОбкатываем балтийские волны и изучаем ЗеленоградскОбкатываем балтийские волны и изучаем ЗеленоградскОбкатываем балтийские волны и изучаем Зеленоградск
4 день

Отъезд

После завтрака день в вашем распоряжении — вы сможете оставить вещи в номере и пойти гулять в город, пополнить запас сувениров в местных лавках или побыть наедине с морем. Выезд из номеров до 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • 2 тренировки по сёрфингу по 2,5 часа
  • Трансферы на автобусе
  • Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
  • Экскурсия по Калининграду
  • Сопровождение гидами
  • Комплекс снаряжения для тренировок
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за одноместное размещение - от 1500 руб
Место начала и завершения?
Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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