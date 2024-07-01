В 9:00 поедем к морю, в курортный городок Зеленоградск. Он знаменит не только своими видами, набережной и красивой пешеходной улицей, но и котиками. Усатые и хвостатые здесь на каждом шагу, для них построены специальные домики, а в уличных автоматах можно купить корм. Прогуляемся по главной улице Кранца, а затем выйдем на променад, где полюбуемся побережьем Балтийского моря. Желающие смогут попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза».

Дальше отправимся в Светлогорск. Он будто сошёл со страниц сказки: под лапами сосен и елей прячутся красивые виллы и домики. Мы пройдём по старинным улочкам, увидим Водонапорную башню и современный театр эстрады «Янтарь-холл». А ещё вы узнаете, что такое «читаслоу» и почему в Светлогорске так приятно отдохнуть от суеты мегаполисов. Обязательно погуляем по променаду, попасть туда можно, спустившись по лестнице или на лифте, а подняться — на фуникулёре.

Завершим экскурсию в 17:00.