За одно путешествие мы успеем прогуляться по Калининграду и пройтись по самой западной набережной страны в Балтийске, посетить Зеленоградск и Светлогорск, побывать в Советске, где заключали Тильзитский мир, и понаблюдать за добычей драгоценного камня в посёлке Янтарный.
Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Будем жить в отеле «Вилла Гретта» 3* в Светлогорске, 2-местное размещение. Отель находится на первой береговой линии, рядом с «Янтарь-холлом».
Питание. В программу включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
По прибытии в Калининград — трансфер до гостиницы в Светлогорске за доплату. Заселение в отель с 14:00. Сегодня не запланировано никаких экскурсий, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть от дороги или самостоятельно погулять.
Экскурсия по Калининграду
Утром вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду: прогуляемся по центру городка, любуясь архитектурой и погружаясь в прошлое. Побываем в старинном районе, где сохранились роскошные виллы в стиле модерн. Осмотрим городские ворота, многочисленные бастионы, форты и башни. Увидим кирхи, живописные мосты и Кафедральный собор.
По желанию и за доплату можем устроить вечернюю прогулку по городу. Пройдёмся по улице Марауненхофа и вдоль Верхнего озера, осмотрим немецкие дома с хаусмарками и даже послушаем мини-концерт самого крупного в стране органа. Желающие за доплату смогут насладиться прогулкой на теплоходе «Самбия», полюбоваться городом с воды и пройти вдоль судов «Музея Мирового океана».
Завершим экскурсию в 22:00.
Прогулка по Балтийску
В 9:00 отправимся в Балтийск, бывший Пиллау. Здесь прогуляемся по самой западной набережной России и посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чему подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра.
На пароме переправимся на Балтийскую косу, увидим оборонительные сооружения 18-19 веков — люнеты. Хозяева расскажут, как укрепления строились, покажут интересные фильмы и накормят вкусными пирожками. А со стен форта «Западный» полюбуемся удивительным пейзажем, где сталкиваются море, залив и канал.
Завершим экскурсию в 16:00.
Зеленоградск и Светлогорск
В 9:00 поедем к морю, в курортный городок Зеленоградск. Он знаменит не только своими видами, набережной и красивой пешеходной улицей, но и котиками. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, для них построены специальные домики, а в уличных автоматах можно купить корм. Прогуляемся по главной улице Кранца, а затем выйдем на променад, где полюбуемся побережьем Балтийского моря. Желающие смогут попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза».
Дальше отправимся в Светлогорск. Он будто сошёл со страниц сказки: под лапами сосен и елей прячутся красивые виллы и домики. Мы пройдём по старинным улочкам, увидим Водонапорную башню и современный театр эстрады «Янтарь-холл». А ещё вы узнаете, что такое «читаслоу» и почему в Светлогорске так приятно отдохнуть от суеты мегаполисов. Обязательно погуляем по променаду, попасть туда можно, спустившись по лестнице или на лифте, а подняться — на фуникулёре.
Завершим экскурсию в 17:00.
Советск и Неман (за доплату)
Сегодняшняя программа — по желанию и за доплату. В 9:00 отправимся в Советск, некогда носивший название Тильзит. Город расположен на границе с Литвой. Именно здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир между Александром I и Наполеоном. А ещё это родина сыра «Тильзитер». Мы прогуляемся по городу, полюбуемся бюргерскими домами, осмотрим мост Королевы Луизы и военную технику.
Дальше побываем в Немане и увидим руины замка Рагнит, а ещё заглянем на сыроварню Deutsches Haus. Узнаем секреты местного сыра, продегустируем несколько сортов, а затем желающие смогут купить вкусный подарок близким.
Завершим экскурсию в 17:00 и вернёмся в Калининград.
Куршская коса (за доплату)
В 8:30 отправимся на Куршскую косу, чтобы увидеть завораживающий пейзаж: длинную полоску суши, разделяющую Балтийское море и залив. Здесь можно приятно погулять по песчаному берегу и вдоволь надышаться солёным воздухом, подняться на самую высокую дюну, а в Танцующем лесу полюбоваться деревьями с причудливо извивающимися стволами. Ещё мы заглянем на орнитологическую станцию, познакомимся с местными пернатыми обитателями и узнаем интересные факты о птицах.
В 16:30 завершим экскурсию и поедем назад.
На родину янтаря
В 9:00 отправимся в посёлок Янтарный, где находится карьер, откуда добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Проследим путь янтаря: от карьера до ювелирного магазина. Сначала понаблюдаем, как происходит добыча камня, а в мини-карьере сами поищем маленькие кусочки янтаря. В «Янтарной лагуне» узнаем, что делают с драгоценным минералом дальше: как обрабатывают солнечный камень и создают невероятные изделия. А ещё нам расскажут, как отличить настоящий янтарь от подделки.
Погуляем по одному из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды Голубой флаг.
Завершим экскурсию в 16:00.
Отъезд
После выселения из гостиницы — трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала Калининграда за доплату.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 010 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер от ж. - д. вокзала или от аэропорта до гостиницы - от 1800 руб
- Экскурсия на Куршскую косу (по желанию) - 2200 руб. для взрослых и 2100 руб. для детей
- Экскурсия «Дорогами королей» в 5 день с выездом из Светлогорска - 2700 руб. для взрослых и 2600 руб. для детей