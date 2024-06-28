Трансфер из аэропорта до гостиницы — за доплату. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн, осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.

За один день мы постараемся показать вам всё самое интересное и красивое в Кёнигсберге. В 19:00 завершим экскурсию, после чего у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок или отдыха.