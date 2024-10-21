Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Авторский тур в Калининграде

Погонять по бездорожью сквозь леса, погулять по Зеленоградску и ощутить атмосферу Раушена

Это путешествие — сочетание заездов на квадроциклах по невероятно красивым маршрутам Балтики и увлекательной экскурсионной программы! Будем преодолевать живописные леса, песчаные карьеры, проезжать вдоль озёр и Калининградского залива, а потом исследовать окрестности Калининграда: посчитаем котиков на улицах Зеленоградска, подышим морским воздухом в Светлогорске и расслабимся на пляже в Янтарном.
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Ближайшие даты:
21
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды).

Проживание. В двухместных номерах «Friday Center» с общей ванной комнатой.

Питание. В программу включено трёхразовое питание в гостинице.

Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и прогулка по Амалиенау

По прилёте вы самостоятельно доберётесь до места проживания. Заселимся с 08:00 до 13:00. В 13:30 состоится брифинг, на котором мы познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы.

После этого пройдёмся по старинному району Кёнигсберга — Амалиенау. Здесь насладимся роскошными виллами и узнаем, кто проживал здесь в начале прошлого века. Обязательно заглянем на остров Канта и осмотрим Кафедральный собор. Затем вас ждёт прогулка на катере по Преголе, во время которой вы насладитесь городскими видами с воды.

Вечером — приветственный ужин.

Знакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по Амалиенау
2 день

Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»

Завтракаем и выезжаем в лес. Доберёмся до базы, где познакомимся с тренерами, получим экипировку и подробный инструктаж. Затем помчим на квадроциклах по равнине и холмам. Проедем 60 километров. Наш маршрут пройдёт мимо секретного питьевого озера. К обеду вернёмся в гостиницу, а после отправимся в Зеленоградск.

Вы узнаете историю курортного города начала XX века — первого королевского курорта на побережье Балтики. А ещё это место известно благодаря его хвостатым жителям! Пройдёмся по уютным улочкам с кофейнями и сувенирными лавками, устроим променад вдоль моря и увидим чистые песчаные пляжи. По окончании экскурсии у вас будет свободное время на самостоятельное изучение городка.

Вечером — возращение в гостиницу, ужин.

Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»
3 день

Второй заезд. Экскурсия по Светлогорску и Янтарному

После завтрака вас ждёт новый заезд. «Седлаем» квадроциклы и отправляемся в путь. Проедем ещё 60 километров: покатаемся по густому лесу, преодолеем ручьи, бурелом и горки, доберёмся до заброшенного песчаного карьера.

Вернёмся в гостиницу на обед, а затем отправимся в Светлогорск или Раушен. Когда на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом. Затем переместимся в Янтарный, где вы сможете отдохнуть на пляже.

К ужину возвращаемся в гостиницу. Обменяемся эмоциями от тура и весело завершим наше путешествие!

Второй заезд. Экскурсия по Светлогорску и ЯнтарномуВторой заезд. Экскурсия по Светлогорску и ЯнтарномуВторой заезд. Экскурсия по Светлогорску и ЯнтарномуВторой заезд. Экскурсия по Светлогорску и ЯнтарномуВторой заезд. Экскурсия по Светлогорску и ЯнтарномуВторой заезд. Экскурсия по Светлогорску и ЯнтарномуВторой заезд. Экскурсия по Светлогорску и Янтарному
4 день

Свободный день, окончание тура

Сегодня — свободный день. После завтрака вы можете самостоятельно погулять по городу или отправиться на море. Вещи могут ждать вас в номере до вечера! Выезд из номеров поздний, до 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с ранним заездом и поздним выездом
  • Трёхразовое питание по программе
  • Два заезда на квадроциклах (60 км в день)
  • Аренда квадроцикла с двухместным размещением и ГСМ (горюче-смазочные материалы)
  • Комплект экипировки для заездов: шлем, комбинезон
  • Экскурсии
  • Услуги инструкторов и турлидеров
  • Трансфер по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансфер из/до аэропорт
  • Одноместное размещение на квадроцикле - 15 000 руб. за всё время
  • Доплата за одноместное размещение:
  • В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
  • В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 2 400 руб
  • Возвратный депозит за квадроцикл - 10 000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Friday Center», с 08:00 до 13:00
Завершение: «Friday Center», до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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