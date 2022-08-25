Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Первая половина дня будет проходить на воде, а во второй исследуем прибрежные города и интересные места региона — немецкие виллы Амалиенау, замок Шаакен, янтарный комбинат, конезавод Георгенбург и многое другое.
июн
июл
авг
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Описание
Организационные детали
В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.
Проживание. Будем жить в уютной гостинице. Размещение двухместное.
Питание. В программу включено трехразовое питание: завтраки и ужины в гостинице, обеды на маршруте.
Программа тура по дням
Знакомство
Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Вы можете приехать в любое удобное для вас время, заселение с 8 утра. Брифинг будет в 18:30, там все познакомятся, расскажут о своем опыте водных активностей и ожиданиях от программы. А потом все вместе пойдем ужинать и продолжим общаться.
САП-серфинг в «калининградской Венеции» и лучший пляж в Янтарном
Калининградская Венеция. Начнем день с вкусного завтрака, а потом отправимся в Полесск. Это место называют «калининградской Венецией» — здесь много каналов, так что путешествие на сапах будет еще интереснее!
Город-сад. Пообедаем в гостинице и отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите старый немецкий район Амалиенау и почувствуете дух старого Кенигсберга. Вечером поужинаем в гостинице и расслабимся в бассейне.
Сплав на байдарках и конезавод Георгенбург
Приключение на байдарках. После завтрака поедем в самое популярное место для сплавов в Калининградской области — в Озёрск. Вы пройдете инструктаж, получите снаряжение и отправитесь в увлекательное приключение по извилистой реке.
Конезавод. Пообедаем и поедем в Черняховск, там посетим знаменитый конезавод Георгенбург и полюбуемся на лошадей редких пород. Вы сможете оседлать коня и покататься. Потом вернемся на ужин в гостиницу и отдохнем после насыщенного дня.
Вейкбординг и средневековый замок
Тренировка по вейкбордингу. Начнем день с завтрака, а потом поедем в новый вейк-парк. Там инструктор даст основы вейкбординга: вы научитесь держать баланс, ловить волну и чувствовать лебедку.
Замок Шаакен. Пообедаем на пляже и отправимся в старинный замок. Вы узнаете историю замка и спуститесь в пыточные подземелья. Потом зайдем на сыроварню по соседству и попробуем вкуснейший сыр с шоколадом. Вечером вернемся на ужин в гостиницу и отдохнем. Можно поплавать в бассейне или поиграть в настольные игры.
Яхтинг и лучший пляж России
Основы парусного спорта. Завтракаем и отправляемся на Калининградский залив. Сначала у вас будет инструктаж и теория парусного спорта. После этого займемся практикой и отправимся на яхтах на воду. Инструктор разберет основы управления парусной яхтой и расскажет о разных ролях в команде — каждый сможет почувствовать, как благодаря совместным действиям судно меняет направление и разворачивается.
Музей янтаря и лучший пляж. После обеда в яхт-клубе отправимся в тайный музей янтаря. Там нам подробно расскажут о производстве янтарных украшений, осле чего мы сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках. Далее выезжаем в Янтарный, где прогуляемся и отдохнём на одном из лучших пляжей России. Мельчайший белый кварцевый песок, бесконечная прибрежная полоса, длинный променад сквозь прекрасное озеро, море и солнце — красота!
Праздничный ужин. Вечером поужинаем в гостинице и обсудим все яркие моменты путешествия. Самое время обменяться контактами — обычно в путешествии все становятся друзьями и продолжают общение даже после отъезда.
Отъезд
Наше приключение подходит к концу. Вы можете выселиться из гостиницы в любое удобное время до 18, так что можно еще куда-нибудь сходить и погулять по Калининграду.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Тренировка на парусных яхтах, 2,5 - 3 часа
- Сплав на сапбордах, 2,5 - 3 часа
- Тренировка по вейкбордингу, лебёдка - реверс, 2 сета по 10 минут
- Сплав на байдарках, 2,5 - 3 часа
- Посещение музея янтарных инклюзов и украшений
- Полный комплект оборудования и снаряжения для тренировок
- Инструкторы и турлидеры
- Проживание в гостинице, двухместное размещение, ранний заезд и поздний выезд
- Посещение бассейна и спортзала в гостинице
- Трёхразовое питание
- Экскурсионная программа
- Катание на лошади на конезаводе Георгенбург (1 круг)
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
- Страховка
- Посещение сауны
- Трансферы из/в аэропорт
- Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период