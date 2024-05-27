3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборОптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 09:00
8 авг в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина27 мая 2024Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
- ююлия7 мая 2024Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
- ЛЛюдмила1 мая 2024Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «За городом и природа»
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