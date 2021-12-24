Индивидуальная новогодняя экскурсия с викторинами и подарками

Приглашаем гостей и жителей Новогодней столицы России - 2021 г

Индивидуально
для 5 чел.
Приглашаем гостей и жителей Новогодней столицы России — 2021 г.

на экскурсию с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Это яркая, динамичная, весёлая экскурсия по историческому центру Калуги.
Индивидуальная новогодняя экскурсия с викторинами и подарками
Индивидуальная новогодняя экскурсия с викторинами и подарками
Индивидуальная новогодняя экскурсия с викторинами и подарками
Индивидуальная новогодняя экскурсия с викторинами и подарками
Индивидуальная новогодняя экскурсия с викторинами и подарками
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Снегурочка-волшебница и сказочник Дед МорозВстречает вас Снегурочка возле «пряничного» домика. Одна пришла, дед Мороз задержался, гуляет по Новогодней Калуге. Рассказала Снегурочка и про палаты, и про то, кто раньше Деда Мороза был. А Деда всё нет… Звать надо! Снегурочка-волшебница вынимает маленькую светящуюся ёлочку. И мы, встав в хоровод — зовём Деда. Вышел, и стал сразу легенды рассказывать. Про «Калужское тесто» рассказал, и повёл гостей знакомить с купеческими палатами, архитектурными шедеврами Калуги, да дворцами. Официальный десерт Нового года и волшебные предсказания Идём пробовать «тесто», да отгадывать из каких компонентов его готовят. Можно и для близких приобрести — ведь Калужское тесто — официальный десерт Нового года. А вот и дом, который для императора построил калужский купец. Ждал он императора в Калуге. А приехал ли император? Угадал ли купец? И вы погадаете, ведь Снегурочка вам на следующий год волшебные предсказания написала. А Дед уже к другим каменным палатам ушёл. Как подошли к нему — так он карту Калуги всем раздал, и рассказал, как город застраивали. Тяжело застраивали. А почему? Все Дед расскажет.
Что вам покажут Дед Мороз и СнегурочкаПовела Снегурочка к Каменному мосту, через который калужские женихи переносят невест. Перешли через мост. А дальше… Замки, ленточки… Желания… У Снегурочки тоже есть ленточки цветные. Кто хочет желание загадать и ленточку повязать на «Дерево счастья»? А тут Дед забыл — куда дальше идти. Только фотография есть. И Снегурочка примерное направление помнит. Идем искать по фотографии — вход в городской парк.
Нашли, а тут ещё и арки разные почему-то. И Снегурочка фото старой крепости показывает. Оказывается, мы по территории бывшей деревянной калужской крепости ходим. Заходим в парк. А тут — одна из главных ёлок города. Дед Мороз нервничает. Ведь недалеко резиденция Главного Деда Мороза. Вдруг вы там останетесь? Чтоб вас отвлечь — достаёт разной фотобутафории много… Тут и бороды, и шапки, и маски карнавальные. Снегурочка предлагает сделать фото на память. А что вам расскажут новогодние героиА рядом собор стоит, кафедральный, в честь Святой Троицы. Узнаете вы, почему его строить не разрешали; какой по счету его купол в мире (пятый по величине!), и как собор дважды спасся от разрушения. Гуляя по парку — видим карету кованную. А ведь это может быть большая ёлочная игрушка. Расскажет вам Дед, как раньше ёлки украшали, а Снегурочка даст съесть «съедобную» игрушку. Панорамный вид на реку Оку, на мост, на противоположный берег появляется неожиданно. А мы оказываемся на высоком холме, на том, на котором ранее стояла деревянная калужская крепость. Ока служила залогом благосостояния калужских купцов. А почему она обмелела? На этот вопрос знает ответ Дед Мороз.
А где торговали калужские купцы? Наши сказочные экскурсоводы покажут, куда идти, чтоб и сейчас увидеть торгующих калужских мастеров. Ведь, во время экскурсии по Новогодней Калуге надо обязательно посетить сердце купеческого города — ансамбль Гостиных рядов. Здесь вы узнаете, что Гостиные ряды строились 40 лет; почему они так называются; и где сейчас проходит новогодняя ярмарка. Внутри ансамбля Гостиных рядов завершаем экскурсию «Калужской викториной». Снегурочка задаёт весёлые вопросы — на которые, все внимательно слушавшие, смотревшие и размышлявшие во время экскурсии — точно знают ответ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Плеханова, 88
Завершение: Гостиные ряды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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