2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Оптина Пустынь: Духовное наследие России
Посетите монастырь Свято-Введенская Оптина пустынь, расположенный в живописном сосновом лесу. Узнайте о духовной жизни России и святых оптинских старцах
Начало: Возле м. Кунцевская
Расписание: по субботам в 09:00.
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 июля 2024Экскурсия отличная! Увидели многое интересное в Калуге! Не могу сказать, что всё. Потому что Лариса Геннадьевна с такой любовью к
- ААнна12 сентября 2022Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по
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