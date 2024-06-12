Побываем в Янтарном, погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, полюбуемся природой в Филинской бухте и, конечно, заглянем на Куршскую косу.
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу продукта без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Проживание. В отеле «Riverside» 3*. Размещение в двухместном номере. Возможно одноместное размещение за доплату или трёхместное.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле и обеды (кроме 5-го дня). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Замок Шаакен и отдых в Калиниграде
Встретимся в аэропорту или в центре города и поедем в семейную сыроварню «Шаакен Дорф», расположенной на месте бывшей конюшни. Во время экскурсии нам расскажут о производстве сыров, а также познакомят с процессом изготовления шоколада и марципана. После этого мы сможем попробовать местные вкусности, а в магазинчике закупиться продукцией в подарок для близких.
Далее исследуем замок Шаакен. Он представляет собой средневековую крепость с мощными стенами и башнями. В прошлом служил оборонительным сооружением, а также был резиденцией рыцарей Тевтонского ордена. Примерим средневековые наряды, постреляем из лука и насладимся чаем в таверне.
Вечером вернёмся в Калининград и разместимся в отеле.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
Утром выезжаем в посёлок Янтарный, где находится лучший пляж Калининградской области. Осмотрим бывшую виллу Морица Беккера и прогуляемся по парку, увидим кирхи 19 века. Калининградская область — край янтаря поэтому мы не упустим возможность погрузиться в тонкости янтарного производства. Узнаем о технологиях огранки и обработки камня и, конечно, приобретём сувениры.
После обеда и свободного времени заглянем в Филинскую бухту, чтобы насладиться потрясающими пейзажами. Затем отправимся в Светлогорск. Во время обзорной экскурсии вас ждут знаменитая водонапорная башня, Лиственничный парк, «Янтарь-холл», Органный зал. Мы пройдём по переулку Э. Т. А. Гофмана и загадаем желание о скульптуры Царевны-лягушки. Также посетим озеро Тихое и очаруемся 450-летними липами. Оставим свободное время для самостоятельного изучения города.
В 18:30 вернёмся в Калининград.
Куршская коса и прогулка по Зеленоградску
Позавтракав, отправимся в национальный парк «Куршская коса». Куршская коса является уникальным природным объектом и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть разнообразные ландшафты: песчаные дюны, сосновые леса, болота и живописные пляжи. Мы посетим дюну Эфа, побываем на Орнитологической станции «Фрингилла», где изучают миграцию птиц и их кольцевание. Погуляем среди Танцующего леса и просто насладимся морским воздухом.
После обеда направимся в Зеленоградск — город котиков. Осмотрим кирху Святого Адальберта, Кошачий квартал и бювет «Королева Луиза» с минеральной водой. У вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Вечером вернёмся в Калининград.
Обзорная экскурсия по Калининграду и органный концерт
Сегодня мы отправимся на обзорную экскурсию по Калининграду, чтобы познакомиться с его историей и культурой.
Начнём с Рыбной деревни — современного квартала, который воссоздаёт атмосферу старого Кёнигсберга. Далее мы посетим Кафедральный собор — один из символов Калининграда. Это величественное здание было построено в 14 веке и является памятником готической архитектуры.
Затем направимся к Закхаймским и Королевским воротам, сохранившимся фрагментам городских укреплений. После этого проедем по Литовскому валу, защищавшему город от врагов. Увидим башню Дона — одно из самых красивых зданий Калининграда.
Далее окажемся на Университетской площади, где расположен памятник Иммануилу Канту — великому философу, который родился и жил в Кёнигсберге. На площади Победы осмотрим памятник воинам-освободителям, а потом переместимся в район старых немецких особняков, который находится на улице Кутузова.
Вас также ждут кирха королевы Луизы, Музей открыток и Музей марципана. Завершим экскурсию посещением кирхи Юдиттен, построенной в 13 веке.
Сделаем перерыв на обед и заглянем в музей-квартиру Альтес Хаус. Здесь проживал купец и предприниматель Густав Гроссман. Перенесёмся в атмосферу 20 века, исследуя интерьер и предметы быта того времени.
В 18:00 вернёмся в Кафедральный собор и насладимся органным концертом.
Окончание тура
В 15:45 будем выезжать в аэропорт. До отъезда у вас будет свободное время на прогулку по городу и шопинга.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместное размещение
|44 900 ₽
|Одноместное размещение
|56 990 ₽
|Трёхместное размещение
|43 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды (кроме 5-го дня)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Обзорные экскурсии по городам
- Орнитологическая экскурсия
- Входные билеты
- Дегустация
- Посещение Музей марципана и музея-квартиры Альтес Хаус
- Органный концерт в Кафедральном соборе
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Если вы едете в тур одни, то возможно подселение. Также вы можете сразу приобрести билет с одноместным размещением