Много моря и самые значимые локации в этом путешествии! Идеально для тех, кто едет впервые — вы погрузитесь в историю Калининграда и области, погуляете по экотропам национального парка «Куршская коса»

и по набережным Зеленоградска и Светлогорска, узнаете о добыче янтаря и посетите город кораблей Балтийск. Проедете всё российское побережье Балтийского моря, а оставшиеся свободные дни наполните локациями из своего списка желаний. Сможете послушать орган в соборе, рассмотреть средневековую крепость в Черняховске и добавить сладости в тур посещением Музея марципана.

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Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности («Мартон Палас»), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.