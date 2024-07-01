Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки

Увидеть, как добывают янтарь, погулять по городу кошек и побывать на родине сыра «Тильзитер»
Отправляемся туда, где шумят волны, добывают «балтийское золото», высятся средневековые замки и царит неповторимая атмосфера спокойствия и уюта.

За одно путешествие мы успеем прогуляться по Калининграду и пройтись по самой западной набережной страны в Балтийске, посетить Зеленоградск и Светлогорск, побывать в Советске, где заключали Тильзитский мир, и понаблюдать за добычей драгоценного камня в посёлке Янтарный.
Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки
Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки
Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Будем жить в отеле «Вилла Гретта» 3* в Светлогорске, 2-местное размещение. Отель находится на первой береговой линии, рядом с «Янтарь-холлом».

Питание. В программу включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы в Светлогорске за доплату. Заселение в отель с 14:00. Сегодня не запланировано никаких экскурсий, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть от дороги или самостоятельно погулять.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Экскурсия по Калининграду

Утром вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн. Осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.

По желанию и за доплату можем устроить вечернюю прогулку по городу. Пройдёмся по улице Марауненхофа и вдоль Верхнего озера, осмотрим немецкие дома с хаусмарками и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа. Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».

Завершим экскурсию в 22:00.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
3 день

Прогулка по Балтийску

В 9:00 отправимся в Балтийск, бывший Пиллау. Здесь прогуляемся по самой западной набережной России и посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чему подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра.

На пароме переправимся на Балтийскую косу, увидим оборонительные сооружения 18-19 веков — люнеты. Хозяева расскажут, как укрепления строились, покажут интересные фильмы и накормят вкусными пирожками. А со стен форта «Западный» полюбуемся удивительным пейзажем, где сталкиваются море, залив и канал.

Завершим экскурсию в 16:00.

Прогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по Балтийску
4 день

Зеленоградск и Светлогорск

В 9:00 поедем к морю, в курортный городок Зеленоградск. Он знаменит не только своими видами, набережной и красивой пешеходной улицей, но и котиками. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, для них построены специальные домики, а в уличных автоматах можно купить корм. Прогуляемся по главной улице Кранца, а затем выйдем на променад, где полюбуемся побережьем Балтийского моря. Желающие смогут попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза».

Дальше отправимся в Светлогорск. Он будто сошёл со страниц сказки: под лапами сосен и елей прячутся красивые виллы и домики. Мы пройдём по старинным улочкам, увидим Водонапорную башню и современный театр эстрады «Янтарь-холл». А ещё вы узнаете, что такое «читаслоу» и почему в Светлогорске так приятно отдохнуть от суеты мегаполисов. Обязательно погуляем по променаду, попасть туда можно, спустившись по лестнице или на лифте, а подняться — на фуникулёре.

Завершим экскурсию в 17:00.

Зеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и Светлогорск
5 день

Советск и Неман (за доплату)

Сегодняшняя программа — по желанию и за доплату. В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра «Тильзитер». Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.

Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.

Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.

Советск и Неман (за доплату)Советск и Неман (за доплату)Советск и Неман (за доплату)Советск и Неман (за доплату)
6 день

Куршская коса (за доплату)

В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.

В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад.

Куршская коса (за доплату)Куршская коса (за доплату)Куршская коса (за доплату)Куршская коса (за доплату)Куршская коса (за доплату)
7 день

На родину янтаря

В 9:00 отправимся в посёлок Янтарный, где находится карьер, откуда добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Проследим путь янтаря: от карьера до ювелирного магазина. Сначала понаблюдаем, как происходит добыча камня, а в мини-карьере сами поищем маленькие кусочки янтаря. В «Янтарной лагуне» узнаем, что делают с драгоценным минералом дальше: как обрабатывают солнечный камень и создают невероятные изделия. А ещё нам расскажут, как отличить настоящий янтарь от подделки.

Погуляем по одному из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды Голубой флаг.

Завершим экскурсию в 16:00.

На родину янтаряНа родину янтаряНа родину янтаряНа родину янтаря
8 день

Отъезд

После выселения из гостиницы — трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала Калининграда за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 010 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер от ж. - д. вокзала или от аэропорта до гостиницы - от 1800 руб
  • Экскурсия на Куршскую косу (по желанию) - 2200 руб. для взрослых и 2100 руб. для детей
  • Экскурсия «Дорогами королей» в 5 день с выездом из Светлогорска - 2700 руб. для взрослых и 2600 руб. для детей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, время прибытие зависит от ваших рейсов. Заселение в отель с 14:00
Завершение: Светлогорск, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнтарныйВыездныеСоветскСветлогорскЗеленоградскБалтийскНеманБалтийская косаПопулярные местаВсе турыНа 8 дней

Похожие туры из Калининграда

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
58 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
Завтра в 08:00
26 июня в 08:00
13 450 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
27 июня в 08:00
30 июня в 08:00
39 900 за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам