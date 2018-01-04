История парка, объекты лэнд-арта и потрясающие пейзажи
В 80 километрах от Калуги, на территории национального природного парка «Угра» есть весьма необычное место: арт-парк «Никола-Ленивец».
Объекты лэнд-арта, представленные в нем, причудливым образом взаимодействуют с окружающим ландшафтом, образуя свой собственный мир симбиоза творений природы и человека.
На прогулке вы откроете для себя это интересное явление в российском современном искусстве и познакомитесь с его философией.
Объекты лэнд-арта, представленные в нем, причудливым образом взаимодействуют с окружающим ландшафтом, образуя свой собственный мир симбиоза творений природы и человека.
На прогулке вы откроете для себя это интересное явление в российском современном искусстве и познакомитесь с его философией.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История парка. Я расскажу вам, когда был основан арт-парк, кто был его главным идеологом и как развивается проект в настоящее время.
Самые яркие арт-объекты. Мы пройдем наиболее насыщенным маршрутом, в котором вы осмотрите и изучите 18 арт-объектов из более чем 48 существующих. Узнаете об авторах объектов и символике каждого представленного произведения искусства.
Кого-то «затянет» телепорт в «Удаленном офисе», кто-то «уйдет в нирвану» на «Арке Бернаскони» и, скорее всего, почти всех «не отпустит» вселенная «Сарая». А завершим осмотр на берегу Угры, где стоит старейший объект «Маяк» — плетенный из могучих вязов, он буквально притягивает в Никола-Ленивец творческих людей.
во вторник, среду и пятницу в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Железнодорожный вокзал Калуга I
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и пятницу в 10:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 113 туристов
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
4 янв 2018
Замечательнейший гид! Неравнодушный, эрудированный, радеющий за свое дело. Могущий показать парк в любое время года и в любую погоду. Это прекрасно когда человек так любит и знает свое дело.
Ж
Женя
10 окт 2017
Экскурсия прошла замечательно. И Алексей прав, это была не экскурсия, а скорее многочасовая прогулка) Никола-Ленивец однозначно прекрасен,даже если ты там один. Но с Алексеем все прямо оживало. Мне очень понравилось как он подмечал важные детали, обращал мое внимание на какие-то вещи, которые совершенно по другому раскрывали объект.
Отдельно хочу сказать о гиде. Алексей - глубоко эрудированный, знающий человек. В своих рассказах он не беспристрастен, но очень аккуратно дает свою оценку людям и событиям. Знаете, мне вот это даже понравилось. С чем-то я была согласна, с чем-то нет. Но это как сподвигало поразмышлять на тему.
В целом очень всем рекомендую ехать в Николу вместе с Алексеем)
Отдельно хочу сказать о гиде. Алексей - глубоко эрудированный, знающий человек. В своих рассказах он не беспристрастен, но очень аккуратно дает свою оценку людям и событиям. Знаете, мне вот это даже понравилось. С чем-то я была согласна, с чем-то нет. Но это как сподвигало поразмышлять на тему.
В целом очень всем рекомендую ехать в Николу вместе с Алексеем)
Т
Татьяна
1 авг 2017
Мы, дружным женским коллективом в количестве четырех человек, воспользовались предложением Алексея по полной программе – и в парке погуляли, и на байдарках сплавились. Очень понравился Алексей как рассказчик, парк настолько большой, что без опытного проводника, особенно в первый раз, не обойтись. Благодаря ему, мы погрузились в атмосферу творчества, нестандартного мышления, культуры и философии не только парка, но и в целом - в масштабах страны и вселенной)) и даже наметили план экскурсий по другим местам области и не только. Парк очень необычен, в нем постоянно появляется что-то новое, и рекомендуется к посещению в любое время года и суток. При сплаве по Угре, с реки открывается шикарный вид на арт-объект парка Маяк и Троицкую церковь, но тут главное, чтобы погода не подкачала. Спасибо еще раз Алексею за потрясающе проведенный воскресный день и неожиданно доставшийся нам приз в конце сплава)!
М
Марина
21 июля 2017
Заказала экскурсию не в тур фирме в первый раз и была приятно впечетлена. Большое спасибо Алексею за интереснейшую беседу, увлекательную прогулку и дружеское общение. Мы с родителями получили массу информации, которую вряд ли бы узнали из массовых источников и касательно самого арт-парка и истории Калуги. Спасибо Трипстеру за качественную работу!!!
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