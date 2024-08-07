Рождественская симфония на Балтике

Приглашаем вас провести рождественские каникулы в сказочном Янтарном крае.

Вы увидите новогодний Калининград, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора, прогуляетесь по набережной Рыбной деревни и посетите священный Свято-Елисаветинский женский монастырь.

А в настоящем рыцарском замке вам расскажут, как традиционно праздновалось Рождество в Восточной Пруссии.
5
3 отзыва
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.

Трансфер в отель за доп. плату.

Заселение в номера после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Огни Калининграда», 4 часа.

14:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

14:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу
2 день

Свободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок Нессельбек

Свободное время в первой половине дня для самостоятельного посещения музеев Калининграда.

Рекомендуем посетить Музея янтаря или Музей мирового океана, Музей пивоварения Блокгауз или Музей изобразительных искусств.

Вечерняя поездка в замок Нессельбек на конно-рыцарское шоу и ужин в пивоварне, 3-4 часа.

16:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

17:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

Нессельбек – это cредневековый рыцарский замок, воссозданный с нуля по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена.

Вы увидите праздничное рыцарское шоу в замке и отведаете вкуснейшие блюда ресторана и свежесваренное пиво, посетите музей замка.

Сможете пометать топор и примерить рыцарские облачения за доп. плату.

Свободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок Нессельбек
3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косу

Свободный день.

*по желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса, 5-6 часов, 1700 руб. /чел.

10:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Свободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косуСвободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косуСвободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косу
4 день

Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь

Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8-9 часов.

10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Маршрут: г. Славск

20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада и зазвучала молитва.

А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России.

Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни.

Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.

В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры и целебные травы.

Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.

Мы предложим вам посетить расположенный рядом с монастырем “Парк птиц”.

Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь
5 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок Янтарный

Свободный день

По желанию экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов, 2000 руб. /чел.

09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня и Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.

Свободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок ЯнтарныйСвободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок ЯнтарныйСвободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок Янтарный
6 день

Завершение программы

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

За доп. плату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный

Гостевой дом «Вилла Надежда»

(завтрак входит в стоимость)

22 00033 00021 000

Гостиница Турист 3*

(завтрак шведский стол)

24 00034 00022 500

Гостиница Калининград 3*

(завтрак оплачивается дополнительно 500 руб. /чел.)

27 000 студия

32 000

25 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Вилла Надежда»

5 ночей

Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

В отеле для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»

Гостиница «Турист» 3

5 ночей

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Гостиница «Калининград» 3

5 ночей

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 5 ночей в выбранной гостинице в Калининграде
  • Питание - 5 завтраков при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» и отеле Турист
  • Конно-рыцарское шоу и ужин в замке
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер (аэропорт - отель 2000 руб., ж/д вокзал - отель 1500 руб.)
  • Завтраки в гостинице Калининград 600 руб. /чел., обеды и ужины (кроме ужина в замке)
  • Экскурсии за доп. плату в свободные дни
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостевой дом «Вилла Надежда»Двуспальная кровать или раздельные кроватиНомер стандарт-миниДвуспальные кровати, раздельные кровати+ доп. место (номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница «Турист»Раздельные кроватиОдноместный номерСтандартный номер (раздельные кровати + евро-раскладушка)
Гостиница «Калининград»Двуспальная кровать или раздельные кровати (номер студия)Одноместный номерСтудия с раздельными кроватями/двуспальная кровать + доп. место (раскладной диван)
Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

От отелей «Турист» и «Калининград».

При проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» туристы ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • 3 день – экскурсия в Национальный парк Куршская коса – 1700 руб. /чел.;
  • 5 день – экскурсия «Янтарный Берег» – 2000 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Всё соответствовало обещаниям.
М
7 авг 2024
Ездим отдыхать с вами не в первый раз, всегда отлично!
Е
5 авг 2024
Всё четко организовано

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыЗимние

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