В 80 километрах от Калуги, на территории национального природного парка «Угра» есть весьма необычное место: арт-парк «Никола-Ленивец». Объекты лэнд-арта, представленные в нем, причудливым образом взаимодействуют с окружающим ландшафтом, образуя свой собственный мир симбиоза творений природы и человека. На прогулке вы откроете для себя это интересное явление в российском современном искусстве и познакомитесь с его философией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История парка. Я расскажу вам, когда был основан арт-парк, кто был его главным идеологом и как развивается проект в настоящее время.

Самые яркие арт-объекты. Мы пройдем наиболее насыщенным маршрутом, в котором вы осмотрите и изучите 18 арт-объектов из более чем 48 существующих. Узнаете об авторах объектов и символике каждого представленного произведения искусства.

Кого-то «затянет» телепорт в «Удаленном офисе», кто-то «уйдет в нирвану» на «Арке Бернаскони» и, скорее всего, почти всех «не отпустит» вселенная «Сарая». А завершим осмотр на берегу Угры, где стоит старейший объект «Маяк» — плетенный из могучих вязов, он буквально притягивает в Никола-Ленивец творческих людей.