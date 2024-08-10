2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
10 авг в 13:45
17 авг в 13:45
7 700₽ за человека
3 дня
Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
Увидеть дюны Куршской косы, попробовать сыр с вином и шоколадом и побывать в замке
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
9 авг в 13:45
16 авг в 13:45
13 650₽ за человека
4 дня
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
Увидеть значимые места побережья Балтики, посетить янтарный комбинат и рассмотреть немецкие виллы
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
8 авг в 13:45
15 авг в 13:45
16 600₽ за человека
5 дней
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
9 авг в 13:45
16 авг в 13:45
21 700₽ за человека
4 дня
Замки, сыры и дюны Калининградской области: автобусный тур
Посетить королевские земли, отведать местных изысков и погулять по Куршской косе
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
9 авг в 13:45
16 авг в 13:45
16 250₽ за человека
скидка
15%
4 дня
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
3 окт в 12:00
17 окт в 12:00
3400028 900₽ за человека
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