Погонять по бездорожью сквозь леса, погулять по Зеленоградску и ощутить атмосферу Раушена
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды).
Проживание. В двухместных номерах «Friday Center» с общей ванной комнатой.
Питание. В программу включено трёхразовое питание в гостинице.
Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.
Программа тура по дням
Знакомство и прогулка по Амалиенау
По прилёте вы самостоятельно доберётесь до места проживания. Заселимся с 08:00 до 13:00. В 13:30 состоится брифинг, на котором мы познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы.
После этого пройдёмся по старинному району Кёнигсберга — Амалиенау. Здесь насладимся роскошными виллами и узнаем, кто проживал здесь в начале прошлого века. Обязательно заглянем на остров Канта и осмотрим Кафедральный собор. Затем вас ждёт прогулка на катере по Преголе, во время которой вы насладитесь городскими видами с воды.
Вечером — приветственный ужин.
Заезд на квадроциклах и путешествие в «город котиков»
Завтракаем и выезжаем в лес. Доберёмся до базы, где познакомимся с тренерами, получим экипировку и подробный инструктаж. Затем помчим на квадроциклах по равнине и холмам. Проедем 60 километров. Наш маршрут пройдёт мимо секретного питьевого озера. К обеду вернёмся в гостиницу, а после отправимся в Зеленоградск.
Вы узнаете историю курортного города начала XX века — первого королевского курорта на побережье Балтики. А ещё это место известно благодаря его хвостатым жителям! Пройдёмся по уютным улочкам с кофейнями и сувенирными лавками, устроим променад вдоль моря и увидим чистые песчаные пляжи. По окончании экскурсии у вас будет свободное время на самостоятельное изучение городка.
Вечером — возращение в гостиницу, ужин.
Второй заезд. Экскурсия по Светлогорску и Янтарному
После завтрака вас ждёт новый заезд. «Седлаем» квадроциклы и отправляемся в путь. Проедем ещё 60 километров: покатаемся по густому лесу, преодолеем ручьи, бурелом и горки, доберёмся до заброшенного песчаного карьера.
Вернёмся в гостиницу на обед, а затем отправимся в Светлогорск или Раушен. Когда на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом. Затем переместимся в Янтарный, где вы сможете отдохнуть на пляже.
К ужину возвращаемся в гостиницу. Обменяемся эмоциями от тура и весело завершим наше путешествие!
Свободный день, окончание тура
Сегодня — свободный день. После завтрака вы можете самостоятельно погулять по городу или отправиться на море. Вещи могут ждать вас в номере до вечера! Выезд из номеров поздний, до 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с ранним заездом и поздним выездом
- Трёхразовое питание по программе
- Два заезда на квадроциклах (60 км в день)
- Аренда квадроцикла с двухместным размещением и ГСМ (горюче-смазочные материалы)
- Комплект экипировки для заездов: шлем, комбинезон
- Экскурсии
- Услуги инструкторов и турлидеров
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансфер из/до аэропорт
- Одноместное размещение на квадроцикле - 15 000 руб. за всё время
- Доплата за одноместное размещение:
- В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
- В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 2 400 руб
- Возвратный депозит за квадроцикл - 10 000 руб. с человека