3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
30 авг в 12:30
6 сен в 12:30
8 500₽ за человека
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
3 окт в 15:00
10 окт в 15:00
28 800₽ за человека
5 дней
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
30 авг в 13:45
6 сен в 13:45
21 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария26 июня 2024Мне очень понравилась поездка. Несмотря на то, что у меня было всего 3 дня, экскурсии были организованы так, чтобы удалось
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Калининград»
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