Варвара проводит ещё 3 экскурсии

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Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией

Погулять по историческому центру и попробовать в трактире традиционные местные блюда

Варвара
Варвара – Гид из Калуги
Калуга — не только красивый, но и вкусный город 🏙️.

Вы услышите, как здесь развивалось ресторанное дело, какие сладости стали местными гастрономическими специалитетами и в чем особенность калужского теста.

Затем перейдете от слова к делу и продегустируете гурьевскую кашу, кундюмы, латушки и буженину с фасолью.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 2 600 ₽ за экскурсию

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Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией

Что вас ожидает

Старинная архитектура и занимательные рассказы
Вы прогуляетесь 👣 по парку культуры и отдыха, загадаете желание у 500-летнего дуба, увидите таинственный Каменный мост и оцените изысканные Гостиные ряды. Я раскрою, в каком веке в Калуге появился первый ресторан и какие кафе пользовались в прошлом самой большой популярностью. А также расскажу о развитии местного ресторанного дела и кулинарии сегодня: где можно вкусно поужинать прямо сейчас и в какой кондитерской лучшие пирожные и кофе.

Калуга: край вкусных блюд
Чтобы не быть голословными, мы отправимся на дегустацию в традиционный русский трактир. Вы попробуете гурьевскую кашу, латушки, кундюмы, грибную икру с ржаной лепешкой и буженину с фасолью. Я поделюсь любопытными гастрономическими фактами: что такое «калужское тесто» и «воронок», чем отличается местная пастила от Белевской и сколько лет старейшему ресторану города Кукушка.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на группу от 2-х человек
  • Дегустация в трактире включена в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у памятника 600-летию Калуги
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Варвара
Варвара
Добрый день! Меня зовут Варвара, и я коренная калужанка. Люблю свой город и хочу познакомить вас с его историей. Я веселая, открытая, позитивная. На совместных прогулках мы получим много приятных впечатлений! Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми.
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Варвара проводит ещё 3 экскурсии

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