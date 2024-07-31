Все – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Калуге, цены от 1 976 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Пешая
На микроавтобусе
212 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 5 чел.
Винтажная Калуга
Пешая
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 670 за всё до 3 чел.
Калужский променад (в группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Калужский променад (в группе)
Знакомство с прошлым и настоящим Калуги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 16:15
Завтра в 16:15
6 авг в 16:15
1 976 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    31 июля 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Потрясающе!
  • С
    Сергей
    26 июля 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Эдуард - крайне приятный в общении и заинтересованный в своём деле человек. Очень доступным языком рассказал о знаковых событиях в
    читать дальше

    истории города, отдельных зданий, парков и улиц, провёл отличным маршрутом. Три часа в его компании пролетели незаметно, а это о многом говорит, особенно учитывая, что это была пятая наша экскурсия за последние три дня)))

    Эдуард - крайне приятный в общении и заинтересованный в своём деле человек. Очень доступным языком рассказал
  • О
    Олеся
    23 июля 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень понравилась экскурсия и сам экскурсовод.
  • С
    Светлана
    1 июля 2024
    Винтажная Калуга
    Эдуард очень увлеченный своим хобби и работой человек, много интересных моментов, мест в которые он водит, куда не пойдёт турист по своей воле. Процветания и интересных находок
  • Г
    Галина
    30 июня 2024
    Винтажная Калуга
    Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
    Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
  • ю
    юлия
    7 мая 2024
    Винтажная Калуга
    С удовольствием рекомендую знакомство с винтажной Калугой с Эдуардом. Было приятно и интересно увидеть город с таким увлеченным и знающим гидом. Отдельное спасибо Эдуарду за терпение и понимание на прогулке с маленькими детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Все»

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  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дворец Золотарева
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в августе 2024
Сейчас в Калуге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 1 976 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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