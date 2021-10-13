2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
Начало: Площадь Старый Торг, 4/1
Расписание: Ежедневно в 19:00
8 авг в 19:00
11 авг в 19:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия13 октября 2021Экскурсия мне очень понравилась, Анна очень позитивный и открытый экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Экскурсии на Новый год»
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