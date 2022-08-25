Калининградская Венеция. Начнем день с вкусного завтрака, а потом отправимся в Полесск. Это место называют «калининградской Венецией» — здесь много каналов, так что путешествие на сапах будет еще интереснее!

Город-сад. Пообедаем в гостинице и отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите старый немецкий район Амалиенау и почувствуете дух старого Кенигсберга. Вечером поужинаем в гостинице и расслабимся в бассейне.