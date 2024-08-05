Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.
Проживание. В гостевом доме «Лес» в Знаменске, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужины, в том числе гастроужин с шефом.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Амалиенау, банная церемония
Встречаемся и после обеда в кафе отправляемся на 2-часовую прогулку по району Амалиенау. Возникший на рубеже 19-20 веков под руководством Фридриха Хайтмана, он стал душой современного Калининграда. Мы пройдёмся по путанным улочкам и посмотрим на сохранившиеся довоенные виллы. Вы узнаете их истории и послушаете рассказ о судьбах их владельцев.
Затем выезжаем в Знаменск, где в туристическом комплексе «Ферма Тюниных» вас ждёт банная церемония с сертифицированным пармейстером. Вечером — ужин, отдых.
Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»
Позавтракав, отправляемся знакомиться с городами, основанными в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау — нынешние Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск — до сих пор хранят в себе следы истории. Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца, зайдём в Музей патефонов, чтобы послушать звуки прошлого, и побываем у шлюза Мазурского канала.
После обеда на «Ферме Тюниных» исследуем мрачное, но завораживающее место — заброшенную психиатрическую больницу «Алленберг». А в завершение экскурсии попадём в сказку — не будем раскрывать все карты, пусть это станет приятным сюрпризом.
Во второй половине дня вернёмся в гостевой дом в Знаменске. У вас останется свободное время — желающие смогут прокатиться на байдарках (оплачивается отдельно на месте — 500 руб. с человека в час).
Достопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваром
Сегодня едем в Черняховск — сохранившийся довоенный город, который преобразился за последние годы. Словно с помощью машины времени перенесёмся в прошлое, любуясь красивыми фасадами домов, лепниной и нарядными щипцами.
Увидим настоящую цирюльню 19 века и побываем в величественном соборе Архангела Михаила. После попадём в старый, но отремонтированный дом бургомистра — фантастическое здание! Вы познакомитесь с его историей и настоящим. Затем посетим организованный только для нас органный концерт в действующей католической церкви святого Бруно. А ещё вы попробуете легендарный прусский ликёр беренфанг.
Вечером, во время ужина с шеф-поваром кафе «Ферма», вы услышите секреты балтийской кухни, отведаете лучшие местные пиво и вино, которые не продаются в магазинах, и узнаете, какой вклад в местную гастрономию внесли советские рыбаки. После — свободное время.
Отъезд
После завтрака — выезд в аэропорт. Прибытие в 12:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 350 ₽
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Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Банная церемония
- Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
- Экскурсионное обслуживание
- Групповые трансферы на 20-местных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Калининграда и обратно
- Дополнительные услуги на «Ферме Тюниных»