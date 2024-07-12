Путешествие-пазл, где вы сами решите — проведёте день на пляже или посетите значимое место Калининградской области. Большая часть тура пройдёт на побережье Балтики. Мы подобрали для вас комфортный пансионат в

пешей доступности от моря и озера. В базовую программу включены поездки на Куршскую косу, в Зеленоградск и ознакомительные экскурсии по Калининграду и Светлогорску. Наполнение остальных дней строится по вашим пожеланиям. Вы сможете продегустировать местные сыры, увидеть замки и кирхи, послушать орган в соборе и побывать на предприятии по добыче и обработке янтаря.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.