Ася проводит ещё 1 экскурсию

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Купеческая Калуга и её тайны

Узнать о подземельях, дворцах, торговле и не только на увлекательной прогулке по Старому городу

Ася
Ася – Гид из Калуги
От даты основания до подземных ходов — Калуга откроет вам много тайн, которые хранит за фасадами особняков, на улочках и площадях! Вы перенесетесь в купеческую эпоху и услышите легенду о сокровищах Лжедмитрия.

Рассмотрите места-символы Калуги, включая церкви, парк 🌳 у Оки и мост-виадук.

А также попробуете калужское тесто — возрожденную местную сладость.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны

Что вас ожидает

Калуга-загадка
Эти 2, 5 часа будут посвящены двум темам — купеческому прошлому Калуги и городским тайнам. Вы найдете монумент «цареубийцы» и узнаете о его призраке. Познакомитесь с жизнью и традициями купцов, окажетесь на самой известной торговой площади того времени. Я покажу вам дом, в котором обнаружили вход в калужское подземелье, расскажу легенды тайных ходов и раскрою, как они предположительно повлияли на ход войны с Наполеоном. А еще, конечно, вспомним масонов в Калуге.

Старый город 🏙️ шаг за шагом
Мы встретимся около нарядного Драматического театра, прогуляемся по калужскому Арбату и выйдем на площадь 5 углов. Следом вас ждет Старинная улочка Воскресенская — кладезь усадеб и дворцов, примет эпохи. Вы не пропустите красивейшие 🤩 церкви Калуги, а также заглянете в Парк 🌳 культуры и отдыха. Полюбуетесь Троицким собором, видами на Оку.

По одному из крупнейших каменных мостов России мы попадем в район Завершье: здесь я покажу великолепный дворец Золотаревых и палаты Коробовых — старейшее здание города. В завершение вы сможете купить Калужское тесто — прославленное лакомство.

Организационные детали

Мы зайдем в магазин с Калужским тестом и сувенирами — покупки по желанию.

Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны
Купеческая Калуга и её тайны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ася
Ася
Меня зовут Ася. Живу в городе Калуга всю жизнь. Всем сердцем люблю этот маленький уездный городок К... Хочу поделится с вами его красотой, теплотой и неординарностью. Жду вас на моих активных и позитивных экскурсиях.
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Ася проводит ещё 1 экскурсию

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