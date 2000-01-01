Варвара проводит ещё 3 экскурсии

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Волшебные краски новогодней Калуги

Посетить главные достопримечательности города и ощутить атмосферу зимней сказки

Варвара
Варвара – Гид из Калуги
Калугу объявили «Новогодней столицей ⭐️ России 2021».

Приглашаю убедиться, что это звание присвоено ей совершенно заслуженно! Вы погуляете по богато украшенными старинным улицам, отыщете самые красивые 🤩 новогодние елки и услышите о местных зимних традициях.

Я расскажу о знаменитом десерте «Калужское тесто» и о том, как отмечали и отмечают праздники жители города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Волшебные краски новогодней Калуги
Волшебные краски новогодней Калуги

Что вас ожидает

Нарядная Калуга
Вы оцените роскошную новогоднюю елку на Театральной площади, прогуляетесь 👣 по «калужскому Арбату» и узнаете, почему в конце 17 века он приобрел дурную славу. А также полюбуетесь старинными часами, постоите на Нулевом километре и отыщете памятник, отвечающий за финансовое благополучие. На площади Старый Торг услышите историю 📖 калужской крепости, пройдете вдоль Гостиных рядов и рассмотрите главную новогоднюю елку города.

Прогулка по зимнему парку
В чудесно украшенном парке 🌳 культуры и отдыха вы увидите величественный Кафедральный собор, загадаете желание у 500-летнего дуба и узнаете, как когда-то здесь прогуливались Циолковский, Чижевский и монаршие особы. Кроме того, пройдете по знаменитому Каменному мосту, заглянете в Березуйский овраг и рассмотрите Императорскую резиденцию. Завершится экскурсия ⛳ у «Шарика» — памятника в честь 600-летия Калуги.

Организационные детали

  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 400 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию экскурсию можно провести на вашем автомобиле
Начало и место завершения
🚩 у Драматического театра
Волшебные краски новогодней Калуги
Волшебные краски новогодней Калуги
Волшебные краски новогодней Калуги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Варвара
Варвара
Добрый день! Меня зовут Варвара, и я коренная калужанка. Люблю свой город и хочу познакомить вас с его историей. Я веселая, открытая, позитивная. На совместных прогулках мы получим много приятных впечатлений! Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми.
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Варвара проводит ещё 3 экскурсии

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