Встретимся в аэропорту или в центре города и поедем в семейную сыроварню «Шаакен Дорф», расположенной на месте бывшей конюшни. Во время экскурсии нам расскажут о производстве сыров, а также познакомят с процессом изготовления шоколада и марципана. После этого мы сможем попробовать местные вкусности, а в магазинчике закупиться продукцией в подарок для близких.

Далее исследуем замок Шаакен. Он представляет собой средневековую крепость с мощными стенами и башнями. В прошлом служил оборонительным сооружением, а также был резиденцией рыцарей Тевтонского ордена. Примерим средневековые наряды, постреляем из лука и насладимся чаем в таверне.

Вечером вернёмся в Калининград и разместимся в отеле.