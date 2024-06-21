Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Будем сплавляться по живописным каналам, созданным голландскими переселенцами, мимо старинных особняков и диких садов. Проплывём по Анграпе и побываем в аутентичных городках: Полесске, Озёрске и Черняховске.
Вы познакомитесь с немецкой и прусской архитектурой, полюбуетесь домами с красной черепичной крышей, увидите особняки в стиле модерн и убедитесь, что Калининград не зря зовут «городом-садом».
июн
июл
авг
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Программа может быть изменена из-за погодных условий.
Возможно участие с 14 лет.
Проживание. Будем жить в хостеле, 2-местное размещение с удобствами на этаже. На территории есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с 14 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встречаемся в Калининграде и разместимся в гостинице. Заселяться можно с 8:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.
В 18:30 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.
Катание на сапах
После завтрака поедем в Полесск, где пересядем на сапборды и начнём сплав по «Калининградской Венеции». Пройдём по Полесскому каналу 17 века, а мимо нас проплывут старинные сказочные домики с яркой черепичной крышей, живописные рыбацкие причалы и заросли диких яблоневых садов.
На обед вернёмся в Калининград, а затем прогуляемся по элитному району Амалиенау, застроенному роскошными виллами в стиле модерн и утопающему в зелени. Вы узнаете, кто жил в усадьбах, как удалось сохранить уникальный район и какие традиции города-сада до сих пор чтят в современном Калининграде.
На ужин вернёмся в гостиницу.
Сплав по Анграпе и экскурсия на конный завод
Позавтракаем и поедем в Озёрск — столицу байдарок России. Вы научитесь управлять байдаркой и сплавитесь по Анграпе, узкой и извилистой. На маршруте не будет сильных течений и опасных порогов — справятся даже новички.
Во время сплава будем любоваться покрытыми зеленью берегами, вдыхать свежий воздух и греться в лучах летнего солнца. После обеда вас ждёт поездка в Черняховск — маленький городок, бережно сохранивший наследие прусской архитектуры. Затем побываем на конном заводе «Георгенбург», где вы увидите лошадей редких пород, услышите историю коневодства в Калининградской области и сможете покататься верхом.
Вечером вернёмся в Калининград и поужинаем в гостинице.
Отъезд
После завтрака день в вашем распоряжении — вы сможете оставить вещи в номере и пойти гулять в город, пополнить запас сувениров в местных лавках или побыть наедине с морем. Выезд из номеров до 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Сплав на сапбордах 2,5-3 часа
- Сплав на байдарках 2,5-3 часа
- Трансферы на автобусе
- Экскурсия по Калининграду
- Экскурсия на конный завод «Георгенбург» + катание на лошадях (1 круг)
- Сопровождение гидами
- Комплекс снаряжения
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за одноместное размещение - от 1500 руб