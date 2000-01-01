Варвара проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Нарядная Калуга

Вы оцените роскошную новогоднюю елку на Театральной площади, прогуляетесь 👣 по «калужскому Арбату» и узнаете, почему в конце 17 века он приобрел дурную славу. А также полюбуетесь старинными часами, постоите на Нулевом километре и отыщете памятник, отвечающий за финансовое благополучие. На площади Старый Торг услышите историю 📖 калужской крепости, пройдете вдоль Гостиных рядов и рассмотрите главную новогоднюю елку города.

Прогулка по зимнему парку

В чудесно украшенном парке 🌳 культуры и отдыха вы увидите величественный Кафедральный собор, загадаете желание у 500-летнего дуба и узнаете, как когда-то здесь прогуливались Циолковский, Чижевский и монаршие особы. Кроме того, пройдете по знаменитому Каменному мосту, заглянете в Березуйский овраг и рассмотрите Императорскую резиденцию. Завершится экскурсия ⛳ у «Шарика» — памятника в честь 600-летия Калуги.

Организационные детали