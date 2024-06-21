Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Вы увидите роскошные виллы Кёнигсберга, узнаете, почему его называли «городом-садом» и кто жил в необычных особняках в стиле модерн. Тур подойдёт людям с базовыми навыками плавания.
июн
июл
авг
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия в туре необходимы базовые навыки плавания.
Программа может быть изменена из-за погодных условий.
Возможно участие с 14 лет.
Проживание. Будем жить в хостеле, 2-местное размещение с удобствами на этаже. На территории есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).
Питание. В программу включены завтраки и ужины.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встречаемся в Калининграде и разместимся в гостинице. Заселяться можно с 8:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.
В 18:30 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.
Первая тренировка по сёрфингу
После завтрака поедем в Зеленоградск, где вы познакомитесь с тренерами и изучите теорию, научитесь натягивать гидрокостюм всего за минуту и первый раз зайдёте в воду.
Пообедаем на пляже под шум волн и крики чаек и вернёмся в Калининград. Отдохнём, а затем начнём неспешную прогулку по старинным улочкам города мимо роскошных вилл, утопающих в зелени. Вы узнаете, кто жил в усадьбах, как удалось сохранить элитный район и какие традиции города-сада до сих пор чтятся в современном Калининграде.
На ужин вернёмся в гостиницу.
Обкатываем балтийские волны и изучаем Зеленоградск
Позавтракаем и снова отправимся в Зеленоградск, чтобы продолжить осваивать сёрфинг. Вас ждут теория на берегу и практика в море. После обеда сменим доски на электросамокаты и прокатимся по курортному городку 20 века, ранее бывшему любимым местом отдыха жителей Пруссии и носившему название Кранц.
Промчимся мимо уютных кофеен, откуда доносятся кофейные ароматы, смешиваясь с морским бризом, заглянем в сувенирные лавки и проедем по длинному променаду, любуясь побережьем с песчаными пляжами.
Вечером вернёмся в Калининград и поужинаем в гостинице.
Отъезд
После завтрака день в вашем распоряжении — вы сможете оставить вещи в номере и пойти гулять в город, пополнить запас сувениров в местных лавках или побыть наедине с морем. Выезд из номеров до 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- 2 тренировки по сёрфингу по 2,5 часа
- Трансферы на автобусе
- Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
- Экскурсия по Калининграду
- Сопровождение гидами
- Комплекс снаряжения для тренировок
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за одноместное размещение - от 1500 руб