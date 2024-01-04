2 день

День второй - царский. Родина трех цариц, чешский сидр и трансформационная игра

10:00 Завтрак: яичница + каша (или запеканка) + чай/кофе/сок.

11:00 Сбор гостей, и мы отправляемся в Мещовск. Калужская земля является родиной русских цариц. Уроженка Мещовска стала родоначальницей Романовых.

Калужский край питал три поколения русских царей, пока не родилась традиция брать в жёны иностранных принцесс, которые, кстати, назывались уже императрицами.

12:00 Экскурсия в «Музей трёх цариц». Истории русских цариц и династии Романовых посвящена экспозиция музея в Мещовске.

Музей расположился в центре Мещовска на берегу реки Туреи, в здании бывшего дома братьев Тисовых, которые до революции 1917 года занимались выделкой шкур.

Дом представляет собой двухэтажную постройку второй половины XIX века. Здание отреставрировано под музей в 2015 году.

Музейная экспозиция создана при участии Калужского областного краеведческого музея. В общей сложности в музее представлено около 500 экспонатов.

На первом этаже музея размещена экспозиция, посвященная древнему городу Серенску и истории Мещовской земли с XIII века.

Представленные экспонаты были найдены при археологических раскопках на Серенском городище, которые начались еще в XIX веке.

Одним из самых заметных экспонатов является макет древнего города Серенска — культурного центра вятичей.

В залах второго этажа представлены экспонаты, связанные с историей династии Романовых. Восковые фигуры передают облик русских цариц. Экскурсия с местным гидом музея.

13:30 Посещение Свято-Георгиевский Мещовского монастыря ХV века. Пятиглавый собор в честь апостолов Петра и Павла, построенный в византийском стиле, двухэтажный храм с колокольней (1691 г.).

Нижняя его часть была зимней и имела 3 престола — в честь великомученика Георгия Победоносца, святителя Димитрия Ростовского и Воздвижения Креста Господня. Верхний летний храм был освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Монастырь был обнесён каменными стенами с башнями по углам. Почитаемыми святынями монастыря являлись: древний список Феодоровской иконы Божией Матери, врезанный в доску, и икона Скорбящей Божией Матери. Посещение трапезной монастыря.

14:00-15:00 Небольшая обзорная автомобильная экскурсия по городу. Посещение парка на реке Турее, выигравшего всероссийский грант в 50 миллионов рублей.

Затем едем на сидроварню — дегустировать местный сидр. Время в пути: 30-40 минут.

15:00 В маленькой деревне недалеко от Мещовска из выращенных прямо здесь яблок делают высококачественный сидр натурального брожения (дрожжи используются только те, что сами по себе «живут» на шкурке).

Хозяин сидрерии — чех — сетует, что хорошего сидра в России слишком мало, чтобы в страну пришла мода на этот алкогольный напиток. Поэтому в свободное от работы на ферме время он участвует в гастрофестивалях по всей стране.

Если у вас в хозяйстве имеется много лишних яблок и вы хотите стать сидроваром — Ян с удовольствием посвятит вас в тонкости своего дела.

Здесь можно попробовать местную выпечку (конечно, вариации на тему яблочных пирогов и сладостей чешской кухни). И, разумеется, из поездки вы всегда сможете привезти для себя или друзей бутылочку-другую хорошего местного сидра.

16:30 Возвращение на базу отдых «Клёвое место», время в пути: 40-50 минут.

18:00-19:00 Свободное время.

19:00 Трансформационная игра «Путь желания» с сертифицированным игропрактиком.

В результате вы пройдете свой собственный путь до истинного желания. И сможете стать ближе к исполнению заветной мечты. В этой игре нет победителей и проигравших.

Иногда, чтобы поменять жизнь, достаточно просто внимательно и глубоко заглянуть в себя.

Вы узнаете, как именно достичь того желания, которое является для вас самым главным. Вы поймете, действительно ли то, что вы хотите, является на 100% вашим желанием.

Это комфортное, увлекательное и глубокое размышление на ту тему, которая будет важна для вас.

22:00 Завершения дня, отдых.