Сначала познакомимся с Кёнигбсергом, увидим старинные немецкие дома и знаменитый Кафедральный собор, а затем посетим Неман и Тильзит, где Александр I и Наполеон заключили Тильзитский мир.
Осмотрим руины средневековых замков, заглянем в гости к орнитологам на Куршской косе, узнаем секреты производства вкуснейшего сыра и продегустируем не только сыр, но и шоколад.
Описание тура
Организационные детали
Обращаем Ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в гостиницах: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в гостинице «Академическая». Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и на шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград
По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. После заселения, в 16:30, начнём экскурсию по вечернему городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа.
Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».
Завершим экскурсию в 21:00.
Тильзит и Неман
В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра «Тильзитер». Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.
Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.
Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.
Куршская коса: высота Эфа, Танцующий лес и в гости к орнитологам
В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.
В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад в Калининград.
Замок Шаакен и дегустация сыра и шоколада
В 10:00 будем исследовать окрестности Кёнигсберга. Вас ждёт экскурсия по руинам замка Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.
Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов с вином и вкуснейшим шоколадом местного производства.
В 14:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград. На этом наш тур подошёл к концу: вы можете отправиться в аэропорт в своим рейсам или продолжить отдых в Калининградской области самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 155 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (при размещении в гостинице "Турист" или "Мартон Палас")
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Экологические сборы
- Посещение сыроварни с дегустацией
- Посещение шоколадной фабрики с дегустацией
Что не входит в цену
- Трансфер от ж. - д. вокзала до гостиницы - от 700 руб
- Трансфер от аэропорта до гостиницы - от 1200 руб
- Завтраки при размещении в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел. в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение