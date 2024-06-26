Калининград – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Калининград» в Калининграде, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
На автобусе
1 отзыв
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
30 авг в 12:30
6 сен в 12:30
8 500 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
На автобусе
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
3 окт в 15:00
10 окт в 15:00
28 800 за человека
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
На автобусе
5 дней
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
30 авг в 13:45
6 сен в 13:45
21 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    26 июня 2024
    На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
    Мне очень понравилась поездка. Несмотря на то, что у меня было всего 3 дня, экскурсии были организованы так, чтобы удалось
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    посмотреть самые интересные места. И ещё отдельное спасибо за то, что, несмотря на то, что мой рейс задержали и я прилетела в первый день уже под конец экскурсий, меня любезно довезли до последней экскурсии первого дня. За это отдельное спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Калининград»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
  2. Тур в Калининград и область с ночью в замке
  3. Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийская коса
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Калининград" можно забронировать 3 тура от 8 500 до 28 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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