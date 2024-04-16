Этот тур подарит вам незабываемые впечатления от неспешного знакомства с чудесными городами Калининградской области и, возможно, научит верить в волшебство.
Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску, а также увидите замки Вальдау, Шаакен и Тапиау.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).
13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.
19:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск).
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.
Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
Вы посетите легендарный «Танцующий лес».
А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.
Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.
18:00 Окончание экскурсии.
Экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау
09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках» (маршрут: г. Гвардейск - пос. Низовье - пос. Некрасово).
Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?
Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау!
Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни. Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.
Мы посетим г. Гвардейск (бывш. Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.
В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.
Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции. Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.
17:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
Сегодняшний день вы можете посвятить отдыху и приятным прогулкам по зимнему Калининграду.
Экскурсия в Черняховск
09:00 Экскурсия: «Инстербургский Сочельник» (маршрут: г. Черняховск).
Инстербург, ныне Черняховск, город славный своими традициями. Сильно разрушенный во время войны, сейчас этот город очень бережно восстанавливает свое наследие. И с каждым годом, возвращает себе все больше былой славы.
Особенно это заметно в канун Рождества, когда восстановленные дома, замки и кирхи подсвечиваются рождественскими огнями, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.
Вы посетите живописные стены руинированного замка Инстенбург. Увидите готические соборы и кирху, в которой сейчас проходят православные богослужения.
А после обеда, вдоволь нагулявшись по нарядным улочкам и проникнувшись духом Рождества, вы попадете в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, в котором в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова.
Там, неспешно потягивая игристое и гладя в старинное зеркало, вы погрузитесь в мир легенд и историй Инстербурга. Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
17:00 Окончание экскурсии.
Завершение программы. Экскурсия в город Советск
Выселение из гостиницы.
09:00 Экскурсия «По следам прекрасной королевы» (маршрут: г. Советск).
Даже название города Тильзит, овеяно легендами. Кто-то помнит его, как город в котором император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир. Кто-то любит тильзитский сыр, рецепт которого придумали именно здесь. А местные жители всегда ассоциируют этот город с именем королевы Луизы.
На нашей экскурсии вы узнаете про всё. Вы посетите музей Тильзитского мира, в котором собраны настоящие реликвии времен войны с Бонапартом. Узнаете о судьбе прекрасной королевы, очаровавшей сразу двух императоров. Сможете оценить оригинальное пиво из пивоварни Тильзит кроне.
А еще познакомитесь с современным Советском, который только узкой полоской Немана отделен от Литвы. Пройдете по улицам, где отреставрированные бюргерские домики сменяются музеем военной техники, который, в свою очередь, выводит к знаменитому мосту королевы Луизы, чьи арки давно стали достопримечательностью не только города, но и всего региона.
17:00 Окончание программы в центре г. Калининграда.
Вы можете отказаться от экскурсии "По следам прекрасной королевы" в последний день пребывания, в этом случае мы вернем стоимость экскурсии (2500 руб. с человека).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
Отель
DBL/TWIN
Гостиница «Пруссия» (завтраки за доп. плату), г. Калининград
Спальный район, 20 мин. до центра на автобусе
25 000
Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком), г. Калининград
В 10 минутах ходьбы от Южного вокзала
36 100
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.
В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель в день прилета
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
- Дегустации
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Завтраки в гостинице «Пруссия» - 400 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
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