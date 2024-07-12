Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.
Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Проживание. Размещение в отеле в Калининграде на 3 ночи и в пансионате «Энергетик» в Светлогорске на побережье на 7 ночей (рядом пляж и озеро, осуществляется лечебно-профилактическая деятельность). 1-2-3-местные стандартные номера. За доплату возможно размещение в отелях повышенной комфортности.
Питание. Включены завтраки «шведский стол» в пансионате в Светлогорске. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возраст по договорённости.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград
Вы прилетаете удобным вам рейсом. Заселение в отель осуществляется с 14:00. Трансфер из аэропорта за доплату.
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:20 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.
Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
Экскурсия завершится вечером в Калининграде.
Знакомство с Калининградом
Отправление автобуса на экскурсию:
1) В 11:10 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 11:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города и Кафедрального собора. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит.
Желающие смогут добавить прекрасного в свой вечер и посетить органный концерт в соборе (за доплату).
Переезд на море и экскурсия по Светлогорску
После завтрака освободим номера и отправимся на побережье Балтийского моря, где заселимся в пансионат рядом с пляжем и озером. Остальные дни путешествия будем жить в Светлогорске. Каждый день сможем купаться, загорать и гулять по уютным аллеям курорта.
Заселившись, в 15:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по Светлогорску (2 часа). Очаруемся старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни города. Познакомимся с главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта. Пройдёмся по Светлогорскому променаду, подышим морским воздухом и поймём, почему здесь любили отдыхать высокопоставленные лица.
День в вашем распоряжении
В нашем путешествии вы сами сможете выбирать, чем хотите заняться. Кому-то больше нравится пляжный отдых, другим интересно посетить известные локации региона. Поэтому с этого дня все экскурсии по желанию и за доплату.
Сегодня предлагаем вам отправиться в посёлок Янтарный (4 часа). Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Вы узнаете об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря и сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината. Также предусмотрено время на покупку сувениров. Далее вы прогуляетесь по небольшому посёлку, узнаете его прошлое название, увидите лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера и дендропарк.
Отдых у моря или дополнительная экскурсия
Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Балтийск. Продолжительность — 5 часов.
Балтийск является значимым городом-портом. Вы узнаете об истории становления Балтийского флота, увидите маяк, действующую военную крепость и пролив-ворота, рассмотрите корабли и самый большой конный памятник в России. У вас будет время прогуляться по молу и пляжу и посетить шведскую крепость Пиллау (возможно только с паспортом РФ).
День на море или дополнительная экскурсия
Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Черняховск. Продолжительность — 10 часов.
Вы увидите достопримечательности из разных эпох от средневековой крепости 14 века до храма в стиле неоготики начала 20 века и зданий, напоминающих архитектурой довоенный Берлин. В Черняховске лично был Пётр Первый, а в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья с французскими лётчиками. Найдём дом, где останавливался сам Наполеон в 1812 году.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня предлагаем желающим погрузиться в историю средневековых городов — Правдинска и Железнодорожного. Продолжительность — 9 часов.
Посетим места, где происходило крупное сражение русской и французской армий в начале 19 века. Рассмотрим традиционную планировку Правдинска, основанного Тевтонским орденом, и основные сооружения. В Железнодорожном обратим внимание на жилую застройку в стиле фахверк — отметим старинную брусчатку, красную черепичную крышу и найдём другие отличительные черты.
День в вашем распоряжении
Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Советск. Продолжительность — 10 часов.
В Советске на берегу реки Неман в начале 19 века произошла важнейшая встреча правителей крупнейших государств. Через 100 лет в память о подписании мирного договора здесь был построен мост королевы Луизы. Прогуляемся по городу, набережной и посетим Музей Тильзитского мира, состоящий из четырёх залов с подлинными предметами эпохи побед армии Наполеона, французским камином из туфа, мебелью из красного дерева и раритетными дамскими вещицами. Частный музей возможно посетить только с паспортом РФ.
Море или дополнительная экскурсия
Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в комплекс «Замок Шаакен» и посетить сыроварню. Продолжительность — 4 часа.
«Замок Шаакен» был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина.
На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно вернуться в Светлогорск.
Отъезд
Освобождаем номера до 12:00. Трансфер в аэропорт за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер пансионат 3* (за одного)
|46 000 ₽
|1-мест. номер пансионат 3*
|72 900 ₽
|3-мест. номер пансионат 3* (за одного)
|51 000 ₽
|2-мест. номер отель 4* (за одного)
|53 000 ₽
|1-мест. номер отель 4*
|68 500 ₽
|3-мест. номер отель 4* (за одного)
|62 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков в пансионате
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экосборы
- Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней
Что не входит в цену
- Билеты до аэропорта Калининграда и обратно в ваш город
- Трансфер из/в аэропорт
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и развлечения в свободные дни
- Органный концерт в Кафедральном соборе (по желанию) - 500 руб
- 1-местное размещение - 72 900 руб
- 3-местное размещение - 51 000 руб. /чел
- Размещение в отелях повышенной комфортности - по запросу