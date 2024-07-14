Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Калуге, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
36 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Калуга - колыбель космонавтики
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 3 990 за всё до 5 чел.
Авто-прогулка по Калуге
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
Незабываемая Оптина пустынь
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Оптина Пустынь: Духовное наследие России
Посетите монастырь Свято-Введенская Оптина пустынь, расположенный в живописном сосновом лесу. Узнайте о духовной жизни России и святых оптинских старцах
Начало: Возле м. Кунцевская
Расписание: по субботам в 09:00.
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Истории калужских монастырей
На автобусе
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсия отличная! Увидели многое интересное в Калуге! Не могу сказать, что всё. Потому что Лариса Геннадьевна с такой любовью к
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    городу и гостям, увлекательно и интересно провела экскурсию, что нам захотелось приехать ещё раз и узнать об этом замечательном городе еще больше! Огромное спасибо Гиду, считаем, что нам очень повезло! На одном дыхании, качественно, высокая компетенция, отличная речь, хорошее чувство юмора, знание психологии. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    12 сентября 2022
    Калуга - колыбель космонавтики
    Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по
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    ходу меняла информацию для детей. 6-10 лет детям рановато. Много интересного поняли и запомнили, но Ольге было с нами непросто. Она конечно профессионал и город свой знает.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Классическая обзорная экскурсия по Калуге
  2. Калуга - колыбель космонавтики
  3. Улица Калужских достопримечательностей
  4. Авто-прогулка по Калуге
  5. Незабываемая Оптина пустынь
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дворец Золотарева
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в августе 2024
Сейчас в Калуге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 990 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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