Оптина пустынь — древнейший духовный центр России, обитель с трудной и необычной историей.

Монастырь был основан в IV в., но его история уходит корнями в Средневековье. Сохранилось несколько легенд, одна из которых касается разбойника по имени Опта, который жил неправедной жизнью, но потом с ним что-то произошло, и он принял монашеский постриг с именем Макарий. Вокруг бывшего разбойника собралась братия, он обустроил пустынь, что и стало началом жизни монастыря.

Разоренная оброком в годы правления Петра I, разрушенная практически до основания и превращенная в лесопилку и дом отдыха в годы богоборчества, Оптина пустынь выстояла и до сих пор принимает паломников, а чудеса Оптинских старцев известны по всему миру. На экскурсии мы узнаем о прекрасной обители, ее истории и наследии.

Шамординский монастырь расположен в 12 км от Оптиной пустыни, в одном из красивейших уголков между старинными городами Калугой и Козельском — на холме, на высоком берегу реки Серёны.

В монастыре расположены 3 целительных источника и купель. Он славится своей неповторимой архитектурой и вышитыми храмовыми иконами.

Основан он в 1884 году преподобным Амвросием Оптинским. Согласно летописи: «… Весь Шамординский монастырь построен на средства богатейшего чаеторговца купца Сергея Васильевича Перлова и его жены Анны Яковлевны.

Казанский 15-ти главый собор, трапезная, сестринский корпус, больница и другие постройки — всё выдержано в одном стиле и выполнено из красного кирпича. Архитектор Казанского собора — Сергей Шервуд, сын Владимира Шервуда, который построил здание Исторического музея в Москве на Красной площади. Казанский собор в Шамордино его собрат, и по размерам тоже грандиозен».

Также с монастырем в Шамордино связано имя Л. Н. Толстого. В восьмидесятые-девяностые годы на соборе висела памятная дощечка о посещении Шамординской обители Л. Н. Толстым и о том, что здесь у него созрел замысел повести Хаджи-Мурат. Единственная и любимая родная сестра писателя Мария Николаевна постриглась в монахини в 1891 году. Ее духовником был преподобный отец Амвросий.

Л. Н. Толстой часто приезжал к сестре. Сюда же он пришёл в своём последнем земном путешествии. Жил 2 года на территории монастыря и Булат Окуджава, попавший после окончания литературного факультета по распределению в Шамординскую среднюю школу.

Друзья, мы увидим с вами прекрасную работу Павла Рыженко, диораму «Стояние на реке Угре».

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Художник Павел Рыженко родился 11 июля 1970 года в Калуге. Светлый образ русской земли и ее многострадальной истории стали источником вдохновения для одного из самых талантливых мастеров отечественной исторической живописи.

Годы учебы в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова (1982-1988) — открыли перед юношей новый мир. Мир залов Третьяковской галереи и улочек Замоскворечья. Мир запахов масляной краски, благоговейной тишины и одновременно многообразие большого современного города.

Служба в армии лишь укрепила в правильности выбранного пути — пути живописца. Поэтому первая половина 1990-х прошла в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, где учителем и наставником Павла стал народный художник профессор И. С. Глазунов. Это были годы исканий, размышлений, осмысления истории своей страны и своего народа. К моменту написания дипломной работы «Калка», приходит осознание своего творческого назначения — разбудить генетическую память своих современников, гордость за свое Отечество.

За годы преподавания в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (1997-2007), работы в Студии военных художников им. М. Б. Грекова (2007-2014) Павел Рыженко сформировался не только как выдающийся исторический живописец, но и как мастер диорамного искусства.

Размышления об историческом прошлом своей Родины приводит художника к поиску духовных основ и в творчество органично входит религиозная тема.

За свою, столь неожиданно оборвавшуюся 16 июля 2014 года жизнь, в момент наиболее полного расцвета творческих сил, Павел Рыженко создал галерею образов эпического масштаба («Победа Пересвета», «Поле Куликово», «Невская битва», «Царево молчание», триптих «Царская Голгофа», триптих «Русский век» и многие др.). Всеобъемлющую панораму истории отражают диорамы «Крещение Руси», «Стояние на реке Угре», «Начало войны 22 июня 1941 года».

В 2011 году за высокие достижения в изобразительном искусстве и развитие духовно-патриотической темы Павел Рыженко удостоен почетного звания — Заслуженный художник Российской Федерации.

Образная выразительность исторических полотен Павла Рыженко придают его творчеству особую важность в контексте современной истории России.

Размышления на холсте об уроках прошлого и будущего нашего Отечества, следование традициям русской школы исторической живописи делают Павла Рыженко достойным преемником великих мастеров отечественного изобразительного искусства — В. Сурикова, И. Репина, В. Верещагина, В. Васнецова, М. Нестерова.