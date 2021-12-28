Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни военной Калуги (осень-зима 1941 года), октябрьских боях за город, оккупации, освобождении и важнейших событиях этих дней.

Калуга — один из немногих городов, который был освобожден в 1941 году. Я готов развеять миф о том, что калужане встречали немцев с «хлебом и солью», рассказать, как о предателях, поступивших на службу к врагу, так и о патриотах, боровшихся за освобождение Калужской земли. Расскажу о боях как за период октября 1941 года, так и за период декабря 1941 года.

Я встречу Вас в форме солдата красной армии, покажу фотографии периода оккупации города, что позволит нам сравнить улицу периода конца 1941 года и улицу в начале XXI века. Также продемонстрирую вам исторические предметы, связанные с этой эпохой. Мы увидим самое красивое здание в городе, в котором располагалась комендатура города, постоим там, где стояли немецкие пушки, а также узнаем историю спасения кафедрального собора в период войны.

ВНИМАНИЕ, ТАК КАК АЛГОРИТМЫ САЙТА АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВАШУ ЗАЯВКУ НА ЭКСКУРСИЮ, ТО БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, ДОЖДИТЕСЬ МОЕГО ЛИЧНОГО ОТВЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕГО ЗАКАЗА, ТАК КАК Я МОГУ БЫТЬ УЖЕ ЗАНЯТ В ЭТОТ ДЕНЬ.