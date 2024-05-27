читать дальше местом, и историей, и прекрасной Ольгой. Всем советую знакомство с Парком начинать с экскурсоводом, получите удовольствие и поймете, что и как посмотреть самлстоятельно.

Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и