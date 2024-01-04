Вместе мы пройдем квест по городским скульпторам, посетим древнейшие монастыри и поучаствуем в популярной трансформационной игре.
Будем жить на уютной семейной турбазе, согреваться в банном чане и наслаждаться красотой живописного озера.
А местных пушистых обитателей вы сможете погладить и покормить:)И, конечно, вы увезете с собой море красочных снимков, ведь во время всей программы будет проводиться фото- и видеосъёмка. Тур состоится от 2 участников.
янв
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
День первый - купеческий. Легенды купцов и славная битва
09:00 Начало экскурсии, встреча гостей.
Ориентируемся на поезд из Москвы: 737А «Иван Паристый (двухэтажный состав)» Москва Киевская (Киевский вокзал) — Калуга-Сергиев Скит, отправление из Москвы в 06:50.
09:30-10:30 Завтрак (шведский стол), знакомство с группой, обсуждение плана тура и тайминг.
10:45 Пешеходная часть нашей программы, которая составит около 2,5-3 км.
Мы познакомимся с загадочной историей Марии Мнишек и Лжедмитрия II, тайнами купеческих домов, легендами города, пройдём мини-квест по городским скульпторам.
Посмотрим на места съёмок фильмов (Калуга стала площадкой для более чем 70 лент!) и узнаем, чем же Калуга так схожа с Санкт-Петербургом и что высматривал в небе главный калужский мечтатель Константин Эдуардович Циолковский.
14:00 Мы отправляемся к истокам нашего края, в место, где случилось судьбоносная встреча, которая перевернула историю нашей страны.
14:30 Перекус в трапезной. Посетим Калужский мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы — Успенскую Тихонову Пустынь.
В Калуге есть несколько почитаемых святых, одним из них является Тихон Калужской, основавший этот монастырь в XV веке. Я вам расскажу, как жил монастырь на протяжении 5 веков и почему сегодня ежемесячно его посещают тысячи посетителей.
16:00 Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».
Местный гид познакомит вас с историей этого места, а также с работами выдающегося художника Павла Рыженко, который оставил нашему краю не только яркие картины, но и удивительную диораму, которая покоряет с первого взгляда.
17:20 Окончание экскурсионного дня, выезжаем на базу отдыха «Клёвое место». Время в пути: 1 ч 20 мин — 1 ч 40 мин.
19:00 Заселение в гостиницу, свободное время.
19:30-22:30 После долгого дня идём париться и греться в баньку, а после ныряем в банный чан. Расслабляемся и набираемся сил для завтрашних свершений.
23:00 Окончание программы, отдых.
День второй - царский. Родина трех цариц, чешский сидр и трансформационная игра
10:00 Завтрак: яичница + каша (или запеканка) + чай/кофе/сок.
11:00 Сбор гостей, и мы отправляемся в Мещовск. Калужская земля является родиной русских цариц. Уроженка Мещовска стала родоначальницей Романовых.
Калужский край питал три поколения русских царей, пока не родилась традиция брать в жёны иностранных принцесс, которые, кстати, назывались уже императрицами.
12:00 Экскурсия в «Музей трёх цариц». Истории русских цариц и династии Романовых посвящена экспозиция музея в Мещовске.
Музей расположился в центре Мещовска на берегу реки Туреи, в здании бывшего дома братьев Тисовых, которые до революции 1917 года занимались выделкой шкур.
Дом представляет собой двухэтажную постройку второй половины XIX века. Здание отреставрировано под музей в 2015 году.
Музейная экспозиция создана при участии Калужского областного краеведческого музея. В общей сложности в музее представлено около 500 экспонатов.
На первом этаже музея размещена экспозиция, посвященная древнему городу Серенску и истории Мещовской земли с XIII века.
Представленные экспонаты были найдены при археологических раскопках на Серенском городище, которые начались еще в XIX веке.
Одним из самых заметных экспонатов является макет древнего города Серенска — культурного центра вятичей.
В залах второго этажа представлены экспонаты, связанные с историей династии Романовых. Восковые фигуры передают облик русских цариц. Экскурсия с местным гидом музея.
13:30 Посещение Свято-Георгиевский Мещовского монастыря ХV века. Пятиглавый собор в честь апостолов Петра и Павла, построенный в византийском стиле, двухэтажный храм с колокольней (1691 г.).
Нижняя его часть была зимней и имела 3 престола — в честь великомученика Георгия Победоносца, святителя Димитрия Ростовского и Воздвижения Креста Господня. Верхний летний храм был освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Монастырь был обнесён каменными стенами с башнями по углам. Почитаемыми святынями монастыря являлись: древний список Феодоровской иконы Божией Матери, врезанный в доску, и икона Скорбящей Божией Матери. Посещение трапезной монастыря.
14:00-15:00 Небольшая обзорная автомобильная экскурсия по городу. Посещение парка на реке Турее, выигравшего всероссийский грант в 50 миллионов рублей.
Затем едем на сидроварню — дегустировать местный сидр. Время в пути: 30-40 минут.
15:00 В маленькой деревне недалеко от Мещовска из выращенных прямо здесь яблок делают высококачественный сидр натурального брожения (дрожжи используются только те, что сами по себе «живут» на шкурке).
Хозяин сидрерии — чех — сетует, что хорошего сидра в России слишком мало, чтобы в страну пришла мода на этот алкогольный напиток. Поэтому в свободное от работы на ферме время он участвует в гастрофестивалях по всей стране.
Если у вас в хозяйстве имеется много лишних яблок и вы хотите стать сидроваром — Ян с удовольствием посвятит вас в тонкости своего дела.
Здесь можно попробовать местную выпечку (конечно, вариации на тему яблочных пирогов и сладостей чешской кухни). И, разумеется, из поездки вы всегда сможете привезти для себя или друзей бутылочку-другую хорошего местного сидра.
16:30 Возвращение на базу отдых «Клёвое место», время в пути: 40-50 минут.
18:00-19:00 Свободное время.
19:00 Трансформационная игра «Путь желания» с сертифицированным игропрактиком.
В результате вы пройдете свой собственный путь до истинного желания. И сможете стать ближе к исполнению заветной мечты. В этой игре нет победителей и проигравших.
Иногда, чтобы поменять жизнь, достаточно просто внимательно и глубоко заглянуть в себя.
Вы узнаете, как именно достичь того желания, которое является для вас самым главным. Вы поймете, действительно ли то, что вы хотите, является на 100% вашим желанием.
Это комфортное, увлекательное и глубокое размышление на ту тему, которая будет важна для вас.
22:00 Завершения дня, отдых.
День третий - для души и тела. Главные калужские святыни и домашняя сыроварня
10:00 Завтрак: яичница + каша (или запеканка) + чай/кофе/сок.
11:00-12:00 Фотоссесия на территории базы с животными и фотолокациями.
12:00 Выселение из отеля.
12:00-13:00 Мы направляемся в главную святыню нашего края «Оптина пустынь». Время в пути: 40-50 минут.
13:00 Введенская Оптина пустынь — ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви. Непаломническая экскурсия по территории пустыни.
В плане монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм монастыря — Собор во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Вокруг собора крестообразно расположены церкви.
На севере — церковь во имя Марии Египетской, переделанная в 1858 году из старой трапезной, на юге — церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1811 году, на востоке — церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери.
За монастырской рощей расположен скит, в котором происходят круглосуточные богослужения. В 2009 году в нём жили десять монахов. Когда он устраивался, вокруг него было запрещено рубить лес, «дабы навсегда он был закрытым».
Здесь ещё целы домики, где останавливались Николай Гоголь, Фёдор Достоевский, Сергей Нилус, Константин Леонтьев.
Сохранилась деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи (1822 г.), срубленная из того самого леса, который рос на месте скита. 7 июля 2023 года в Оптиной пустыни состоялось торжественное открытие памятника Федору Михайловичу Достоевскому.
14:00 Посещение сыроварни «Калужское сыроморье — Иван да Марья». Это семейное предприятие, которое работает с 2016 года.
«Мы производим настоящий фермерский продукт: для приготовления сыра используется только цельное коровье молоко, большинство процессов на производстве выполняются вручную», — Иван и Мария Казимир.
В зависимости от производства мы с вами пойдем на экскурсию или на дегустацию. Всё самое вкусное и свежее вы сможете купить в местной лавочке при сыроварне.
15:30 Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь. Монастырь Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь, что в Шамордине, был основан прп. Амвросием Оптинским в 1884 году.
Вся внешняя и внутренняя жизнь обители была установлена старцем. Прекрасное уютнейшее место с богатой историей, которое неразрывно связано с семьей Льва Николаевича Толстого.
16:00 Окончание нашего тура.
18:00-18:30 Ориентировочное время прибытия в Калугу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на семейной базе отдыха «Клёвое Место».
«Клёвое Место» — это небольшая семейная база отдыха, расположенная на берегу озера на окраине нашего городка с весёлым названием Сухиничи (Калужской области).
База расположена берегу живописного озера, привлекательного в любое время года. Волейбольная и футбольная площадки, детские городки и множество настольных игр ждут вас.
Глэмпинги, уютные номера, шикарные гостевые домики и наша вишенка — треугольное бунгало «Авокадо».
Восхитительные блюда приятно дополнят ваш отдых, а ароматный кофе с домашними десертами украсят любое утро. Уютные домики со всеми удобствами, кухнями, мангальными зонами создают незабываемую атмосферу.
Огромное количество фотозон для ваших красивых фотографий. На территории базы живут два пони Азарт, Крепыш, благородный конь Фердинанд, кролики, собаки и кошки, которых вы сможете погладить и покормить. Место для ценителей комфорта и романтики.
Предусмотрено одноместное или двухместное (трёхместное — по желанию) размещение в номере хостела «Аврора».
В «Авроре» на 5 номеров — два санузла и душ общие, есть возможность что-то приготовить самим (здесь есть кухня).
Если вы путешествуете компанией 3-4 человека и выкупаете полностью групповой тур, то мы вас разместим в домик на 4 человека с возможностью готовить самим и мангальной зоной. Таких домиков два — «Август» и «Авокадо».
Также можно разместиться в таком доме вдвоём или одному с доплатой:
- для двоих — 3000 руб. в сутки / 6000 руб. за тур (две ночи);
- для одного — 5000 руб. в сутки / 10000 руб. за за тур (две ночи).
Варианты проживания
Клёвое Место
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Фото- и видеосъёмка во время всей программы
- Встреча на ж/д вокзале «Калуга — Сергиев Скит»
- Завтраки во время всей программы (1 день — шведский стол, 2 и 3 день — согласно программе)
- Обзорная экскурсия по Калуге
- Билет и экскурсия с работником музея «Стояние на угре»
- Передвижение во время всей программы на комфортабельном авто VOLVO XC 90
- Размещение на базе «Клёвое место» (2 ночи)
- Баня + банный чан — 3 часа
- Обзорная экскурсия по Мещовску
- Экскурсия по сидроварне
- Дегустация сидра (несколько сортов)
- Трансформационная игра с игропрактиком «Путь желаний»
- Перемещение между городами в рамках тура
- Экскурсия по Оптиной пустыни и Шамордино
- Дегустация сыров
- Обратная дорога до Калуги
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Обед, ужин не входит в стоимость
- Расходы на сувениры и подарки для дома
- Во время экскурсии вы можете за отдельную плату приобрести для своих близких сидр и сыр
- По желанию можно улучшить номер до домика со своей зоной отдыха:для двоих — 3000 руб. в сутки / 6000 руб. за тур (две ночи)для одного — 5000 руб. в сутки / 10000 руб. за тур (две ночи).
- Для двоих — 3000 руб. в сутки / 6000 руб. за тур (две ночи)
- Для одного — 5000 руб. в сутки / 10000 руб. за тур (две ночи)
- Место начала и завершения?
- Киевское направление Московской железной дороги, станция Калуга - Сергиев Скит
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В туре предусмотрена баня — возьмите с собой банные принадлежности и купальник.
Наша экскурсия является непаломнической, но для уважения традиций в монастырях принято быть в головных уборах и надевать юбки ниже колен.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору