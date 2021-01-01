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Волшебные краски новогодней Калуги

Варвара К.
Варвара К. – Гид из Калуги
Волшебные краски новогодней Калуги
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Волшебные краски новогодней Калуги
Волшебные краски новогодней Калуги

Что вы увидите

  • Театральная площадь
  • аптека "на стрелке"
  • Гостиный двор
  • Присутственные места
  • Почтамт
  • парк Культуры и Отдыха
  • Каменный мост
  • Краеведческий музей
  • памятник 600-летию Калуги
Калугу объявили «Новогодней столицей ⭐️ России 2021». Приглашаю убедиться, что это звание присвоено ей совершенно заслуженно! Вы погуляете по богато украшенным старинным улицам, отыщете самые красивые 🤩 новогодние елки и услышите о местных зимних традициях. Я расскажу о знаменитом десерте «Калужское тесто» и о том, как отмечали и отмечают праздники жители города.

Что вас ожидает:

    1). Нарядная Калуга
    Вы оцените роскошную новогоднюю елку на Театральной площади, прогуляетесь 👣 по калужскому Арбату и узнаете, почему в конце 17 века он приобрел дурную славу. А также полюбуетесь старинными часами, постоите на Нулевом километре и отыщете памятник, отвечающий за финансовое благополучие. На площади Старый Торг услышите историю 📖 калужской крепости, пройдете вдоль Гостиных рядов и рассмотрите главную новогоднюю елку города.
    2). Прогулка по зимнему парку
    В чудесно украшенном парке 🌳 культуры и отдыха вы увидите величественный Кафедральный собор, загадаете желание у 500-летнего дуба и узнаете, как когда-то здесь прогуливались Циолковский, Чижевский и монаршие особы. Кроме того, пройдете по знаменитому Каменному мосту, заглянете в Березуйский овраг и рассмотрите Императорскую резиденцию. Завершится экскурсия ⛳ у «Шарика» — памятника в честь 600-летия Калуги.
    Что входит
    • Услуги гида и хорошее настроение!
    Что не входит
    • Сувениры и десерт "Калужское тесто"
    Начало
    🚩 Театральная площадь, ступеньки театра
    Место завершения
    🏁 памятник 600-летию Калуги
    Волшебные краски новогодней Калуги
    Волшебные краски новогодней Калуги
    Волшебные краски новогодней Калуги
    Волшебные краски новогодней Калуги

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Варвара К.
    Варвара К.
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