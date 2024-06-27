По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы за доплату. После заселения, в 16:30, начнём экскурсию по вечернему городу. Прогуляемся по улице Марауненхофа, осмотрим немецкие дома с хаусмарками, пройдёмся вдоль Верхнего озера и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа.

Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и даже пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».

Завершим экскурсию в 21:00.