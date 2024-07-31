Что ещё посмотреть – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Калуге, цены от 4 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сияй, вечерняя Калуга
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Пешая
51 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
12 авг в 10:00
21 авг в 15:30
5 300 за всё до 5 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
Пешая
31 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
12 авг в 10:00
21 авг в 15:30
5 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Приятно встретить человека, любящего свой город, знающего его историю и умеющего передать своё отношение к теме слушателям. Спасибо Варваре за
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    то, что она показала нам множество интересных уголков города. Без неё мы бы не смогли составить полное впечатление о замечательной Калуге.

  • К
    Ксения
    12 июня 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Если вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с Верой. Это невероятно профессиональный, вовлеченный
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    гид, который покажет город с любовью. И вам захочется вернуться. Сама экскурсия очень интересная, небанальная, с изюминкой. Очень благодарна Вере за день!

    Если вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с ВеройЕсли вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с ВеройЕсли вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с ВеройЕсли вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с ВеройЕсли вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с ВеройЕсли вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с ВеройЕсли вы сомневаетесь ехать ли в Калугу - не сомневайтесь, и договаривайтесь о прогулке с Верой
  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Варвара. Необычайно эрудированная девушка, которая знает ответы на все вопросы. Два часа пролетели незаметно.
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
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    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

  • ю
    юлия
    7 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
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    местом, и историей, и прекрасной Ольгой. Всем советую знакомство с Парком начинать с экскурсоводом, получите удовольствие и поймете, что и как посмотреть самлстоятельно.

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
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    интересного и эксклюзивного рассказала и показала, открыла тайны знаменитых людей, живших на этой земле. Прекрасно представлена связь истории и современности! Рекомендуем всем, а молодежи на 200%. P.S. Вера, спасибо за подарки, все работает

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
  • Д
    Джульетта
    20 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Отлично! Очень понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сияй, вечерняя Калуга
  2. Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
  3. Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
  4. Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дворец Золотарева
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в августе 2024
Сейчас в Калуге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 4 300 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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