Позавтракав, отправляемся знакомиться с городами, основанными в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау — нынешние Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск — до сих пор хранят в себе следы истории. Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца, зайдём в Музей патефонов, чтобы послушать звуки прошлого, и побываем у шлюза Мазурского канала.

После обеда на «Ферме Тюниных» исследуем мрачное, но завораживающее место — заброшенную психиатрическую больницу «Алленберг». А в завершение экскурсии попадём в сказку — не будем раскрывать все карты, пусть это станет приятным сюрпризом.

Во второй половине дня вернёмся в гостевой дом в Знаменске. У вас останется свободное время — желающие смогут прокатиться на байдарках (оплачивается отдельно на месте — 500 руб. с человека в час).