Со вкусом сыра, запахом моря и атмосферой Европы: тур по главным местам Калининграда и области

Побывать на орнитологической станции, отведать местные сыр и шоколад и подняться на дюну
Приглашаем отправиться с нами в путешествие по Кёнигсбергу и окрестностям.

Вы побываете в роскошных районах со старинными особняками и осмотрите руины замка тевтонского ордена, познакомитесь с жизнью и обычаями средневековых рыцарей и узнаете интересные факты о птицах.

А ещё понаблюдаем за процессом производства сыра, погуляем по Танцующему лесу, вдоволь надышимся морским воздухом и увидим самые известные достопримечательности Калининграда.
Со вкусом сыра, запахом моря и атмосферой Европы: тур по главным местам Калининграда и области
Со вкусом сыра, запахом моря и атмосферой Европы: тур по главным местам Калининграда и области
Со вкусом сыра, запахом моря и атмосферой Европы: тур по главным местам Калининграда и области
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая», 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист», 3*, «Мартон Палас», 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. Не включено в стоимость. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» завтраки включены в стоимость.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград

Трансфер из аэропорта до гостиницы — за доплату. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн, осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.

За один день мы постараемся показать вам всё самое интересное и красивое в Кёнигсберге. В 19:00 завершим экскурсию, после чего у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок или отдыха.

Добро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в Калининград
2 день

Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам

В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.

В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад в Калининград.

Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам
3 день

Замок Шаакен и дегустация сыра и шоколада

В 10:00 будем исследовать окрестности Кёнигсберга. Вас ждёт экскурсия по руинам замка Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.

Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов с вином и вкуснейшим шоколадом местного производства.

В 14:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград. На этом наш тур подошёл к концу: вы можете отправиться в аэропорт в своим рейсам или продолжить отдых в Калининградской области самостоятельно.

Замок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколада

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 885 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
  • Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 15:00. Встретимся у гостиницы «Турист» (ул. Невского, 53) или на Южном вокзале
Завершение: Калининград, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКафедральный соборПопулярные местаСвятые местаКуршская КосаВыездныеЗамок ШаакенДворцы, замки и особнякиВсе туры3-дневные турыТанцующий лесВысота Эфа

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