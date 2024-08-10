Все – туры в Калининграде

Найдено 6 туров в категории «Все» в Калининграде, цены от 7 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калининград и 3 морских курорта за выходные
На автобусе
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
10 авг в 13:45
17 авг в 13:45
7 700 за человека
Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
На автобусе
3 дня
Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
Увидеть дюны Куршской косы, попробовать сыр с вином и шоколадом и побывать в замке
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
9 авг в 13:45
16 авг в 13:45
13 650 за человека
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
На автобусе
4 дня
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
Увидеть значимые места побережья Балтики, посетить янтарный комбинат и рассмотреть немецкие виллы
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
8 авг в 13:45
15 авг в 13:45
16 600 за человека
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
На автобусе
5 дней
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
9 авг в 13:45
16 авг в 13:45
21 700 за человека
Замки, сыры и дюны Калининградской области: автобусный тур
На автобусе
4 дня
Замки, сыры и дюны Калининградской области: автобусный тур
Посетить королевские земли, отведать местных изысков и погулять по Куршской косе
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
9 авг в 13:45
16 авг в 13:45
16 250 за человека
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
15%
4 дня
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
3 окт в 12:00
17 окт в 12:00
3400028 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Калининград и 3 морских курорта за выходные
  2. Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
  3. От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
  4. Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
  5. Замки, сыры и дюны Калининградской области: автобусный тур
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Танцующий лес
  4. Балтийское море
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Балтийская коса
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Все" можно забронировать 6 авторских туров от 7 700 до 28 900 со скидкой до 15%.
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