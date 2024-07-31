Т Тамара Калуга: путешествие сквозь эпохи Потрясающе!

С Сергей Калуга: путешествие сквозь эпохи читать дальше истории города, отдельных зданий, парков и улиц, провёл отличным маршрутом. Три часа в его компании пролетели незаметно, а это о многом говорит, особенно учитывая, что это была пятая наша экскурсия за последние три дня))) Эдуард - крайне приятный в общении и заинтересованный в своём деле человек. Очень доступным языком рассказал о знаковых событиях в

О Олеся Калуга: путешествие сквозь эпохи Очень понравилась экскурсия и сам экскурсовод.

С Светлана Винтажная Калуга Эдуард очень увлеченный своим хобби и работой человек, много интересных моментов, мест в которые он водит, куда не пойдёт турист по своей воле. Процветания и интересных находок

Г Галина Винтажная Калуга Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!