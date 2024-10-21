По прилёте вы самостоятельно доберётесь до места проживания. Заселимся с 08:00 до 13:00. В 13:30 состоится брифинг, на котором мы познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы.

После этого пройдёмся по старинному району Кёнигсберга — Амалиенау. Здесь насладимся роскошными виллами и узнаем, кто проживал здесь в начале прошлого века. Обязательно заглянем на остров Канта и осмотрим Кафедральный собор. Затем вас ждёт прогулка на катере по Преголе, во время которой вы насладитесь городскими видами с воды.

Вечером — приветственный ужин.