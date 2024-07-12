За обновлением на Балтику: отдых на курорте и экскурсии на выбор

Провести отпуск по-королевски на побережье в Светлогорске и дополнить тур развлечениями на свой вкус
Путешествие-пазл, где вы сами решите — проведёте день на пляже или посетите значимое место Калининградской области. Большая часть тура пройдёт на побережье Балтики. Мы подобрали для вас комфортный пансионат в
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пешей доступности от моря и озера.

В базовую программу включены поездки на Куршскую косу, в Зеленоградск и ознакомительные экскурсии по Калининграду и Светлогорску. Наполнение остальных дней строится по вашим пожеланиям.

Вы сможете продегустировать местные сыры, увидеть замки и кирхи, послушать орган в соборе и побывать на предприятии по добыче и обработке янтаря.

За обновлением на Балтику: отдых на курорте и экскурсии на выбор
За обновлением на Балтику: отдых на курорте и экскурсии на выбор
За обновлением на Балтику: отдых на курорте и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.

Проживание. Размещение в отеле в Калининграде на 3 ночи и в пансионате «Энергетик» в Светлогорске на побережье на 7 ночей (рядом пляж и озеро, осуществляется лечебно-профилактическая деятельность). 1-2-3-местные стандартные номера. За доплату возможно размещение в отелях повышенной комфортности.

Питание. Включены завтраки «шведский стол» в пансионате в Светлогорске. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. Возраст по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград

Вы прилетаете удобным вам рейсом. Заселение в отель осуществляется с 14:00. Трансфер из аэропорта за доплату.

Добро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в Калининград
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8 часов.

Отправление автобуса:
1) В 09:50 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:00 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:20 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)

Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.

Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.

Экскурсия завершится вечером в Калининграде.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Знакомство с Калининградом

Отправление автобуса на экскурсию:
1) В 11:10 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 11:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)

На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города и Кафедрального собора. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит.

Желающие смогут добавить прекрасного в свой вечер и посетить органный концерт в соборе (за доплату).

Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
4 день

Переезд на море и экскурсия по Светлогорску

После завтрака освободим номера и отправимся на побережье Балтийского моря, где заселимся в пансионат рядом с пляжем и озером. Остальные дни путешествия будем жить в Светлогорске. Каждый день сможем купаться, загорать и гулять по уютным аллеям курорта.

Заселившись, в 15:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по Светлогорску (2 часа). Очаруемся старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни города. Познакомимся с главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта. Пройдёмся по Светлогорскому променаду, подышим морским воздухом и поймём, почему здесь любили отдыхать высокопоставленные лица.

Переезд на море и экскурсия по СветлогорскуПереезд на море и экскурсия по СветлогорскуПереезд на море и экскурсия по СветлогорскуПереезд на море и экскурсия по СветлогорскуПереезд на море и экскурсия по СветлогорскуПереезд на море и экскурсия по Светлогорску
5 день

День в вашем распоряжении

В нашем путешествии вы сами сможете выбирать, чем хотите заняться. Кому-то больше нравится пляжный отдых, другим интересно посетить известные локации региона. Поэтому с этого дня все экскурсии по желанию и за доплату.

Сегодня предлагаем вам отправиться в посёлок Янтарный (4 часа). Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Вы узнаете об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря и сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината. Также предусмотрено время на покупку сувениров. Далее вы прогуляетесь по небольшому посёлку, узнаете его прошлое название, увидите лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера и дендропарк.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Отдых у моря или дополнительная экскурсия

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Балтийск. Продолжительность — 5 часов.

Балтийск является значимым городом-портом. Вы узнаете об истории становления Балтийского флота, увидите маяк, действующую военную крепость и пролив-ворота, рассмотрите корабли и самый большой конный памятник в России. У вас будет время прогуляться по молу и пляжу и посетить шведскую крепость Пиллау (возможно только с паспортом РФ).

Отдых у моря или дополнительная экскурсияОтдых у моря или дополнительная экскурсияОтдых у моря или дополнительная экскурсияОтдых у моря или дополнительная экскурсия
7 день

День на море или дополнительная экскурсия

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Черняховск. Продолжительность — 10 часов.

Вы увидите достопримечательности из разных эпох от средневековой крепости 14 века до храма в стиле неоготики начала 20 века и зданий, напоминающих архитектурой довоенный Берлин. В Черняховске лично был Пётр Первый, а в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья с французскими лётчиками. Найдём дом, где останавливался сам Наполеон в 1812 году.

День на море или дополнительная экскурсияДень на море или дополнительная экскурсияДень на море или дополнительная экскурсияДень на море или дополнительная экскурсия
8 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Сегодня предлагаем желающим погрузиться в историю средневековых городов — Правдинска и Железнодорожного. Продолжительность — 9 часов.

Посетим места, где происходило крупное сражение русской и французской армий в начале 19 века. Рассмотрим традиционную планировку Правдинска, основанного Тевтонским орденом, и основные сооружения. В Железнодорожном обратим внимание на жилую застройку в стиле фахверк — отметим старинную брусчатку, красную черепичную крышу и найдём другие отличительные черты.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
9 день

День в вашем распоряжении

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Советск. Продолжительность — 10 часов.

В Советске на берегу реки Неман в начале 19 века произошла важнейшая встреча правителей крупнейших государств. Через 100 лет в память о подписании мирного договора здесь был построен мост королевы Луизы. Прогуляемся по городу, набережной и посетим Музей Тильзитского мира, состоящий из четырёх залов с подлинными предметами эпохи побед армии Наполеона, французским камином из туфа, мебелью из красного дерева и раритетными дамскими вещицами. Частный музей возможно посетить только с паспортом РФ.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
10 день

Море или дополнительная экскурсия

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в комплекс «Замок Шаакен» и посетить сыроварню. Продолжительность — 4 часа.

«Замок Шаакен» был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина.

На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно вернуться в Светлогорск.

Море или дополнительная экскурсияМоре или дополнительная экскурсияМоре или дополнительная экскурсияМоре или дополнительная экскурсия
11 день

Отъезд

Освобождаем номера до 12:00. Трансфер в аэропорт за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер пансионат 3* (за одного)46 000 ₽
1-мест. номер пансионат 3*72 900 ₽
3-мест. номер пансионат 3* (за одного)51 000 ₽
2-мест. номер отель 4* (за одного)53 000 ₽
1-мест. номер отель 4*68 500 ₽
3-мест. номер отель 4* (за одного)62 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков в пансионате
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты и экосборы
  • Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней
Что не входит в цену
  • Билеты до аэропорта Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и развлечения в свободные дни
  • Органный концерт в Кафедральном соборе (по желанию) - 500 руб
  • 1-местное размещение - 72 900 руб
  • 3-местное размещение - 51 000 руб. /чел
  • Размещение в отелях повышенной комфортности - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, заселение с 14:00
Завершение: Г. Светлогорск, выселение до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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