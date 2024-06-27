В замки, к орнитологам и на шоколадную фабрику: 4 дня в Калининграде и окрестностях

Побывать на родине сыра «Тильзитер», послушать орган и погулять по Танцующему лесу
Проведём вкусные, интересные и насыщенные 4 дня в Калининграде и области.

Сначала познакомимся с Кёнигбсергом, увидим старинные немецкие дома и знаменитый Кафедральный собор, а затем посетим Неман и Тильзит, где Александр I и Наполеон заключили Тильзитский мир.

Осмотрим руины средневековых замков, заглянем в гости к орнитологам на Куршской косе, узнаем секреты производства вкуснейшего сыра и продегустируем не только сыр, но и шоколад.
В замки, к орнитологам и на шоколадную фабрику: 4 дня в Калининграде и окрестностях
В замки, к орнитологам и на шоколадную фабрику: 4 дня в Калининграде и окрестностях
В замки, к орнитологам и на шоколадную фабрику: 4 дня в Калининграде и окрестностях
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30

Описание тура

Организационные детали

Обращаем Ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и на шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград

По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. После заселения, в 16:30, начнём экскурсию по вечернему городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа.

Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».

Завершим экскурсию в 21:00.

Добро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в Калининград
2 день

Тильзит и Неман

В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра «Тильзитер». Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.

Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.

Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.

Тильзит и НеманТильзит и НеманТильзит и НеманТильзит и НеманТильзит и Неман
3 день

Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам

В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.

В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад в Калининград.

Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологамКуршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам
4 день

Замок Шаакен и дегустация сыра и шоколада

В 10:00 будем исследовать окрестности Кёнигсберга. Вас ждёт экскурсия по руинам замка Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.

Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов с вином и вкуснейшим шоколадом местного производства.

В 14:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград. На этом наш тур подошёл к концу: вы можете отправиться в аэропорт в своим рейсам или продолжить отдых в Калининградской области самостоятельно.

Замок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколадаЗамок Шаакен и дегустация сыра и шоколада

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 155 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (при размещении в гостинице "Турист" или "Мартон Палас")
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экологические сборы
  • Посещение сыроварни с дегустацией
  • Посещение шоколадной фабрики с дегустацией
Что не входит в цену
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
  • Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел. в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 16:30. Встретимся у гостиницы «Турист» (ул. Невского, 53) или на Южном вокзале
Завершение: Калининград, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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