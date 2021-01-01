ДеньОтдыха проводит ещё 6 экскурсий

Снегурочка-волшебница и сказочник Дед МорозВстречает вас Снегурочка возле «пряничного» домика. Одна пришла, дед Мороз задержался, гуляет по Новогодней Калуге. Рассказала Снегурочка и про палаты, и про то, кто раньше Деда Мороза был. А Деда всё нет... Звать надо! Снегурочка-волшебница вынимает маленькую светящуюся ёлочку. И мы, встав в хоровод — зовём Деда. Вышел, и стал сразу легенды рассказывать. Про «Калужское тесто» рассказал, и повёл гостей знакомить с купеческими палатами, архитектурными шедеврами Калуги, да дворцами. Официальный десерт 🍪 Нового года и волшебные предсказания Идём пробовать «тесто», да отгадывать из каких компонентов его готовят. Можно и для близких приобрести — ведь Калужское тесто — официальный десерт Нового года. А вот и дом, который для императора построил калужский купец. Ждал он императора в Калуге. А приехал ли император? Угадал ли купец? И вы погадаете, ведь Снегурочка вам на следующий год волшебные предсказания написала. А Дед уже к другим каменным палатам ушёл. Как подошли к нему — так он карту Калуги всем раздал, и рассказал, как город 🏙️ застраивали. Тяжело застраивали. А почему? Все Дед расскажет.

Что вам покажут Дед Мороз и СнегурочкаПовела Снегурочка к Каменному мосту, через который калужские женихи переносят невест. Перешли через мост. А дальше... Замки 🏰, ленточки... Желания... У Снегурочки тоже есть ленточки цветные. Кто хочет желание загадать и ленточку повязать на «Дерево счастья»? А тут Дед забыл — куда дальше идти. Только фотография есть. И Снегурочка примерное направление помнит. Идем искать по фотографии 📸 — вход в городской парк 🌳, а тут ещё и арки разные почему-то. И Снегурочка фото старой крепости показывает. Оказывается, мы по территории бывшей деревянной калужской крепости ходим. Заходим в парк. А тут — одна из главных ёлок города. Дед Мороз нервничает. Ведь недалеко резиденция Главного Деда Мороза. Вдруг вы там останетесь? Чтоб вас отвлечь — достаёт разной фотобутафории много... Тут и бороды, и шапки, и маски карнавальные. Снегурочка предлагает сделать фото на память. А что вам расскажут новогодние героиА рядом собор стоит, кафедральный, в честь Святой Троицы. Узнаете вы, почему его строить не разрешали; какой по счету его купол в мире (пятый по величине!), и как собор дважды спасся от разрушения. Гуляя по парку — видим карету кованную. А ведь это может быть большая ёлочная игрушка. Расскажет вам Дед, как раньше ёлки украшали, а Снегурочка даст съесть «съедобную» игрушку. Панорамный вид на реку Оку, на мост, на противоположный берег появляется неожиданно. А мы оказываемся на высоком холме, на том, на котором ранее стояла деревянная калужская крепость. Ока служила залогом благосостояния калужских купцов. А почему она обмелела? На этот вопрос знает ответ Дед Мороз.

А где торговали калужские купцы? Наши сказочные экскурсоводы покажут, куда идти, чтоб и сейчас увидеть торгующих калужских мастеров. Ведь, во время экскурсии 🧭 по Новогодней Калуге надо обязательно посетить сердце купеческого города — ансамбль Гостиных рядов. Здесь вы узнаете, что Гостиные ряды строились 40 лет; почему они так называются; и где сейчас проходит новогодняя ярмарка. Внутри ансамбля Гостиных рядов завершаем экскурсию ⛳ «Калужской викториной». Снегурочка задаёт весёлые вопросы — на которые, все внимательно слушавшие, смотревшие и размышлявшие во время экскурсии — точно знают ответ.