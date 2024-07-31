3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 670₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Калужский променад (в группе)
Знакомство с прошлым и настоящим Калуги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 16:15
Завтра в 16:15
6 авг в 16:15
1 976₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара31 июля 2024Потрясающе!
- ССергей26 июля 2024Эдуард - крайне приятный в общении и заинтересованный в своём деле человек. Очень доступным языком рассказал о знаковых событиях в
- ООлеся23 июля 2024Очень понравилась экскурсия и сам экскурсовод.
- ССветлана1 июля 2024Эдуард очень увлеченный своим хобби и работой человек, много интересных моментов, мест в которые он водит, куда не пойдёт турист по своей воле. Процветания и интересных находок
- ГГалина30 июня 2024Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
- ююлия7 мая 2024С удовольствием рекомендую знакомство с винтажной Калугой с Эдуардом. Было приятно и интересно увидеть город с таким увлеченным и знающим гидом. Отдельное спасибо Эдуарду за терпение и понимание на прогулке с маленькими детьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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