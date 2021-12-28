Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу

Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни военной Калуги

Индивидуально
для 7 чел.
Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни военной Калуги (осень-зима 1941 года), октябрьских боях за город, оккупации, освобождении и важнейших событиях этих дней.
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу
Калуга в огне: тематическая экскурсия по городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • Краеведческий музей (Бывшая немецкая комендатура)
  • Каменный Мост
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Гостиные ряды и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Приветствую гостей города! В рамках нашей экскурсии я расскажу Вам о самом трудном периоде жизни военной Калуги (осень-зима 1941 года), октябрьских боях за город, оккупации, освобождении и важнейших событиях этих дней.
Калуга — один из немногих городов, который был освобожден в 1941 году. Я готов развеять миф о том, что калужане встречали немцев с «хлебом и солью», рассказать, как о предателях, поступивших на службу к врагу, так и о патриотах, боровшихся за освобождение Калужской земли. Расскажу о боях как за период октября 1941 года, так и за период декабря 1941 года.
Я встречу Вас в форме солдата красной армии, покажу фотографии периода оккупации города, что позволит нам сравнить улицу периода конца 1941 года и улицу в начале XXI века. Также продемонстрирую вам исторические предметы, связанные с этой эпохой. Мы увидим самое красивое здание в городе, в котором располагалась комендатура города, постоим там, где стояли немецкие пушки, а также узнаем историю спасения кафедрального собора в период войны.
ВНИМАНИЕ, ТАК КАК АЛГОРИТМЫ САЙТА АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВАШУ ЗАЯВКУ НА ЭКСКУРСИЮ, ТО БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, ДОЖДИТЕСЬ МОЕГО ЛИЧНОГО ОТВЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕГО ЗАКАЗА, ТАК КАК Я МОГУ БЫТЬ УЖЕ ЗАНЯТ В ЭТОТ ДЕНЬ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пушкина, 4, Калуга
Завершение: Площадь Гостинорядская
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 до 19:00

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