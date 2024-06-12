Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи

Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
В нашем путешествии по Калининграду и окрестностям вы точно не упустите ни одну топовую локацию! Начнём наш трип с вкусностей и посетим семейную сыроварню «Шаакен Дорф», погрузимся в историю замка Шаакен.

Побываем в Янтарном, погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, полюбуемся природой в Филинской бухте и, конечно, заглянем на Куршскую косу.
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу продукта без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Проживание. В отеле «Riverside» 3*. Размещение в двухместном номере. Возможно одноместное размещение за доплату или трёхместное.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле и обеды (кроме 5-го дня). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Замок Шаакен и отдых в Калиниграде

Встретимся в аэропорту или в центре города и поедем в семейную сыроварню «Шаакен Дорф», расположенной на месте бывшей конюшни. Во время экскурсии нам расскажут о производстве сыров, а также познакомят с процессом изготовления шоколада и марципана. После этого мы сможем попробовать местные вкусности, а в магазинчике закупиться продукцией в подарок для близких.

Далее исследуем замок Шаакен. Он представляет собой средневековую крепость с мощными стенами и башнями. В прошлом служил оборонительным сооружением, а также был резиденцией рыцарей Тевтонского ордена. Примерим средневековые наряды, постреляем из лука и насладимся чаем в таверне.

Вечером вернёмся в Калининград и разместимся в отеле.

Замок Шаакен и отдых в КалиниградеЗамок Шаакен и отдых в КалиниградеЗамок Шаакен и отдых в КалиниградеЗамок Шаакен и отдых в КалиниградеЗамок Шаакен и отдых в Калиниграде
2 день

Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск

Утром выезжаем в посёлок Янтарный, где находится лучший пляж Калининградской области. Осмотрим бывшую виллу Морица Беккера и прогуляемся по парку, увидим кирхи 19 века. Калининградская область — край янтаря поэтому мы не упустим возможность погрузиться в тонкости янтарного производства. Узнаем о технологиях огранки и обработки камня и, конечно, приобретём сувениры.

После обеда и свободного времени заглянем в Филинскую бухту, чтобы насладиться потрясающими пейзажами. Затем отправимся в Светлогорск. Во время обзорной экскурсии вас ждут знаменитая водонапорная башня, Лиственничный парк, «Янтарь-холл», Органный зал. Мы пройдём по переулку Э. Т. А. Гофмана и загадаем желание о скульптуры Царевны-лягушки. Также посетим озеро Тихое и очаруемся 450-летними липами. Оставим свободное время для самостоятельного изучения города.

В 18:30 вернёмся в Калининград.

Янтарный, Филинская бухта и СветлогорскЯнтарный, Филинская бухта и СветлогорскЯнтарный, Филинская бухта и СветлогорскЯнтарный, Филинская бухта и СветлогорскЯнтарный, Филинская бухта и СветлогорскЯнтарный, Филинская бухта и СветлогорскЯнтарный, Филинская бухта и Светлогорск
3 день

Куршская коса и прогулка по Зеленоградску

Позавтракав, отправимся в национальный парк «Куршская коса». Куршская коса является уникальным природным объектом и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть разнообразные ландшафты: песчаные дюны, сосновые леса, болота и живописные пляжи. Мы посетим дюну Эфа, побываем на Орнитологической станции «Фрингилла», где изучают миграцию птиц и их кольцевание. Погуляем среди Танцующего леса и просто насладимся морским воздухом.

После обеда направимся в Зеленоградск — город котиков. Осмотрим кирху Святого Адальберта, Кошачий квартал и бювет «Королева Луиза» с минеральной водой. У вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Вечером вернёмся в Калининград.

Куршская коса и прогулка по ЗеленоградскуКуршская коса и прогулка по ЗеленоградскуКуршская коса и прогулка по ЗеленоградскуКуршская коса и прогулка по ЗеленоградскуКуршская коса и прогулка по Зеленоградску
4 день

Обзорная экскурсия по Калининграду и органный концерт

Сегодня мы отправимся на обзорную экскурсию по Калининграду, чтобы познакомиться с его историей и культурой.

Начнём с Рыбной деревни — современного квартала, который воссоздаёт атмосферу старого Кёнигсберга. Далее мы посетим Кафедральный собор — один из символов Калининграда. Это величественное здание было построено в 14 веке и является памятником готической архитектуры.

Затем направимся к Закхаймским и Королевским воротам, сохранившимся фрагментам городских укреплений. После этого проедем по Литовскому валу, защищавшему город от врагов. Увидим башню Дона — одно из самых красивых зданий Калининграда.

Далее окажемся на Университетской площади, где расположен памятник Иммануилу Канту — великому философу, который родился и жил в Кёнигсберге. На площади Победы осмотрим памятник воинам-освободителям, а потом переместимся в район старых немецких особняков, который находится на улице Кутузова.

Вас также ждут кирха королевы Луизы, Музей открыток и Музей марципана. Завершим экскурсию посещением кирхи Юдиттен, построенной в 13 веке.

Сделаем перерыв на обед и заглянем в музей-квартиру Альтес Хаус. Здесь проживал купец и предприниматель Густав Гроссман. Перенесёмся в атмосферу 20 века, исследуя интерьер и предметы быта того времени.

В 18:00 вернёмся в Кафедральный собор и насладимся органным концертом.

Обзорная экскурсия по Калининграду и органный концертОбзорная экскурсия по Калининграду и органный концертОбзорная экскурсия по Калининграду и органный концертОбзорная экскурсия по Калининграду и органный концертОбзорная экскурсия по Калининграду и органный концертОбзорная экскурсия по Калининграду и органный концерт
5 день

Окончание тура

В 15:45 будем выезжать в аэропорт. До отъезда у вас будет свободное время на прогулку по городу и шопинга.
До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Двухместное размещение44 900 ₽
Одноместное размещение56 990 ₽
Трёхместное размещение43 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды (кроме 5-го дня)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Обзорные экскурсии по городам
  • Орнитологическая экскурсия
  • Входные билеты
  • Дегустация
  • Посещение Музей марципана и музея-квартиры Альтес Хаус
  • Органный концерт в Кафедральном соборе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Если вы едете в тур одни, то возможно подселение. Также вы можете сразу приобрести билет с одноместным размещением
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:45
Завершение: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхКуршская КосаПопулярные местаВыездныеСветлогорскЗеленоградскЗамок ШаакенДворцы, замки и особнякиВсе туры5-дневные турыРыбная деревняОстров КантаПрирода и пейзажиБалтийское мореОбзорныеМузыкальные

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