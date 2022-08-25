Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Авторский тур в Калининграде

Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр

5
1 отзыв
Это активное приключение, где вас ждут шесть дней водного спорта и развлечений: байдарки, яхты, сапсёрфинг, вейкбординг в самых крутых локациях Калининградской области под руководством опытных инструкторов — профессионалов своего дела.

Первая половина дня будет проходить на воде, а во второй исследуем прибрежные города и интересные места региона — немецкие виллы Амалиенау, замок Шаакен, янтарный комбинат, конезавод Георгенбург и многое другое.
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Ближайшие даты:
21
июн
21
июл
2
авг
16
авг
6
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

Проживание. Будем жить в уютной гостинице. Размещение двухместное.

Питание. В программу включено трехразовое питание: завтраки и ужины в гостинице, обеды на маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Вы можете приехать в любое удобное для вас время, заселение с 8 утра. Брифинг будет в 18:30, там все познакомятся, расскажут о своем опыте водных активностей и ожиданиях от программы. А потом все вместе пойдем ужинать и продолжим общаться.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день

САП-серфинг в «калининградской Венеции» и лучший пляж в Янтарном

Калининградская Венеция. Начнем день с вкусного завтрака, а потом отправимся в Полесск. Это место называют «калининградской Венецией» — здесь много каналов, так что путешествие на сапах будет еще интереснее!

Город-сад. Пообедаем в гостинице и отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите старый немецкий район Амалиенау и почувствуете дух старого Кенигсберга. Вечером поужинаем в гостинице и расслабимся в бассейне.

САП-серфинг в «калининградской Венеции» и лучший пляж в Янтарном
3 день

Сплав на байдарках и конезавод Георгенбург

Приключение на байдарках. После завтрака поедем в самое популярное место для сплавов в Калининградской области — в Озёрск. Вы пройдете инструктаж, получите снаряжение и отправитесь в увлекательное приключение по извилистой реке.

Конезавод. Пообедаем и поедем в Черняховск, там посетим знаменитый конезавод Георгенбург и полюбуемся на лошадей редких пород. Вы сможете оседлать коня и покататься. Потом вернемся на ужин в гостиницу и отдохнем после насыщенного дня.

Сплав на байдарках и конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках и конезавод Георгенбург
4 день

Вейкбординг и средневековый замок

Тренировка по вейкбордингу. Начнем день с завтрака, а потом поедем в новый вейк-парк. Там инструктор даст основы вейкбординга: вы научитесь держать баланс, ловить волну и чувствовать лебедку.

Замок Шаакен. Пообедаем на пляже и отправимся в старинный замок. Вы узнаете историю замка и спуститесь в пыточные подземелья. Потом зайдем на сыроварню по соседству и попробуем вкуснейший сыр с шоколадом. Вечером вернемся на ужин в гостиницу и отдохнем. Можно поплавать в бассейне или поиграть в настольные игры.

Вейкбординг и средневековый замокВейкбординг и средневековый замокВейкбординг и средневековый замокВейкбординг и средневековый замок
5 день

Яхтинг и лучший пляж России

Основы парусного спорта. Завтракаем и отправляемся на Калининградский залив. Сначала у вас будет инструктаж и теория парусного спорта. После этого займемся практикой и отправимся на яхтах на воду. Инструктор разберет основы управления парусной яхтой и расскажет о разных ролях в команде — каждый сможет почувствовать, как благодаря совместным действиям судно меняет направление и разворачивается.

Музей янтаря и лучший пляж. После обеда в яхт-клубе отправимся в тайный музей янтаря. Там нам подробно расскажут о производстве янтарных украшений, осле чего мы сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках. Далее выезжаем в Янтарный, где прогуляемся и отдохнём на одном из лучших пляжей России. Мельчайший белый кварцевый песок, бесконечная прибрежная полоса, длинный променад сквозь прекрасное озеро, море и солнце — красота!

Праздничный ужин. Вечером поужинаем в гостинице и обсудим все яркие моменты путешествия. Самое время обменяться контактами — обычно в путешествии все становятся друзьями и продолжают общение даже после отъезда.

Яхтинг и лучший пляж РоссииЯхтинг и лучший пляж РоссииЯхтинг и лучший пляж РоссииЯхтинг и лучший пляж России
6 день

Отъезд

Наше приключение подходит к концу. Вы можете выселиться из гостиницы в любое удобное время до 18, так что можно еще куда-нибудь сходить и погулять по Калининграду.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Тренировка на парусных яхтах, 2,5 - 3 часа
  • Сплав на сапбордах, 2,5 - 3 часа
  • Тренировка по вейкбордингу, лебёдка - реверс, 2 сета по 10 минут
  • Сплав на байдарках, 2,5 - 3 часа
  • Посещение музея янтарных инклюзов и украшений
  • Полный комплект оборудования и снаряжения для тренировок
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание в гостинице, двухместное размещение, ранний заезд и поздний выезд
  • Посещение бассейна и спортзала в гостинице
  • Трёхразовое питание
  • Экскурсионная программа
  • Катание на лошади на конезаводе Георгенбург (1 круг)
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Посещение сауны
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
Место начала и завершения?
Калининград, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 авг 2022
Впечатления хорошие. Аквакэмп понравился. Кроме водной программы (яхты, байдарки и САПы) были ещё интересные экскурсии на самокатах и экскурсия в замок. Хорошая организация всех мероприятий. Рябята очень старались. Повезло с погодой. Спасибо)

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыВодные развлеченияНа яхтеНа байдарках

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