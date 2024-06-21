Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Авторский тур в Калининграде

Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда

Пешком, на сапбордах, на байдарке и даже на лошади — увидим Калининградскую область под разными углами, каждый день меняя средства передвижения.

Будем сплавляться по живописным каналам, созданным голландскими переселенцами, мимо старинных особняков и диких садов. Проплывём по Анграпе и побываем в аутентичных городках: Полесске, Озёрске и Черняховске.

Вы познакомитесь с немецкой и прусской архитектурой, полюбуетесь домами с красной черепичной крышей, увидите особняки в стиле модерн и убедитесь, что Калининград не зря зовут «городом-садом».
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Ближайшие даты:
21
июн
21
июл
2
авг
16
авг
6
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Программа может быть изменена из-за погодных условий.

Возможно участие с 14 лет.

Проживание. Будем жить в хостеле, 2-местное размещение с удобствами на этаже. На территории есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Дети. Возможно участие с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встречаемся в Калининграде и разместимся в гостинице. Заселяться можно с 8:00 до 18:00. В зависимости от времени прилёта вы сможете отдохнуть в номерах, пообедать в кафе при отеле или самостоятельно прогуляться по Кёнигсбергу — мы подскажем лучшие маршруты.

В 18:30 проведём брифинг, на котором познакомимся друг с другом и обсудим планы, а затем поужинаем.

Прибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное время
2 день

Катание на сапах

После завтрака поедем в Полесск, где пересядем на сапборды и начнём сплав по «Калининградской Венеции». Пройдём по Полесскому каналу 17 века, а мимо нас проплывут старинные сказочные домики с яркой черепичной крышей, живописные рыбацкие причалы и заросли диких яблоневых садов.

На обед вернёмся в Калининград, а затем прогуляемся по элитному району Амалиенау, застроенному роскошными виллами в стиле модерн и утопающему в зелени. Вы узнаете, кто жил в усадьбах, как удалось сохранить уникальный район и какие традиции города-сада до сих пор чтят в современном Калининграде.

На ужин вернёмся в гостиницу.

Катание на сапахКатание на сапахКатание на сапахКатание на сапахКатание на сапах
3 день

Сплав по Анграпе и экскурсия на конный завод

Позавтракаем и поедем в Озёрск — столицу байдарок России. Вы научитесь управлять байдаркой и сплавитесь по Анграпе, узкой и извилистой. На маршруте не будет сильных течений и опасных порогов — справятся даже новички.

Во время сплава будем любоваться покрытыми зеленью берегами, вдыхать свежий воздух и греться в лучах летнего солнца. После обеда вас ждёт поездка в Черняховск — маленький городок, бережно сохранивший наследие прусской архитектуры. Затем побываем на конном заводе «Георгенбург», где вы увидите лошадей редких пород, услышите историю коневодства в Калининградской области и сможете покататься верхом.

Вечером вернёмся в Калининград и поужинаем в гостинице.

Сплав по Анграпе и экскурсия на конный заводСплав по Анграпе и экскурсия на конный заводСплав по Анграпе и экскурсия на конный заводСплав по Анграпе и экскурсия на конный завод
4 день

Отъезд

После завтрака день в вашем распоряжении — вы сможете оставить вещи в номере и пойти гулять в город, пополнить запас сувениров в местных лавках или побыть наедине с морем. Выезд из номеров до 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Сплав на сапбордах 2,5-3 часа
  • Сплав на байдарках 2,5-3 часа
  • Трансферы на автобусе
  • Экскурсия по Калининграду
  • Экскурсия на конный завод «Георгенбург» + катание на лошадях (1 круг)
  • Сопровождение гидами
  • Комплекс снаряжения
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за одноместное размещение - от 1500 руб
Место начала и завершения?
Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЧерняховскВыездныеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПолесскКонные прогулкиЖивотныеНа байдаркахВодные развлечения

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