Ася проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Калуга-загадка

Эти 2, 5 часа будут посвящены двум темам — купеческому прошлому Калуги и городским тайнам. Вы найдете монумент «цареубийцы» и узнаете о его призраке. Познакомитесь с жизнью и традициями купцов, окажетесь на самой известной торговой площади того времени. Я покажу вам дом, в котором обнаружили вход в калужское подземелье, расскажу легенды тайных ходов и раскрою, как они предположительно повлияли на ход войны с Наполеоном. А еще, конечно, вспомним масонов в Калуге.

Старый город 🏙️ шаг за шагом

Мы встретимся около нарядного Драматического театра, прогуляемся по калужскому Арбату и выйдем на площадь 5 углов. Следом вас ждет Старинная улочка Воскресенская — кладезь усадеб и дворцов, примет эпохи. Вы не пропустите красивейшие 🤩 церкви Калуги, а также заглянете в Парк 🌳 культуры и отдыха. Полюбуетесь Троицким собором, видами на Оку.

По одному из крупнейших каменных мостов России мы попадем в район Завершье: здесь я покажу великолепный дворец Золотаревых и палаты Коробовых — старейшее здание города. В завершение вы сможете купить Калужское тесто — прославленное лакомство.

Организационные детали

Мы зайдем в магазин с Калужским тестом и сувенирами — покупки по желанию.