Рождественский венок в Янтарном крае

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Сияющим, нарядным, переливающимся медовыми огоньками — именно таким бывает Рождество в Калининградской области.

Этот тур подарит вам незабываемые впечатления от неспешного знакомства с чудесными городами Калининградской области и, возможно, научит верить в волшебство.

Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску, а также увидите замки Вальдау, Шаакен и Тапиау.
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Рождественский венок в Янтарном крае
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора
Игрушка своими руками
Игрушка своими руками
В замке Вальдау Вас ожидает мастер-класс елочной игрушки
Рождественские города
Рождественские города
Насладитесь праздничной атмосферой в городах Калининградской области

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

18:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
3 день

Экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау

09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках» (маршрут: г. Гвардейск - пос. Низовье - пос. Некрасово).

Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?

Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау!

Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни. Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.

Мы посетим г. Гвардейск (бывш. Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.

В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.

Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции. Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и ТапиауЭкскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и ТапиауЭкскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау
4 день

Свободный день

Сегодняшний день вы можете посвятить отдыху и приятным прогулкам по зимнему Калининграду.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия в Черняховск

09:00 Экскурсия: «Инстербургский Сочельник» (маршрут: г. Черняховск).

Инстербург, ныне Черняховск, город славный своими традициями. Сильно разрушенный во время войны, сейчас этот город очень бережно восстанавливает свое наследие. И с каждым годом, возвращает себе все больше былой славы.

Особенно это заметно в канун Рождества, когда восстановленные дома, замки и кирхи подсвечиваются рождественскими огнями, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.

Вы посетите живописные стены руинированного замка Инстенбург. Увидите готические соборы и кирху, в которой сейчас проходят православные богослужения.

А после обеда, вдоволь нагулявшись по нарядным улочкам и проникнувшись духом Рождества, вы попадете в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, в котором в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова.

Там, неспешно потягивая игристое и гладя в старинное зеркало, вы погрузитесь в мир легенд и историй Инстербурга. Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в ЧерняховскЭкскурсия в ЧерняховскЭкскурсия в Черняховск
6 день

Завершение программы. Экскурсия в город Советск

Выселение из гостиницы.

09:00 Экскурсия «По следам прекрасной королевы» (маршрут: г. Советск).

Даже название города Тильзит, овеяно легендами. Кто-то помнит его, как город в котором император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир. Кто-то любит тильзитский сыр, рецепт которого придумали именно здесь. А местные жители всегда ассоциируют этот город с именем королевы Луизы.

На нашей экскурсии вы узнаете про всё. Вы посетите музей Тильзитского мира, в котором собраны настоящие реликвии времен войны с Бонапартом. Узнаете о судьбе прекрасной королевы, очаровавшей сразу двух императоров. Сможете оценить оригинальное пиво из пивоварни Тильзит кроне.

А еще познакомитесь с современным Советском, который только узкой полоской Немана отделен от Литвы. Пройдете по улицам, где отреставрированные бюргерские домики сменяются музеем военной техники, который, в свою очередь, выводит к знаменитому мосту королевы Луизы, чьи арки давно стали достопримечательностью не только города, но и всего региона.

17:00 Окончание программы в центре г. Калининграда.

Вы можете отказаться от экскурсии "По следам прекрасной королевы" в последний день пребывания, в этом случае мы вернем стоимость экскурсии (2500 руб. с человека).

Завершение программы. Экскурсия в город СоветскЗавершение программы. Экскурсия в город СоветскЗавершение программы. Экскурсия в город Советск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель

DBL/

TWIN

Гостиница «Пруссия» (завтраки за доп. плату), г. Калининград

Спальный район, 20 мин. до центра на автобусе

25 000

Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком), г. Калининград

В 10 минутах ходьбы от Южного вокзала

36 100

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

5 ночей

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

5 ночей

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель в день прилета
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» - 400 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до".
Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
Е
16 апр 2024
Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
З
18 янв 2024
Все было хорошо организовано.
Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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