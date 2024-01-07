В первый день мы посетим священные места — уникальную Оптину пустынь и малоизвестный женский монастырь Шамордино. А вечером приготовим праздничный ужин и пойдем в баньку.
На второй день окунёмся в мир науки и познания — побываем в месте, где друг против друга стояли тысячное войско монголов и войско русских витязей. И посетим диораму по этим событиям. А после навестим музей Космонавтики, в котором отображена вся суть человеческой воли и силы мысли.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Оптина пустынь и Шамординский женский монастырь
8:52 Приезжаем в Калугу (суббота).
Отправляемся на экскурсию в Оптину пустынь.
По пути заезжаем в Шамординский женский монастырь.
Это два красивейших места Калужской области!
Вечером идём в баню, у нас будет уютное теплое жилье.
Калуга, музей Космонавтики
Едем в местечко, где было Великое стояние на реке Угре.
Посещаем диораму.
Едем в Калугу, где нас ждёт интереснейший музей истории Космонавтики и прогулка по городу.
Варианты проживания
Гостевой дом или гостиница
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все переезды по маршруту
- Входные билеты, экскурсия по Оптиной пустыни
- Жилье
- Баня
- Ужин субботний и воскресный завтрак (готовим все вместе, дома на плите, в этом и есть наша команда)
- Что не входит
- Билет до Калуги и обратно
- Алкоголь
- Субботний завтрак в кафе
- Место начала и завершения?
- Россия, Калуга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Берите удобную и теплую одежду!
- Для кого подойдет этот тур?
Для тех, кто:
- не хочет проводить время в туристическом автобусе;
- устал от пакетных предложений;
- не хочет переплачивать за отдых;
- хочет яркую программу в небольшой группе.
- Что за локации мы посетим?
Оптина пустынь — древнейший духовный центр России, обитель с трудной и необычной историей.
Монастырь был основан в IV в., но его история уходит корнями в Средневековье. Сохранилось несколько легенд, одна из которых касается разбойника по имени Опта, который жил неправедной жизнью, но потом с ним что-то произошло, и он принял монашеский постриг с именем Макарий. Вокруг бывшего разбойника собралась братия, он обустроил пустынь, что и стало началом жизни монастыря.
Разоренная оброком в годы правления Петра I, разрушенная практически до основания и превращенная в лесопилку и дом отдыха в годы богоборчества, Оптина пустынь выстояла и до сих пор принимает паломников, а чудеса Оптинских старцев известны по всему миру. На экскурсии мы узнаем о прекрасной обители, ее истории и наследии.
Шамординский монастырь расположен в 12 км от Оптиной пустыни, в одном из красивейших уголков между старинными городами Калугой и Козельском — на холме, на высоком берегу реки Серёны.
В монастыре расположены 3 целительных источника и купель. Он славится своей неповторимой архитектурой и вышитыми храмовыми иконами.
Основан он в 1884 году преподобным Амвросием Оптинским. Согласно летописи: «… Весь Шамординский монастырь построен на средства богатейшего чаеторговца купца Сергея Васильевича Перлова и его жены Анны Яковлевны.
Казанский 15-ти главый собор, трапезная, сестринский корпус, больница и другие постройки — всё выдержано в одном стиле и выполнено из красного кирпича. Архитектор Казанского собора — Сергей Шервуд, сын Владимира Шервуда, который построил здание Исторического музея в Москве на Красной площади. Казанский собор в Шамордино его собрат, и по размерам тоже грандиозен».
Также с монастырем в Шамордино связано имя Л. Н. Толстого. В восьмидесятые-девяностые годы на соборе висела памятная дощечка о посещении Шамординской обители Л. Н. Толстым и о том, что здесь у него созрел замысел повести Хаджи-Мурат. Единственная и любимая родная сестра писателя Мария Николаевна постриглась в монахини в 1891 году. Ее духовником был преподобный отец Амвросий.
Л. Н. Толстой часто приезжал к сестре. Сюда же он пришёл в своём последнем земном путешествии. Жил 2 года на территории монастыря и Булат Окуджава, попавший после окончания литературного факультета по распределению в Шамординскую среднюю школу.
Друзья, мы увидим с вами прекрасную работу Павла Рыженко, диораму «Стояние на реке Угре».
Я нашел информацию про этого художника, почитайте и посмотрите его и другие работы.
Художник Павел Рыженко родился 11 июля 1970 года в Калуге. Светлый образ русской земли и ее многострадальной истории стали источником вдохновения для одного из самых талантливых мастеров отечественной исторической живописи.
Годы учебы в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова (1982-1988) — открыли перед юношей новый мир. Мир залов Третьяковской галереи и улочек Замоскворечья. Мир запахов масляной краски, благоговейной тишины и одновременно многообразие большого современного города.
Служба в армии лишь укрепила в правильности выбранного пути — пути живописца. Поэтому первая половина 1990-х прошла в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, где учителем и наставником Павла стал народный художник профессор И. С. Глазунов. Это были годы исканий, размышлений, осмысления истории своей страны и своего народа. К моменту написания дипломной работы «Калка», приходит осознание своего творческого назначения — разбудить генетическую память своих современников, гордость за свое Отечество.
За годы преподавания в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (1997-2007), работы в Студии военных художников им. М. Б. Грекова (2007-2014) Павел Рыженко сформировался не только как выдающийся исторический живописец, но и как мастер диорамного искусства.
Размышления об историческом прошлом своей Родины приводит художника к поиску духовных основ и в творчество органично входит религиозная тема.
За свою, столь неожиданно оборвавшуюся 16 июля 2014 года жизнь, в момент наиболее полного расцвета творческих сил, Павел Рыженко создал галерею образов эпического масштаба («Победа Пересвета», «Поле Куликово», «Невская битва», «Царево молчание», триптих «Царская Голгофа», триптих «Русский век» и многие др.). Всеобъемлющую панораму истории отражают диорамы «Крещение Руси», «Стояние на реке Угре», «Начало войны 22 июня 1941 года».
В 2011 году за высокие достижения в изобразительном искусстве и развитие духовно-патриотической темы Павел Рыженко удостоен почетного звания — Заслуженный художник Российской Федерации.
Образная выразительность исторических полотен Павла Рыженко придают его творчеству особую важность в контексте современной истории России.
Размышления на холсте об уроках прошлого и будущего нашего Отечества, следование традициям русской школы исторической живописи делают Павла Рыженко достойным преемником великих мастеров отечественного изобразительного искусства — В. Сурикова, И. Репина, В. Верещагина, В. Васнецова, М. Нестерова.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору