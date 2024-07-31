2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
12 авг в 10:00
21 авг в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
12 авг в 10:00
21 авг в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 июля 2024Приятно встретить человека, любящего свой город, знающего его историю и умеющего передать своё отношение к теме слушателям. Спасибо Варваре за
- ККсения12 июня 2024Если вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с Верой. Это невероятно профессиональный, вовлеченный
- ССветлана11 июня 2024Прекрасная экскурсия и прекрасная Варвара. Необычайно эрудированная девушка, которая знает ответы на все вопросы. Два часа пролетели незаметно.
- ААлина27 мая 2024Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
- ююлия7 мая 2024Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
- ООльга6 мая 2024Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
- ЛЛюдмила1 мая 2024Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
- ДДжульетта20 апреля 2024Отлично! Очень понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Что ещё посмотреть»
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