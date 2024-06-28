Вы побываете в роскошных районах со старинными особняками и осмотрите руины замка тевтонского ордена, познакомитесь с жизнью и обычаями средневековых рыцарей и узнаете интересные факты о птицах.
А ещё понаблюдаем за процессом производства сыра, погуляем по Танцующему лесу, вдоволь надышимся морским воздухом и увидим самые известные достопримечательности Калининграда.
Описание тура
Организационные детали
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая», 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист», 3*, «Мартон Палас», 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. Не включено в стоимость. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» завтраки включены в стоимость.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград
Трансфер из аэропорта до гостиницы — за доплату. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн, осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.
За один день мы постараемся показать вам всё самое интересное и красивое в Кёнигсберге. В 19:00 завершим экскурсию, после чего у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок или отдыха.
Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам
В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.
В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад в Калининград.
Замок Шаакен и дегустация сыра и шоколада
В 10:00 будем исследовать окрестности Кёнигсберга. Вас ждёт экскурсия по руинам замка Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.
Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов с вином и вкуснейшим шоколадом местного производства.
В 14:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград. На этом наш тур подошёл к концу: вы можете отправиться в аэропорт в своим рейсам или продолжить отдых в Калининградской области самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 885 ₽
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Что включено
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
- Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
- Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины