Неизведанные города Калининградской области

Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Уже были в Калининграде и на Куршской косе или просто любите нестандартные маршруты? — Тогда это путешествие для вас! Мы познакомим вас с городами, основанными рыцарями Тевтонского ордена — нынешними
читать дальше

Правдинском, Железнодорожным, Знаменском и Гвардейском.

Посетим будоражащее место — заброшенную психиатрическую больницу «Алленберг» — и погуляем по сохранившемуся довоенному Черняховску.

А каждый день вас будут ждать «приятности»: банная церемония с сертифицированным мастером по пару, органный концерт в действующей католической церкви, дегустации пива, вина и ликёра и звуки прошлого в Музее патефонов.

Неизведанные города Калининградской области
Неизведанные города Калининградской области
Неизведанные города Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.

Проживание. В гостевом доме «Лес» в Знаменске, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужины, в том числе гастроужин с шефом.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Амалиенау, банная церемония

Встречаемся и после обеда в кафе отправляемся на 2-часовую прогулку по району Амалиенау. Возникший на рубеже 19-20 веков под руководством Фридриха Хайтмана, он стал душой современного Калининграда. Мы пройдёмся по путанным улочкам и посмотрим на сохранившиеся довоенные виллы. Вы узнаете их истории и послушаете рассказ о судьбах их владельцев.

Затем выезжаем в Знаменск, где в туристическом комплексе «Ферма Тюниных» вас ждёт банная церемония с сертифицированным пармейстером. Вечером — ужин, отдых.

Прогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемонияПрогулка по Амалиенау, банная церемония
2 день

Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»

Позавтракав, отправляемся знакомиться с городами, основанными в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау — нынешние Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск — до сих пор хранят в себе следы истории. Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца, зайдём в Музей патефонов, чтобы послушать звуки прошлого, и побываем у шлюза Мазурского канала.

После обеда на «Ферме Тюниных» исследуем мрачное, но завораживающее место — заброшенную психиатрическую больницу «Алленберг». А в завершение экскурсии попадём в сказку — не будем раскрывать все карты, пусть это станет приятным сюрпризом.

Во второй половине дня вернёмся в гостевой дом в Знаменске. У вас останется свободное время — желающие смогут прокатиться на байдарках (оплачивается отдельно на месте — 500 руб. с человека в час).

Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, больница «Алленберг»
3 день

Достопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваром

Сегодня едем в Черняховск — сохранившийся довоенный город, который преобразился за последние годы. Словно с помощью машины времени перенесёмся в прошлое, любуясь красивыми фасадами домов, лепниной и нарядными щипцами.

Увидим настоящую цирюльню 19 века и побываем в величественном соборе Архангела Михаила. После попадём в старый, но отремонтированный дом бургомистра — фантастическое здание! Вы познакомитесь с его историей и настоящим. Затем посетим организованный только для нас органный концерт в действующей католической церкви святого Бруно. А ещё вы попробуете легендарный прусский ликёр беренфанг.

Вечером, во время ужина с шеф-поваром кафе «Ферма», вы услышите секреты балтийской кухни, отведаете лучшие местные пиво и вино, которые не продаются в магазинах, и узнаете, какой вклад в местную гастрономию внесли советские рыбаки. После — свободное время.

Достопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваромДостопримечательности Черняховска, органный концерт, ужин с шеф-поваром
4 день

Отъезд

После завтрака — выезд в аэропорт. Прибытие в 12:30.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Банная церемония
  • Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
  • Экскурсионное обслуживание
  • Групповые трансферы на 20-местных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Калининграда и обратно
  • Дополнительные услуги на «Ферме Тюниных»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
Завершение: Калининград, аэропорт Храброво, 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхАмалиенауПопулярные местаВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа 4 дняДворцы, замки и особняки

Похожие туры из Калининграда

Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 500 за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам